Xin hãy nhớ, tuổi trẻ không phải khiên chắn cho chế độ ăn uống vô tội vạ. Một người vốn trẻ, khỏe, không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vẫn có thể bị ung thư đại trực tràng hạ gục chỉ sau vài năm ăn uống theo kiểu "sướng miệng, hại thân".

Hồ sơ bệnh án của một cô gái mới 15 tuổi đặt trên bàn làm việc của bác sĩ Chang Xuri (Bắc Kinh, Trung Quốc) nặng nề như một bản án chung thân. Nữ sinh ngồi đối diện ông trong tình trạng kiệt quệ hoàn toàn, hai tay ôm chặt lấy bụng gầy lép vì những cơn đau dữ dội cào xé bên trong. Em không thể nuốt nổi một thìa cháo, cũng không thể đại tiện suốt nhiều ngày qua, cơ thể xanh xao và gầy rộc.

Không khí trong phòng thực sự đông cứng khi kết quả chụp chiếu hiện ra trên màn hình máy tính. Bác sĩ Chang Xuri lặng người đi. Khối u ác tính tại đại trực tràng (còn gọi là ung thư ruột) của nữ sinh đã phát triển đến giai đoạn cuối, các tế bào ung thư tàn bạo đã di căn, xâm lấn khắp các cơ quan trong khoang bụng. Lằn ranh sinh tử của một đứa trẻ mới học cấp ba với tương lai rộng mở phía trước bỗng chốc thu hẹp lại bằng một cái lắc đầu bất lực của y học.

Nữ sinh 15 tuổi phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối (Ảnh minh hạo)

Kiểu ăn uống khiến "ruột bằng sắt cũng đổ bệnh"

Khi bác sĩ gặng hỏi về bệnh sử, nữ sinh òa khóc thừa nhận mình đã bị chướng bụng, tiêu chảy dai dẳng, thậm chí là đi ngoài ra máu ròng rã suốt hơn một năm trời. Nhưng em đã chọn cách im lặng và giấu kín. Một phần vì em chủ quan nghĩ mình còn trẻ, đó chỉ là rối loạn tiêu hóa nhất thời. Phần còn lại, đau lòng thay, là vì em vốn không thân thiết với bố mẹ. Em sợ khi nói ra, bước chân vào bệnh viện khám ra bệnh, em sẽ bị mắng chửi vì sở thích ăn uống vô độ của mình.

Đến khi bác sĩ hỏi kỹ về thực đơn hằng ngày, sự thật kinh hoàng về lối sống của giới trẻ mới thực sự phơi bày. Do đặc thù công việc của bố mẹ luôn vắng nhà, nữ sinh này được toàn quyền quyết định chuyện ăn uống nên nuông chiều bản thân bằng các ứng dụng giao đồ ăn. Suốt nhiều năm liền, em gần như không ăn cơm nhà. Thực đơn hằng ngày lặp đi lặp lại một cách điên cuồng với lẩu cay/mì cay cấp độ cao, thịt nướng, thịt chế biến sẵn và các món chiên rán tẩm bột ngập dầu mỡ.

Nữ sinh gần như 3 bữa một ngày đều gọi đồ ăn nhanh, rất thích món chiên rán tẩm bột và đồ ăn cay nóng (Ảnh minh họa)

Thời gian ăn uống của em cũng vô cùng hỗn loạn, thích thì ăn lúc nửa đêm, buồn thì bỏ đói cơ thể cả ngày. Nghe đến đây, bác sĩ Chang Xuri đã phải thốt lên đầy cay đắng: “Đúng là bệnh từ miệng mà ra! Ăn uống kiểu này thì ruột bằng sắt cũng sẽ đổ bệnh".

Dù ê kíp bác sĩ đã dốc toàn lực, dùng những phác đồ điều trị tiên tiến nhất để cứu chữa, nhưng phép màu đã không xảy ra. Cô gái trẻ đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 15, để lại một bài học cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả những ai đang ỷ lại vào tuổi trẻ mà ăn uống bừa bãi, chủ quan với những thay đổi của cơ thể.

