Các bác sĩ gửi lời khuyên đến người có 5 thứ này mỗi đêm đi ngủ: Khám phổi ngay!

Phổi là 1 trong những cơ quan quan trọng, quyết định trực tiếp tới sinh tồn của con người. Nếu phổi kém, mắc bệnh, nhất là bị ung thư thì cơ thể sẽ nhanh chóng đưa ra các dấu hiệu cảnh báo.

Cuộc sống hiện đại với ô nhiễm môi trường, lối sống thiếu khoa học, quá bận rộn để chăm sóc sức khỏe khiến bệnh về phổi ngày càng phổ biến và trẻ hóa nhanh. Đồng thời, bệnh về phổi, đặc biệt là ung thư phổi có tỷ lệ tử vong rất cao là bởi vì thường được phát hiện muộn, bỏ qua cơ hội điều trị hiệu quả.

Bởi vì các triệu chứng sớm của bệnh phổi rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh vặt, bệnh theo mùa. Do đó, muốn bảo vệ phổi, ngoài lối sống lành mạnh thì cũng cần chú trọng đến khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, đừng bỏ qua 5 dấu hiệu bất thường vào ban đêm là “lời kêu cứu” của phổi được các chuyên gia hô hấp cảnh báo sau đây:

1. Tức ngực, khó thở rõ rệt khi nằm xuống

Nếu phổi có vấn đề thì vùng ngực chúng ta sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, nhất là khi nằm xuống khi đi ngủ ban đêm.

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Bác sĩ Jiang Gengxi, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện Changhai Thượng Hải (Trung Quốc) cảnh báo đây là triệu chứng chính của tổn thương phổi.

Khi cơ thể con người nằm xuống, việc hít oxy vào cơ thể sẽ bị suy yếu. Nếu phổi bị tổn thương, sẽ có hiện tượng tức ngực và khó thở rất rõ ràng. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị đau thắt ngực, khó thở, và sẽ tỉnh giấc, cho thấy sức khỏe phổi của bạn đang bị đe dọa. Tốt nhất là nên tới bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt.

2. Ho dữ dội

Theo giải thích từ bác sĩ Xu Wei, Phó Trưởng khoa Hô hấp thuộc Bệnh viện truyền nhiễm Zaozhuang Wangkai (Trung Quốc), với triệu chứng ho, có rất nhiều nguyên nhân gây như cảm lạnh, viêm họng, ngứa cổ. Nhưng ho do các bệnh này chỉ cần uống thuốc ho là có thể thuyên giảm, còn ho do phổi mắc bệnh sẽ dữ dội hơn, tập trung nhiều vào ban đêm, trước khi đi ngủ và kéo dài dai dẳng ngày này qua ngày khác.

Vì vậy, nếu không bị viêm đường hô hấp, ban ngày cũng không có triệu chứng ho, đến buổi tối lại xuất hiện ho dữ dội thì rất có thể phổi của bạn đã tổn thương nặng, thậm chí là ung thư. Triệu chứng thường là ho khan, kèm theo khó thở, buồn nôn, uống thuốc mãi không khỏi. Bởi vì khối u tồn tại trong cơ thể, chèn ép nội tạng hoặc là ung thư phổi.

3. Mất ngủ

Bệnh ung thư và các rối loạn giấc ngủ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết các bệnh ung thư đều gây rối loạn giấc ngủ ở mức độ nhất định, nhất là ung thư phổi.

Bởi vì nếu phổi và khí quản bị tổn thương, oxy hít vào cơ thể chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi bạn nằm xuống để ngủ vào ban đêm. Khi oxy trong cơ thể giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ vì không thể hô hấp bình thường. Đồng thời, bệnh về phổi gây khó thở, tức ngực nên rất dễ hiểu khi nó khiến bạn khó ngủ, mất ngủ.

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Thêm một đặc điểm của chứng mất ngủ do bệnh ung thư phổi nữa là một khi đã tỉnh giấc, cơ thể sẽ luôn bị trằn trọc, rất khó để chìm vào giấc ngủ trở lại. Tình trạng mất ngủ sẽ kéo dài và khó điều trị bằng thuốc thông thường.

4. Đi tiểu khó

Bác sĩ phẫu thuật lồng ngực He Wei của Bệnh viện Zhongda trực thuộc Đại học Đông Nam Á (Trung Quốc) tiết lộ một sự thật bất ngờ: T rên thực tế, phổi của chúng ta không chỉ có thể kiểm soát lượng oxy của chúng ta mà còn có thể kiểm soát sự lây lan và tống xuất một số chất lỏng trong cơ thể.

Bình thường, nó được bài tiết vào bàng quang, sau đó được thải ra ngoài dưới dạng nước tiểu. Vì vậy, trong trường hợp phổi tổn thương nặng, nó có thể khiến nước tiểu của chúng ta không được bài tiết thuận lợi. Ví dụ như buồn tiểu nhưng không thể tiểu được, luôn cảm thấy tiểu không hết, tiểu nhiều lên hoặc ít đi bất thường, đau buốt khi tiểu…

5. Đổ mồ hôi đêm và thường thức dậy vào sáng sớm

Đổ mồ hôi vào ban đêm cho thấy có điều gì đó không ổn với sức khỏe. Bác sĩ Jiang Gengxi cảnh báo rằng, nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhất là bệnh phổi và ung thư phổi. Tế bào ung thư dễ gây ra tăng nhiệt độ cơ thể, viêm nhiễm nên thường sốt dai dẳng về đêm và gây ra đổ mồ hôi. Triệu chứng này thường đi kèm tức ngực, khó thở, mất ngủ và trằn trọc cả đêm.

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Y học cổ truyền cũng cho rằng, khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng là giai đoạn phổi thực hiện chức năng giải độc. Nếu là người có phổi khỏe mạnh, bạn sẽ hô hấp tốt và ngủ rất sâu. Nhưng ngược lại, nếu gần đây bạn thường xuyên tỉnh giấc vào thời điểm này có nghĩa là khí trong phổi của bạn không đủ, phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

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