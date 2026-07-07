Bác sĩ kể lại quyết định sinh tử cứu nam thanh niên mắc kẹt trong máy công nghiệp

Không phải trong phòng mổ vô trùng mà ngay giữa hiện trường tai nạn, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca phẫu thuật cắt cụt chi khẩn cấp để giải phóng nạn nhân khỏi dây chuyền máy công nghiệp, giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử.

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe của anh N.K. (SN 2009, trú phường Mỹ Thượng, Tp.Huế), nam thanh niên bị mắc kẹt cánh tay trái trong hệ thống máy tái chế hạt nhựa đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định sau ca cấp cứu đặc biệt ngay tại hiện trường.

Đây là trường hợp cấp cứu ngoại viện hiếm gặp, buộc các bác sĩ phải đưa ra quyết định sinh tử, phẫu thuật cắt cụt chi ngay tại nơi xảy ra tai nạn để giành lại sự sống cho người bệnh.

Thời điểm, tay anh N.K bị kẹt trong máy công nghiệp.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, khoảng 8h45 ngày 3/7, đơn vị nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Tp.Huế về trường hợp một công nhân bị mắc kẹt nghiêm trọng trong máy công nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Tuấn Long (thôn Lộc Sơn, xã Phú Hồ, Tp.Huế).

Ngay sau đó, Ban Giám đốc bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu ngoại viện, điều động ê-kíp chuyên môn đến hiện trường. Đội cấp cứu do ThS.BS. Trương Viết Hoàng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu làm trưởng đoàn, cùng ThS.BSNT. Trần Văn Cư, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát và các kỹ thuật viên nhanh chóng tiếp cận người bệnh.

Kể lại thời điểm có mặt tại hiện trường, ThS.BS. Trương Viết Hoàng cho biết cẳng tay trái của nạn nhân đã bị cuốn sâu vào dây chuyền máy tái chế nhựa, tổn thương dập nát nghiêm trọng, không còn khả năng bảo tồn.

Ê- kíp các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương cấp cứu nạn nhân.

"Tình trạng người bệnh lúc đó rất nguy kịch, đứng trước nguy cơ sốc chấn thương và mất máu nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ Hoàng cho hay.

Trước tình huống đặc biệt này, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, ê-kíp đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp ngay tại hiện trường.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh cũng như điều kiện thực tế, các đơn vị gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Y tế Phú Vang và Trung tâm Cấp cứu 115 thống nhất lựa chọn phương án tối ưu là gây mê và phẫu thuật cắt cụt chi ngay tại chỗ để giải phóng nạn nhân khỏi hệ thống máy móc.

Theo ThS.BS. Trương Viết Hoàng, sau khoảng 20 phút can thiệp trong điều kiện hiện trường hết sức phức tạp, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Người bệnh được đưa ra khỏi máy an toàn và nhanh chóng chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục hồi sức tích cực, điều trị và chăm sóc chuyên sâu.

Đến nay, sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá, thành công của ca cấp cứu là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng cứu nạn cứu hộ, y tế địa phương, Trung tâm Cấp cứu 115 và đội ngũ chuyên gia của bệnh viện trong quá trình tiếp cận, xử trí và vận chuyển người bệnh.

Theo lãnh đạo bệnh viện, với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước, Bệnh viện Trung ương Huế luôn duy trì lực lượng và năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu đặc biệt, phát huy chuyên môn và sự phối hợp liên ngành nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân trong những tình huống khẩn cấp.