Người đàn ông 20 tuổi tử vong vì thói quen ăn món "vạn người mê" suốt ngày

Món ăn quen thuộc với nhiều người trẻ có thể trở thành "gánh nặng" cho cơ thể nếu lạm dụng. Trường hợp nam thanh niên 20 tuổi tử vong vì biến chứng sức khỏe là lời cảnh báo về thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.

Một người đàn ông 20 tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do viêm tụy cấp nặng. Trường hợp này khiến các bác sĩ cảnh báo về những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho tuyến tụy nếu kéo dài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc, người đàn ông được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bụng chướng, đau dữ dội và các chỉ số sinh tồn bất ổn. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng, kèm theo suy đa tạng.

Gia đình cho biết, người đàn ông này có lối sống thiếu khoa học, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, đồ uống nhiều đường và ăn khuya thay vì duy trì chế độ ăn uống điều độ. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị trong nhiều ngày, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ nhận định tuyến tụy của bệnh nhân trước đó không có bất thường bẩm sinh. Tình trạng nguy hiểm được cho là liên quan đến thói quen ăn uống thiếu lành mạnh kéo dài, đặc biệt là việc thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm làm gia tăng gánh nặng cho tuyến tụy.

Ăn nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm giàu chất béo

Các món chiên rán, gà rán, đồ nướng, thức ăn nhanh chứa lượng chất béo cao có thể khiến tuyến tụy phải tăng cường tiết enzyme tiêu hóa. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, tuyến tụy có nguy cơ bị quá tải, làm tăng nguy cơ viêm và rối loạn chức năng.

Lạm dụng đồ uống có đường

Trà sữa, nước ngọt có ga và các loại đồ uống nhiều đường là lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, việc nạp quá nhiều đường trong thời gian dài có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy trong quá trình điều hòa đường huyết.

Thường xuyên ăn khuya

Ăn đêm liên tục khiến cơ thể không có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời làm thay đổi nhịp sinh học của hệ tiêu hóa. Khi tuyến tụy phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, nguy cơ xảy ra các vấn đề về tiêu hóa và viêm tụy có thể tăng lên.

Theo Sohu một số chuyên gia cho rằng, những biểu hiện như đầy bụng kéo dài, đau vùng bụng trên sau ăn, thay đổi cân nặng bất thường, cơ thể mệt mỏi, suy giảm sức khỏe có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể đang bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, viêm tụy cấp có thể diễn biến nhanh và nguy hiểm, gây ra các biến chứng như suy đa tạng, xuất huyết hoặc hoại tử tụy. Người trẻ tuổi cũng không hoàn toàn tránh được nguy cơ nếu duy trì lối sống thiếu lành mạnh trong thời gian dài.

Để bảo vệ tuyến tụy, các bác sĩ khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ uống chứa nhiều đường, không thường xuyên ăn khuya, đồng thời duy trì vận động thể chất và thói quen sinh hoạt điều độ.

Chuyên gia gợi ý 6 thực phẩm quen thuộc giúp tuyến tụy khỏe mạnh hơn

Theo Bright side tuyến tụy đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và điều hòa đường huyết. Bổ sung những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và hợp chất chống viêm có thể giúp hỗ trợ chức năng của cơ quan này.

- Nghệ: Nghệ chứa curcumin hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa và kiểm soát đường huyết.

- Tỏi: Tỏi giàu các hợp chất có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ bảo vệ các mô trong cơ thể, trong đó có tuyến tụy.

- Rau chân vịt: Loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và bảo vệ tế bào tuyến tụy.

- Bông cải xanh: Bông cải xanh cùng các loại rau họ cải như súp lơ, cải xoăn chứa nhiều dưỡng chất thực vật có lợi, giúp cơ thể tăng cường khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ quá trình đào thải độc tố.

- Nho đỏ: Nho đỏ giàu resveratrol một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào trước các tác động có hại.

- Khoai lang: Khoai lang chứa nhiều beta-carotene, vitamin C và chất xơ, giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì sức khỏe tuyến tụy.

Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc bổ sung thực phẩm có lợi, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường, rượu bia và thói quen ăn uống thất thường để bảo vệ tuyến tụy lâu dài.