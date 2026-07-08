Ngón tay của người đàn ông trắng bệch, tê cứng như bị đóng băng vì 1 thói quen nhiều người mắc phải khi ngủ

Nếu đang sử dụng điều hòa mỗi ngày thì bạn nên đọc ngay những lưu ý này để không rơi vào tình huống tương tự.

Ngày 1/7 vừa qua, một người đàn ông ở Giang Tô (Trung Quốc) đã chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 23 độ C trong khi đang ngủ trưa. Anh đột nhiên tỉnh giấc vì cảm giác lạnh và tê ở các ngón tay. Khi ngồi dậy, anh phát hiện các đầu ngón tay của mình đã hoàn toàn mất màu và chuyển sang màu trắng như sáp.

Anh lập tức rửa tay bằng nước nóng, và các ngón tay nhanh chóng lấy lại màu sắc, cảm giác bình thường trở lại. Người đàn ông cảm thấy khó hiểu: máy điều hòa chỉ được đặt ở mức 23 độ C, vậy tại sao ngón tay của anh lại trông như thế này?

Nhiều cư dân mạng và bác sĩ đã chỉ ra trong phần bình luận rằng đây không phải là cảm lạnh thông thường hay "cơn cảm lạnh", mà là hiện tượng điển hình của hội chứng Raynaud.

Hội chứng Raynaud là do sự "co thắt quá mức" của các động mạch nhỏ ở tứ chi khi phản ứng với các kích thích lạnh hoặc cảm xúc, dẫn đến sự gián đoạn tạm thời của dòng máu và sự thay đổi ba màu "trắng-tím-đỏ" ở các ngón tay.

Một cơn co thắt kinh điển hình bao gồm ba giai đoạn:

- Giai đoạn tái nhợt: Khi tiếp xúc với lạnh hoặc kích động cảm xúc, các ngón tay/ngón chân đột nhiên chuyển sang màu trắng, kèm theo cảm giác tê bì.

- Giai đoạn tím tái: Lúc này vùng da bị tím hoặc xanh, và có thể kèm theo đau.

- Giai đoạn đỏ bừng: Sau khi nhiệt độ tăng lên, da chuyển sang màu đỏ, kèm theo đau nhói hoặc sưng tấy.

Việc liên tục tiếp xúc với nhiệt độ thấp (23 độ C) của máy điều hòa khiến các tiểu động mạch ngoại vi co thắt mạnh, làm "ngăn chặn" dòng chảy máu.

Bệnh nhân có thể nhạy cảm bất thường với lạnh và có thể mắc các khiếm khuyết bẩm sinh hoặc mắc phải trong điều hòa mạch máu.

Tỷ lệ mắc bệnh ước tính khoảng 3% đến 5%, cao hơn ở phụ nữ, nhưng cũng không phải là hiếm gặp ở nam giới.

Trong trường hợp lên cơn sốt cấp tính, hãy lập tức rời khỏi môi trường lạnh, ngâm tay trong nước ấm khoảng 40 độ C (không dùng nước quá nóng), hoặc đặt tay vào những vùng ấm áp như nách hoặc bụng để làm ấm từ từ.

Tránh chà xát hoặc vỗ mạnh các ngón tay, vì điều này có thể làm trầm trọng thêm tổn thương mạch máu.

Để phòng ngừa hàng ngày, hãy đặt nhiệt độ điều hòa trên 26 độ C, lắp đặt tấm chắn gió để ngăn không khí lạnh thổi trực tiếp vào người và luôn mang theo găng tay mỏng bên mình.

Việc dành thời gian dài trong phòng kín có điều hòa, với sự lưu thông không khí kém và độ ẩm thấp, dễ dẫn đến các triệu chứng của "bệnh do điều hòa", chẳng hạn như đau đầu, nghẹt mũi, đau khớp và mệt mỏi.

Nếu bộ lọc máy lạnh không được vệ sinh trong thời gian dài, vi khuẩn và nấm mốc sẽ lây lan theo luồng khí lạnh, có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp hoặc thậm chí viêm phổi.

Để sử dụng điều hòa không khí một cách khoa học, người dân nên:

- Cài đặt nhiệt độ: Vào mùa hè, nhiệt độ điều hòa nói chung không nên thấp hơn 26 độ C, và chênh lệch nhiệt độ với nhiệt độ bên ngoài nên được kiểm soát trong khoảng 5-7 độ C.

- Điều chỉnh hướng luồng gió: Để tránh luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào đầu, cổ, lưng và đầu gối, hãy sử dụng tấm chắn gió hoặc điều chỉnh hướng của các lỗ thông gió.

- Thông gió thường xuyên: Mở cửa sổ trong 10 phút cứ sau khoảng 2 tiếng sau khi bật điều hòa để giữ cho không khí trong lành.

- Vệ sinh định kỳ: Vệ sinh kỹ bộ lọc và tản nhiệt trước mỗi lần sử dụng hàng năm để ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật.

Nguồn và ảnh: Sina