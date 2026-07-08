Đàn ông hiện đại không còn ngại "dọn cỏ": Một thị trường tỷ USD đang bùng nổ phía sau

Trào lưu "dọn cỏ" ở nam giới đang bùng nổ mạnh mẽ, mở ra một tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại nhưng cũng đi kèm những rào cản tâm lý và hiểm họa y tế nếu thực hiện sai cách.

Trong những năm gần đây, công chúng đã dần quen thuộc với những chiến dịch quảng cáo táo bạo của các ngôi sao thể thao hàng đầu như kình ngư Tom Daley cho các hãng dao cạo danh tiếng.

Xuất hiện với chiếc quần bơi nhỏ gọn, cơ bụng sáu múi săn chắc và cơ thể hoàn toàn sạch bóng vi-ô-lông, Daley nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Dòng sản phẩm này được quảng cáo là giải pháp chuyên dụng cho những vùng nhạy cảm nhất của nam giới.

Không chỉ có các vận động viên thể thao dưới nước, siêu sao bóng đá Jude Bellingham khi làm mẫu ảnh cho một thương hiệu nội y cũng xuất hiện với vẻ ngoài nhẵn nhụi tương tự.

Thậm chí, nhiều khán giả còn đùa vui rằng các chương trình thực tế hẹn hò dường như đã ra lệnh cấm cửa đối với lông cơ thể của nam giới.

Xu hướng đàn ông không có lông ngực hay lông tay chân thực ra không mới. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong kỷ nguyên số hiện nay là việc bình thường hóa việc chăm sóc toàn diện, bao gồm cả những vùng kín đáo nhất.

Đại diện của các hãng dao cạo cho biết ngày càng có nhiều nam giới chủ động cắt tỉa vùng nhạy cảm, thúc đẩy các thương hiệu phải thiết kế những sản phẩm chuyên dụng cho công việc vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng này.

Sức hút từ những hình tượng "không tì vết"

Xu hướng này thực chất đã nhen nhóm và bùng nổ mạnh mẽ từ hơn một thập kỷ trước, thời điểm cựu danh thủ David Beckham xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo nội y của H&M với cơ thể được tẩy lông hoàn hảo.

Vẻ ngoài nam tính nhưng vô cùng gọn gàng của Beckham đã tạo nên một cú hích lớn, biến việc chăm sóc cơ thể chuyên sâu trở thành một tiêu chuẩn mới được phái mạnh học tập theo.

Các khảo sát từ những thương hiệu chăm sóc cá nhân cho thấy đại đa số nam giới dưới 35 tuổi hiện nay đều duy trì thói quen cắt tỉa định kỳ.

Sự bùng nổ này mang lại doanh thu khổng lồ cho các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị làm đẹp nam giới với mức tăng trưởng thị trường liên tục đạt đỉnh qua từng năm.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, sự thay đổi trong tiêu chuẩn hẹn hò thời hiện đại cũng đóng một vai trò không nhỏ. Trên các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, việc một người đàn ông chăm chút cho cơ thể gọn gàng được xem là biểu hiện của sự tinh tế và tôn trọng đối phương.

Ngoài ra, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok với hàng loạt người có ảnh hưởng cũng giúp nam giới dễ dàng tiếp cận thông tin về các sản phẩm chăm sóc cá nhân hơn.

Đối với các vận động viên hoặc những người đam mê thể dục thể thao, việc loại bỏ lông cơ thể lại mang ý nghĩa thực tế hơn rất nhiều.

Họ cạo lông chân, lông đùi và ngực để giảm lực cản khi đạp xe, bơi lội hoặc đơn giản là để tránh tình trạng hăm tã, trầy xước da do ma sát trong quá trình vận động mạnh.

Những buổi thảo luận về cách tối ưu hóa hiệu suất tập luyện giờ đây thường đi kèm với cả những lời khuyên về cách chăm sóc vùng da nhạy cảm.

Nỗi ám ảnh mang tên "waxing"

Dù thị trường máy cạo râu và tỉa lông tại nhà vô cùng sôi động, việc đến các thẩm mỹ viện để tẩy lông toàn diện bằng sáp (waxing) vẫn là một thử thách tâm lý lớn đối với đa số đàn ông.

Để tìm hiểu thực tế phía sau những cánh cửa tiệm spa, một người đàn ông đã được vợ thuyết phục trải nghiệm dịch vụ tẩy lông vùng kín trọn gói. Anh chia sẻ rằng trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bị phơi bày và dễ bị tổn thương đến thế.

Khác với phụ nữ vốn đã quen với các thủ thuật chăm sóc sắc đẹp hay khám sức khỏe định kỳ, đàn ông hầu như không bao giờ cởi bỏ trang phục trước mặt người lạ trừ khi đi bơi hoặc đi ngủ.

Nhân vật trải nghiệm mô tả quá trình này giống như việc cơ thể mình bị xử lý một cách hoàn toàn thụ động trên bàn sáp. Cơn đau đến từ việc wax nóng thực sự vượt xa sức tưởng tượng của một người chưa từng trải qua cảm giác sinh nở hay thực hiện các liệu trình làm đẹp đau đớn.

Anh nhớ lại từng cung bậc cảm xúc từ lúc lớp sáp nóng được bôi lên da, cảm giác căng thẳng khi kỹ thuật viên chuẩn bị giật mạnh, cho đến sự châm chích của dung dịch làm dịu da được thoa ngay sau đó.

Dù đau đớn, không thể phủ nhận phương pháp này mang lại một làn da mịn màng kéo dài, điều mà các biện pháp cạo thông thường tại nhà không thể sánh bằng.

Ranh giới giữa cái đẹp và hiểm họa y tế

Mặc dù việc sở hữu một cơ thể nhẵn nhụi đang là xu hướng, các chuyên gia y tế cũng đưa ra không ít cảnh báo về những mặt trái của trào lưu này.

Do ngại ngùng khi đến các cơ sở chuyên nghiệp, phần lớn nam giới chọn cách tự xử lý tại nhà bằng dao cạo thông thường.

Việc sử dụng lưỡi dao không đủ sắc hoặc sai kỹ thuật rất dễ dẫn đến tình trạng viêm nang lông, khiến các lỗ chân lông bị nhiễm trùng và sưng tấy.

Vùng nhạy cảm vốn là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn và thường xuyên ẩm ướt, do đó bất kỳ một vết xước nhỏ nào cũng có thể trở thành đường bám của các loại ký sinh trùng nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế từng cảnh báo về những trường hợp biến chứng nghiêm trọng dẫn đến hoại tử vùng kín do nhiễm trùng từ việc cạo lông sai cách.

Đây là một hội chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể phá hủy các mô cơ và yêu cầu can thiệp y tế khẩn cấp.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nếu nam giới quyết định theo đuổi xu hướng này, họ nên tìm đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín có kỹ thuật viên lành nghề, hoặc ít nhất phải đầu tư các loại máy cạo chuyên dụng có màng bảo vệ da thay vì sử dụng các loại dao cạo râu thông thường.

Trào lưu "dọn cỏ" ở nam giới mở ra những góc nhìn mới về sự bình đẳng trong việc chăm sóc ngoại hình giữa hai giới.

Giờ đây, việc tự tin vào cơ thể không còn bó buộc trong những định kiến cũ kỹ về sự phong trần, gai góc mà hướng tới sự sạch sự, gọn gàng và thoải mái cho chính bản thân người đàn ông cũng như người đồng hành của họ.

Nguồn: The Guardian