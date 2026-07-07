Ăn nắm rau này "bổ ngang thịt bò", ở quê mọc um tùm nhưng nhiều người vẫn không biết

Tưởng chỉ là loại rau dại mọc hoang ven đường, ít ai ngờ thứ "cây cỏ" quen thuộc này lại chứa nhiều dưỡng chất quý, từng được xem là món ăn bổ dưỡng trong dân gian. Biết được giá trị thật, nhiều người tiếc vì đã bỏ qua suốt bao năm.

Không cần phải là những loại thực phẩm đắt tiền, đôi khi những "món quà" quý giá cho sức khỏe lại nằm ngay bên bờ ruộng, ven đường hay trong những bãi đất hoang. Rau tề thái một loại rau dại quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam là một ví dụ điển hình.

Từng bị xem là cây cỏ mọc hoang, rau tề thái ngày nay được nhiều người săn tìm bởi hương vị thanh mát, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Loại rau này còn được ví như một "kho báu xanh" trong ẩm thực dân gian.

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Rau tề thái là rau gì?

Rau tề thái còn có nhiều tên gọi khác như cây tề, địa mễ thái, cải dại, cỏ tam giác. Tên khoa học của loại cây này là Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Ở Việt Nam, rau thường mọc tự nhiên tại các tỉnh miền núi và vùng có khí hậu mát như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Bình… Cây thường xuất hiện ở bờ ruộng, bãi đất trống hoặc những nơi ít chịu tác động của con người.

Vào mùa lạnh, rau tề thái phát triển xanh tốt, lá non mềm, có vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Đây cũng là thời điểm loại rau này được nhiều gia đình thu hái để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng.

Loại rau dân dã nhưng giàu dinh dưỡng

Dù có vẻ ngoài giản dị, rau tề thái chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể như vitamin C, vitamin A, carotene, chất xơ, canxi, sắt cùng một số khoáng chất khác.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, rau tề thái có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp tăng nhu động ruột và góp phần hạn chế tình trạng táo bón. Các vitamin và hợp chất chống oxy hóa trong rau cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe tổng thể.

Đặc biệt, lượng carotene trong rau được xem là có lợi cho sức khỏe đôi mắt, hỗ trợ nhu cầu vitamin A của cơ thể.

Ảnh minh họa

Theo y học cổ truyền, rau tề thái có vị ngọt nhạt, tính mát, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ cầm máu và giảm một số triệu chứng liên quan đến viêm nhiễm.

Trong các tài liệu y học cổ truyền như "Bản thảo cương mục", tề thái được nhắc đến với nhiều công dụng liên quan đến sức khỏe gan, mắt và hệ tiêu hóa.

Một số bài thuốc dân gian có sử dụng rau tề thái để hỗ trợ các tình trạng như chảy máu cam, nóng trong, khó chịu ở mắt hoặc một số vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, việc dùng rau làm thuốc cần phù hợp với từng trường hợp và không nên thay thế phương pháp điều trị y khoa khi có bệnh lý.

Gợi ý những món ngon từ rau tề thái

Món bnahs làm từ rau trề thái. Ảnh minh họa.

Không chỉ dùng làm thuốc, rau tề thái còn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn hấp dẫn.

Canh rau tề thái nấu thịt lợn

Nguyên liệu gồm rau tề thái tươi, thịt lợn hoặc xương lợn, cùng các loại gia vị vừa ăn.

Rau rửa sạch, thái nhỏ. Thịt hoặc xương được ninh mềm, sau đó cho rau vào nấu nhanh để giữ màu xanh và độ ngọt tự nhiên. Món canh có vị thanh nhẹ, phù hợp dùng trong bữa cơm gia đình.

Canh rau tề thái, trứng và sò điệp

Sự kết hợp giữa rau tề thái, trứng và sò điệp tạo nên món canh giàu hương vị. Rau giữ được vị thơm đặc trưng, trong khi trứng và sò điệp giúp món ăn thêm béo ngậy, bổ sung protein.

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Bánh bột ngô rau tề thái

Rau tề thái có thể kết hợp cùng cà rốt, nấm, mộc nhĩ, trứng, tôm khô để làm nhân bánh. Sau khi tạo hình, bánh được phủ một lớp bột ngô rồi hấp chín. Đây là món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng và khá dễ thực hiện.

Từ một loại cây mọc hoang ven đường, loại rau này đã trở thành nguyên liệu trong nhiều món ăn ngon và được nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi hái rau dại ngoài tự nhiên, cần chọn nơi sạch, tránh khu vực có nguy cơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật hoặc ô nhiễm. Sơ chế kỹ trước khi sử dụng cũng là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.

Trúc Chi (t/h)