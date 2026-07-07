Hà Nội: Thường xuyên ăn tối muộn, nam thanh niên 33 tuổi mắc 6 bệnh cùng lúc

Duy trì thói quen ăn khuya, ít vận động, nam thanh niên đối mặt cùng lúc với đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, gan nhiễm mỡ và nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm.

"Gánh" combo 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm ở tuổi 33

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ thường tự tin vào sức khỏe của mình, cho rằng các bệnh như đái tháo đường, mỡ máu cao hay gút chỉ dành cho tuổi trung niên. Anh B.Đ.A (33 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cũng từng có suy nghĩ như vậy.

Khoảng một tháng trở lại đây, anh A. tăng tới 4kg, thường xuyên thèm đồ ngọt, ăn cơm nhiều hơn và nhanh đói, kèm theo đó là tình trạng ngủ kém, giấc ngủ không sâu. Tuy nhiên, vì không cảm thấy mệt mỏi, không khát nước nhiều, không tê bì tay chân và mọi sinh hoạt đại tiểu tiện vẫn diễn ra bình thường nên anh chủ quan cho rằng đó chỉ là những áp lực sinh hoạt thông thường.

Nhân tiện có chương trình kiểm tra xét nghiệm miễn phí do Hệ thống Y tế MEDLATEC phối hợp tổ chức tại địa phương, anh A. đã đăng ký tham gia kiểm tra. Mục đích ban đầu của anh chỉ là "khám cho biết", nhưng kết quả trả về đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn.

Các chỉ số sinh hóa máu của anh A. đều vượt ngưỡng an toàn một cách đáng báo động:

Đường máu tăng cao: Glucose máu đạt 6.66 mmol/L và chỉ số HbA1c (phản ánh đường huyết trung bình trong 3 tháng) lên tới 8.03% (mức bình thường là <5.7%).

Mỡ máu chạm ngưỡng cực nguy hiểm: Chỉ số Triglyceride tăng phi mã lên mức 11.93 mmol/L (gấp gần 7 lần mức bình thường), Cholesterol toàn phần là 7.12 mmol/L và LDL-Cholesterol (mỡ máu xấu) ở mức 4.61 mmol/L.

Hủy hoại tế bào gan: Men gan tăng rất cao với AST: 51.94 U/L, ALT: 121.69 U/L và GGT lên tới 243.04 U/L.

Axit Uric máu tăng cao: Đạt mức 543.7 µmol/L.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của ca bệnh, bác sĩ tại MEDLATEC ngay lập tức liên hệ tư vấn, giải thích cặn kẽ và hướng dẫn anh A. nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC để được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Ăn khuya, ít vận động là con đường ngắn nhất dẫn đến bệnh tật

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết phục vụ chẩn đoán.

Về thể trạng, anh A. cao 1m70 nhưng nặng tới 93kg, chỉ số khối cơ thể đạt mức 32.18 - đây là mức béo phì độ II. Đặc thù gia đình làm nghề kinh doanh quán ăn, anh thường xuyên có thói quen ăn tối muộn và ăn đêm với lượng tinh bột lớn. Bên cạnh đó, anh hoàn toàn không có thói quen vận động hay tập thể dục hàng ngày. Anh cũng từng xuất hiện cơn đau gút cấp cách đây 1 năm nhưng sau khi hết đau đã tự ý dừng thuốc và không theo dõi chỉ số axit uric định kỳ.

Đáng chú ý, cả bố và mẹ của anh A. đều có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường type II và rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, tương tự như con trai, hai bác cũng không điều trị thuốc một cách thường xuyên và khoa học.

Kết quả siêu âm ổ bụng và chụp CT cho thấy hình ảnh gan nhiễm mỡ phân loại ở mức độ III (mức độ nặng nhất). Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến men gan của bệnh nhân bị đẩy lên rất cao, cảnh báo nguy cơ tiến triển thành viêm gan mỡ và xơ gan nếu không can thiệp kịp thời. Tổng phân tích nước tiểu xuất hiện tình trạng Protein niệu (30mg/dL, 1+). Đối với bệnh nhân đái tháo đường, việc xuất hiện protein trong nước tiểu là dấu hiệu chỉ điểm sớm của tổn thương cầu thận (bệnh thận do đái tháo đường).

Bác sĩ kết luận chẩn đoán xác định anh B.Đ.A mắc cùng lúc: Đái tháo đường type II - Gút - Rối loạn chuyển hóa lipid máu nặng - Gan nhiễm mỡ độ III - Béo phì. Bệnh nhân được kê đơn điều trị ngoại trú tích cực bằng các thuốc phối hợp kiểm soát đường huyết, hạ mỡ máu, hạ axit uric cùng các thuốc bổ trợ tế bào gan.

Cảnh báo nguy cơ tim mạch ở người trẻ do bệnh lý chuyển hóa

Theo các chuyên gia tim mạch và nội tiết tại MEDLATEC, điều đáng sợ nhất của “combo” bệnh chuyển hóa này không chỉ là những con số xét nghiệm cao, mà là nguy cơ xảy ra các biến chứng tim mạch cấp tính (như nhồi máu cơ tim, đột quỵ) trong tương lai gần.

Y học hiện đại sử dụng thang điểm SCORE2-Diabetes để ước tính nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong vòng 10 năm đối với bệnh nhân đái tháo đường. Dựa trên bảng phân tầng nguy cơ tim mạch cập nhật của Hội Tim mạch học Việt Nam và Bộ Y tế, trường hợp của anh A. dù mới 33 tuổi nhưng đã tích tụ hàng loạt yếu tố nguy cơ nguy hiểm. Xét theo tiêu chuẩn tổng thể, việc có từ 3 yếu tố nguy cơ chính trở lên hoặc có tổn thương cơ quan đích (protein niệu) đã xếp anh A. vào nhóm nguy cơ tim mạch rất cao hoặc nguy cơ cao. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không tuân thủ điều trị triệt để, hệ mạch máu của chàng trai 33 tuổi này sẽ bị xơ vữa và lão hóa tương đương với mạch máu của một người 60 - 70 tuổi, nguy cơ đối mặt với tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim là rất lớn.

Sau một tháng nghiêm túc uống thuốc theo đơn và cố gắng điều chỉnh chế độ sinh hoạt dưới sự đồng hành, theo dõi sát sao của bác sĩ, anh A. đã giảm được 2kg (thể trạng nhẹ nhàng hơn), cơ thể không còn mệt mỏi, ăn ngủ dần đi vào ổn định. Mặc dù do đặc thù công việc kinh doanh quán ăn, anh chia sẻ vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn thói quen ăn tối muộn, nhưng anh đã có ý thức giảm rõ rệt lượng tinh bột, hạn chế đồ ngọt và thịt đỏ để bảo vệ chính mình. Hành trình điều trị của anh A. vẫn còn dài, đòi hỏi sự kiên trì phối hợp giữa việc dùng thuốc và kỷ luật trong lối sống.

Các chuyên gia khuyên, mọi người nên chủ động thực hiện xét nghiệm kiểm tra sức khỏe định kỳ tối thiểu 1-2 lần/năm là phương pháp khoa học, hiệu quả và kinh tế nhất để kiểm soát tốt "bản đồ sức khỏe" của chính mình, giúp phát hiện sớm và chặn đứng các biến cố nguy hiểm trước khi quá muộn.