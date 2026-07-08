Đang gây tội "tày trời", người đàn ông 44 tuổi lên cơn đau tim rồi tử vong

Người đàn ông lên cơn đau tim ngay trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh sát quận Chambers, thị trấn Lanett, bang Alabama, nước Mỹ vừa công bố kết luận tử vong của một vụ án hi hữu.

Nạn nhân Jessica Folds.

Trước đó, vào ngày 10/6, người dân bất ngờ phát hiện thi thể của Jessica Folds (47 tuổi, đến từ Lanett, Alabama) và Daniel Robbins (44 tuổi, đến từ Macon, Georgia) trong một khu rừng chỉ cách nhà Jesssica vài cây số.

Viện trưởng Viện kiểm sát quận Chambers, Mike Segrest, cho biết Robbins là bạn trai của Folds. Hai người này hẹn hò với nhau từ năm 2025.

Ông Segrest cho hay kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Folds tử vong do bị siết cổ và Robbins tử vong vì đau tim.

Chia sẻ với kênh tin tức địa phương về vụ việc, cảnh sát trưởng quận Chambers, ông Jeff Nelson, tiết lộ cảnh sát phát hiện thi thể của Jessica trong tư thế hai tay giơ cao quá đầu. Kết quả pháp y cho thấy cô bị siết cổ dẫn đến tử vong. Nằm cạnh Jessica là thi thể của Robbins trong tư thế co quắp, tử vong do lên cơn đau tim. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một đường kéo hằn rõ trên mặt đất.

"Dựa trên cuộc điều tra của Cơ quan Thực thi Pháp luật Alabama (ALEA) và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Chambers, cùng với kết quả khám nghiệm tử thi do Sở Khoa học Pháp y Alabama thực hiện, nạn nhân nữ bị siết cổ tử vong, và dường như người đàn ông đang cố gắng phi tang thi thể ở một địa điểm hẻo lánh", ông Segrest thông tin.

Các thi thể được phát hiện lúc 12h20 trưa ngày 10/6 khi các cảnh sát được điều động đến khu vực rừng rậm hoang vắng sau khi nhận được báo cáo về một chiếc xe có dấu hiệu bất thường đậu trên đường.

Chiếc xe tải bị bỏ lại bên lề đường đất nhưng động cơ vẫn đang nổ. Cửa phía tài xế vẫn mở và thùng xe thì hạ xuống. Họ cũng tìm thấy dấu vết cho thấy thứ gì đó đã bị kéo lê trên đất từ phía sau xe tải đến khu vực nơi tìm thấy các thi thể.

Sự ra đi đột ngột của Jessica gây cú sốc đau đớn cho 3 người con trai. Còn Robbins là cha của một cô con gái. Hiện tại, cảnh sát chưa công bố động cơ của vụ án mạng và vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.