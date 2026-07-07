Hà Nội phát hiện gần 8.000 người nghi tăng huyết áp qua chiến dịch sàng lọc cộng đồng

Chiến dịch sàng lọc cộng đồng tại Hà Nội phát hiện 7.655 người nghi mắc tăng huyết áp và hơn 16.000 người tiền tăng huyết áp sau khi đo huyết áp cho hơn 155.000 người.

Ảnh: CDC Hà Nội

Qua chiến dịch truyền thông, sàng lọc và quản lý tăng huyết áp triển khai tại 126 trạm y tế xã, phường, ngành Y tế Hà Nội đã đo huyết áp cho 155.490 người dân, phát hiện 7.655 trường hợp nghi mắc tăng huyết áp và 16.292 người tiền tăng huyết áp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tất cả trường hợp có kết quả bất thường đều được tư vấn thay đổi lối sống, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn đến cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp nghi mắc tăng huyết áp, có 1.953 người được chẩn đoán mắc mới. Trong đó, 1.799 người đã được đưa vào quản lý, điều trị, đạt tỷ lệ 92,1%. Hiện toàn thành phố đang quản lý, điều trị 73.742 người mắc tăng huyết áp tại hệ thống y tế cơ sở.

Bên cạnh hoạt động sàng lọc, các trạm y tế đã tổ chức 1.071 buổi truyền thông với gần 16.000 người tham dự, thực hiện hơn 106.000 lượt tư vấn trực tiếp, kết hợp truyền thông lưu động và phát thanh nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tăng huyết áp.

Theo CDC Hà Nội, kết quả chiến dịch cho thấy hiệu quả của việc phát hiện sớm và quản lý bệnh ngay từ cộng đồng, góp phần giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và suy thận.

Tuy nhiên, ngành Y tế cũng nhận định nhiều người, đặc biệt là nhóm trong độ tuổi lao động hoặc chưa có triệu chứng, vẫn chưa chủ động đo huyết áp định kỳ. Tỷ lệ cao người tiền tăng huyết áp và nghi mắc tăng huyết áp cho thấy các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm vẫn phổ biến, đòi hỏi duy trì thường xuyên các hoạt động truyền thông, sàng lọc và quản lý lâu dài.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn giảm muối, tăng cường vận động, hạn chế rượu bia, thuốc lá và tuân thủ điều trị nếu được chẩn đoán mắc tăng huyết áp nhằm giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.