Cảnh báo: 7 nhóm người dễ bị ung thư đại trực tràng “nhòm ngó”

Bác sĩ Chang cho biết, ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư rất phổ biến và tỷ lệ tử vong cao. Bệnh hình thành chủ yếu bởi sự tăng sinh bất thường tại niêm mạc đại trực tràng hay còn gọi là polyp. Ngoài ra, ung thư tại đại - trực tràng cũng có thể gây ra bởi các tổn thương có sẵn tại đại tràng hoặc trực tràng.

Bệnh đặc trưng bởi những rối loạn tiêu hóa và đại tiện dai dẳng như: chướng bụng, đau bụng vùng thượng vị, chán ăn, đi ngoài phân nhỏ, táo bón, đi ngoài ra máu. Cùng các dấu hiệu toàn thân như mệt mỏi, sụt cân, cơ thể suy nhược. Bất cứ ai cũng có thể mắc ung thư đại trực tràng nhưng 7 nhóm người sau có nguy cơ cao hơn:

- Người trên 50 tuổi: Nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng có liên quan tới độ tuổi, nhóm người trên 50 tuổi thường dễ mắc hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây việc trẻ hóa lứa tuổi mắc bệnh này có xu hướng tăng nhanh.

- Tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại trực tràng hoặc polyp tuyến: Theo các nghiên cứu có đến 25% ung thư đại trực tràng có liên quan đến yếu tố gia đình. Đặc biệt là bệnh đa polyp tuyến gia đình và hội chứng Gardner. Hội chứng Lynch và một số hội chứng hiếm gặp khác cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh này.

- Người có tiền sử mắc bệnh về đường ruột và các bệnh lý đại trực tràng mạn tính: Có thể kể đến như viêm ruột, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn… Ngoài ra, ung thư đại trực tràng có thể phát sinh trên tổn thương của các bệnh lý như: bệnh lỵ, amip, lao, giang mai, thương hàn và các bệnh lý khác của đại trực tràng.

Người uống nhiều rượu bia cũng rất dễ mắc ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

- Người thừa cân, béo phì: Nhóm người này có nguy cơ cao mắc và tử vong vì ung thư đại trực tràng, nguy cơ ở nam cao hơn nữ. Do nồng độ cholesterol và insulin trong máu tăng cao khiến lượng cholesterol trong tế bào miễn dịch cũng tăng. Từ đó làm khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch suy giảm. Chưa kể, insulin cao có thể ức chế tế bào miễn dịch, đồng thời, thúc đẩy tăng sinh tế bào ung thư trong cơ thể.

- Người lười vận động, ngồi lâu một chỗ: Do khiến hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm. Đặc biệt người lười vận động dễ gây đầy hơi, táo bón, khó tiêu. Quá trình tiêu hóa chậm lại, chất thải tích tụ trong ruột già lâu hơn, khiến cơ thể có cơ hội tiếp xúc với các chất gây ung thư nhiều, làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng.

- Người ăn uống không lành mạnh: Đối với người ăn uống không khoa học, không cân bằng sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Có thể kể đến như: ăn uống thất thường, ăn quá nhiều thịt đỏ, ăn nhiều món dầu mỡ hay đồ nướng, ăn cay quá mức, ăn quá mặn, ăn nhiều thịt chế biến, thường xuyên ăn đồ muối chua…

- Người hay hút thuốc và uống rượu bia: Các nghiên cứu đã chỉ ra người hút thuốc trong thời gian dài sẽ có nhiều nguy cơ phát triển và tử vong vì ung thư đại trực tràng hơn những người không hút thuốc. Nếu thường xuyên tiêu thụ trên 50g rượu/ngày (3,5 ly) sẽ tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên khoảng 1,5 lần so với những người không hoặc ít uống rượu. Còn khoảng 10g rượu tiêu thụ một ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng sẽ tăng lên khoảng 7%.

Nguồn và ảnh: Skypost, Baidu Helath