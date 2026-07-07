Du lịch 3 tháng, cô gái bị 38 ký sinh trùng cư trú trong não

Những cơn động kinh thường xuyên, đau đầu dữ dội và rối loạn tâm thần - căn bệnh kỳ lạ đã hành hạ người phụ nữ Anh Laurie Denman trong nhiều năm được xác định có nguồn gốc từ chuyến đi đến Ấn Độ năm 2007 của cô.

Theo một báo cáo gần đây của BBC, hơn một thập kỷ sau, các bác sĩ cuối cùng đã đưa ra chẩn đoán: 38 ký sinh trùng đã ẩn náu và phát triển trong não của cô trong nhiều năm.

Căn bệnh này, được gọi là bệnh nang sán não, là do ấu trùng sán dây lợn xâm nhập vào mô não. Đây là nguyên nhân gây bệnh động kinh mắc phải phổ biến nhất trên toàn thế giới. Bệnh này phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng lại ít được công chúng biết đến. Tại Anh, bệnh nhân mắc bệnh này cực kỳ hiếm, hầu hết là người nhập cư từ các vùng dịch tễ - những người dân địa phương như Laurie, người mắc bệnh khi đi du lịch, hầu như không được biết đến.

Bác sĩ điều trị của cô ấy nói rằng đây là trường hợp duy nhất ông từng gặp trong suốt sự nghiệp của mình.

Một con sán dây dài một mét chính là khởi đầu của tất cả

Năm 2010, Laurie phát hiện một con sán dây bị thải ra khỏi cơ thể mình trong nhà vệ sinh của một nhà hàng. "Nó trông thật kinh dị, giống như một cuộn băng trong suốt có những đường kẻ nhỏ li ti, và dài khoảng một mét". Cô ấy đã đi khám bác sĩ đa khoa, và kết quả xét nghiệm phân bình thường, cũng không cảm thấy có gì bất thường nên không tiếp tục tìm hiểu thêm.

Một năm sau, những cơn đau đầu dữ dội bắt đầu xuất hiện. Năm 2011, Laurie bị cơn động kinh đầu tiên. Cô nhớ lại rằng trước khi lên cơn, cô không thể nói trọn một câu, sau đó bất tỉnh và tỉnh dậy trong xe cứu thương. Sau khi nhập viện, chụp CT và MRI, các bác sĩ gọi cô và mẹ vào để thảo luận về kết quả: "Chúng tôi tìm thấy 38 ký sinh trùng trong não của cô". Laurie và mẹ cô đều sững sờ và không nói nên lời.

Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ Laurie mắc bệnh toxoplasmosis, một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua phân mèo. Mẹ của Laurie nhớ đến sán dây và nài nỉ bác sĩ xem liệu có liên quan hay không. Khám nghiệm thêm dẫn đến chẩn đoán mắc bệnh neurocysticercosis - một bệnh ký sinh trùng do ấu trùng sán dây lợn xâm nhập vào mô não.

Bác sĩ Brendan Healy, bác sĩ điều trị kiêm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và vi sinh vật học, phỏng đoán rằng Laurie đã bị nhiễm bệnh khi ăn thức ăn có chứa một lượng nhỏ trứng sán dây trong chuyến đi đến Ấn Độ. Mặc dù cô ấy cố tình tránh ăn thịt trong chuyến đi, nhưng trứng sán dây có thể bám vào rau củ, nước uống hoặc dụng cụ ăn uống và rất khó phát hiện bằng mắt thường hoặc loại bỏ hoàn toàn bằng phương pháp nấu nướng thông thường.

Bệnh nang sán thần kinh: Một bệnh ký sinh trùng ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, nhưng lại ít được biết đến

Bệnh neurocysticercosis do trứng sán dây lợn (Taenia solium) gây ra. Sau khi người bệnh ăn phải thức ăn hoặc uống nước bị nhiễm trứng sán, trứng sẽ nở thành ấu trùng trong đường tiêu hóa, xâm nhập vào máu và cuối cùng hình thành các nang trong não, cơ bắp hoặc các cơ quan khác, nơi chúng tiếp tục phát triển và có thể tồn tại trong não nhiều năm hoặc thậm chí lâu hơn.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện nay ước tính nằm trong khoảng từ 3,5 triệu đến 6,4 triệu, chủ yếu tập trung ở Mỹ Latinh, Châu Phi cận Sahara và Châu Á. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Public Health năm 2025, dựa trên dữ liệu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu, dự đoán rằng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 4,95 triệu vào năm 2036.

Đằng sau những con số này là một sự thật không thể phủ nhận: bệnh nang sán thần kinh là nguyên nhân gây nhiễm trùng phổ biến nhất dẫn đến bệnh động kinh mắc phải trên toàn thế giới, và ở các vùng dịch tễ, nó có thể liên quan đến tới 30% trường hợp động kinh ở người lớn.

Điều trị, tái phát, suy sụp tinh thần: Một hành trình dài hơn cả chẩn đoán

Một thách thức chính đối với bệnh neurocysticercosis là các triệu chứng của nó rất dễ bị hiểu sai. Nhiễm trùng có thể xảy ra trong nhiều năm mà không có bất kỳ bất thường nào, cho đến khi các nang trong não kích hoạt phản ứng viêm và bắt đầu chèn ép các mô, lúc đó các triệu chứng như đau đầu, co giật và thay đổi nhận thức xuất hiện. Những triệu chứng này không đặc hiệu và chỉ ra nhiều khả năng khác nhau - bệnh toxoplasmosis chỉ là một trong số đó.

Sau khi được chẩn đoán, Laurie phải nhập viện hai tuần, được điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng và corticosteroid. Ban đầu, việc điều trị có hiệu quả: trong vài năm sau đó, cô ấy có sức khỏe tốt, có thể đi du lịch đến New Zealand, chạy bán marathon và theo đuổi bằng cấp về thiết kế nội thất.

Nhưng vận may của cô không kéo dài. Vài năm sau, cô ngã quỵ tại nơi làm việc, và kết quả chụp chiếu cho thấy não cô bị phù nề nghiêm trọng. Sau đó là tình trạng lú lẫn, tê liệt và khó nói - cô phải nghỉ việc, chuyển về sống với cha và cuối cùng bị suy sụp tinh thần hoàn toàn, phải nằm viện tâm thần sáu tuần. Khi bạn bè đến thăm, họ thấy cô bò trên sàn nhà và trốn sau rèm cửa như một đứa trẻ năm tuổi.

Quá trình hồi phục của cô kéo dài nhiều năm, và Laurie không trở lại làm việc cho đến năm 2022. Hiện tại, 38 ký sinh trùng trong não cô đã bị vôi hóa. Laurie không bị co giật kể từ năm 2017, nhưng cần phải uống thuốc chống động kinh suốt đời. "Nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Anh có thể sẽ không bao giờ gặp căn bệnh này trong đời", Tiến sĩ Healy nói. "Nó hiếm gặp đến mức đó".

Laurie nói rằng điều cô ấy muốn làm bây giờ là nâng cao nhận thức về căn bệnh này. "Bạn không bao giờ biết số phận sẽ dành cho mình điều gì. Tôi rất biết ơn vì mình vẫn còn sống và khỏe mạnh, và tôi không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên".

Nguồn và ảnh: Sohu