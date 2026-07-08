Phụ nữ có nội tiết tố dồi dào ắt lộ ra 5 đặc điểm

Nội tiết tố không chỉ ảnh hưởng tới ngoại hình mà còn quyết định tốc độ lão hóa, sức khỏe của người phụ nữ.

Thực tế, cả nam và nữ đều có hệ thống nội tiết tố, tập hợp các tuyến sản xuất hormone trong cơ thể. Nội tiết tố nữ hay hormone nữ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh lý, tâm lý của chị em phụ nữ nhiều hơn nam giới. Chiếm vai trò quan trọng nhất và được biết đến nhiều nhất là estrogen, progesterone, cortisol và hormone tuyến giáp.

Những chị em có nội tiết tố mạnh, ổn định thường sẽ có ngoại hình nữ tính, trẻ lâu hơn và cũng khỏe mạnh hơn. Sau đây là 5 đặc điểm ở người phụ nữ có nội tiết tố dồi dào:

1. Cảm xúc ổn định

Nội tiết tố cũng là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát tâm trạng và sức khỏe tinh thần ở chị em phụ nữ. Đó là lý do tâm trạng chị em dễ trở nên thất thường, cáu giận vào những ngày hành kinh hoặc dễ “bốc hỏa” sau khi mãn kinh.

Ảnh minh họa

Phụ nữ có lượng hormone mạnh thường có khả năng kiểm soát căng thẳng tốt hơn, duy trì quan điểm tích cực và ít thay đổi tâm trạng hơn. Nếu bạn thấy mình thường xuyên cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiếu hụt hoặc mất cân bằng nội tiết tố, nhất là estrogen và cortisol.

Nồng độ hormone estrogen và cortisol xuống quá thấp cũng sẽ gây mất tập trung, suy giảm trí nhớ. Hàm lượng Estrogen thấp cũng ảnh hưởng tới quá trình sản sinh Serotonin, loại hormone ảnh hưởng tới cảm xúc, tâm lý của phụ nữ. Thiếu serotonin, chị em sẽ có thể có cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, stress mà không rõ nguyên nhân.... Cảm xúc lên xuống thất thường khó kiểm soát và dễ mắc bệnh về tâm lý hơn.

2. Kinh nguyệt đều đặn

Nội tiết tố nữ ảnh hưởng rất lớn tới chu kỳ kinh nguyệt, do đó mà người có nội tiết tố cân bằng, không bị thiếu Estrogen sẽ có chu kỳ kinh nguyệt ổn định, ít đau bụng kinh.

Ngược lại, nếu lượng estrogen tiết ra không đủ sẽ gây rối loạn kinh nguyệt, thậm chí là mãn kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ và còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, nếu phụ nữ không rụng trứng thì nghĩa là lượng estrogen và progesterone đều thấp. Nguyên nhân bởi vì estrogen là hormone làm cho niêm mạc tử cung của bạn dày lên hàng tháng, là tiền đề cho quá trình rụng trứng. Nếu bạn có estrogen thấp, lớp niêm mạc của bạn có thể không dày lên đủ để hình thành kinh nguyệt.

3. Chất lượng giấc ngủ tốt

Giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Phụ nữ có lượng hormone mạnh thường có chất lượng giấc ngủ tốt hơn và thức dậy với cảm giác sảng khoái, tràn đầy năng lượng vào buổi sáng.

Trung tâm y tế Yale Medicine (Mỹ) cho rằng, hormone estrogen có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chống lại chứng ngưng thở khi ngủ. Do đó, phụ nữ khi có hệ thống nội tiết tương đối ổn định sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Tương tự, khi estrogen bị thiếu hụt, khả năng ngưng thở khi ngủ sẽ cao hơn. Nếu bạn thấy thời gian gần đây bản thân bỗng tỉnh dậy nhiều lần giữa đêm, không thể ngủ sâu giấc... thì không loại trừ khả năng lượng nội tiết tố estrogen đang có vấn đề.

4. Sức khỏe làn da tốt

Ảnh minh họa

Khi tìm hiểu về tác động của nội tiết tố đối với làn da, chúng ta thường quan tâm tới ảnh hưởng của 4 loại: estrogen, testosterone, cortisol và hormone tuyến giáp. Đây là 4 dạng nội tiết tố nữ có tác động trực tiếp và rõ rệt nhất lên làn da của bạn. Đặc biệt là estrogen.

Để sở hữu làn da căng bóng, mềm mại và có độ đàn hồi tốt, bạn cần đảm bảo lượng estrogen cần thiết trong cơ thể. Trong trường hợp nồng độ estrogen không sản sinh đủ, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng da thô ráp, chảy xệ và độ đàn hồi khá kém, thậm chí là nhiều nếp nhăn, tàn nhang.

Còn khi hormone tuyến giáp, cortisol không đủ sẽ dẫn tới da khô, thâm sạm, nhạy cảm, dễ bã nhờn và viêm mụn. Còn với nội tiết tố testosterone, chủ yếu xảy ra tình trạng dư thừa gây bóng dầu, mụn trứng cá.

5. Đời sống tình dục ổn định

Đương nhiên, nội tiết tố có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống tình dục của cả nam và nữ. Đặc biệt, nếu nội tiết tố suy giảm, phụ nữ sẽ có những dấu hiệu bất thường rõ ràng hơn khi nghĩ hay làm “chuyện ấy”.

Ở nữ giới có 3 loại nội tiết tố có tác động đến sinh lý cơ thể đó là estrogen, progesterone và testosterone, trong đó testosterone chỉ chiếm một lượng nhỏ. Estrogen là nội tiết tố có ảnh hưởng lớn đến vấn đề sinh lý nữ giới trong đời sống tình dục và nhất là các giai đoạn dậy thì, hành kinh, thai kỳ và mãn kinh.

Ảnh minh họa

Lượng estrogen thấp ngài làm giảm ham muốn thì còn có thể khiến việc quan hệ tình dục cảm thấy đau đớn hơn. Bởi các chuyên gia về phụ khoa cho rằng khô âm đạo chính là một triệu chứng của estrogen thấp. Ngược lại, chị em có nội tiết tố mạnh sẽ thấy thoải mái, dễ đạt cực khoái khi "gần gũi" vì không gặp phải tình trạng khô âm đạo.

Cùng với estrogen, progesterone và testosterone đều có vai trò quan trọng trong duy trì ham muốn và chức năng tình dục ở nữ giới. Do sự thay đổi của nồng độ hormone, phụ nữ sẽ có ham muốn tình dục nhiều nhất ở giai đoạn trước khi diễn ra rụng trứng. Sự suy giảm nội tiết tố như giai đoạn mãn kinh hay sử dụng các biện pháp tránh thai (có tác động đến nội tiết tố) cũng ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nữ giới.

Tổng hợp