Câu nói ấy khiến bác sĩ cũng phải nghẹn lòng. 1 nam thanh niên sức dài vai rộng ở tuổi 26, có thói quen dùng thuốc lá điện tử từ thời sinh viên, chủ quan với những cơn ho kéo dài và tức ngực. Đến khi đi khám, anh nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 2.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với 1 clip ghi lại khoảnh khắc tuyệt vọng ném vape của 1 thanh niên 26 tuổi, bị ung thư phổi giai đoạn 2. Hành động ấy cùng lời tựa đề video khiến nhiều người ám ảnh, đồng thời đau lòng cho người trong cuộc khi thốt ra câu: "Em tưởng vape an toàn hơn thuốc lá…".





Chủ nhân của chiếc clip đang viral này chính là BS Ninh Công Vi (Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông). Đây là câu chuyện có thật, từ 1 bệnh nhân của anh. Trong khoảnh khắc đầy nuổi tiếc, hành động của nam thanh niên được anh âm thầm ghi lại từ phía sau, như muốn nhắc nhở người trẻ. Anh kể lại về trường hợp này với tâm trạng đầy tiếc nuối: "Tôi không nghĩ người trẻ như vậy lại mắc ung thư phổi. Em ấy cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng này chỉ sau một tờ kết quả chụp chiếu".

BS Vi kể, đây là 1 bệnh nhân nam 27 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc trong môi trường áp lực cao. Từ thời sinh viên, anh bắt đầu sử dụng vape - thuốc lá điện tử vì nghĩ "ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống". Ban đầu, nam thanh niên chỉ hút theo bạn bè. Dần dần, vape trở thành thói quen mỗi khi căng thẳng, thức khuya làm việc hay mất ngủ. "Em bảo với tôi rằng vape giúp đầu óc tỉnh táo hơn, giảm stress nhanh hơn. Có ngày hút liên tục từ sáng đến khuya", BS Vi kể.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư từ nửa năm trước

Theo như lời kể của bệnh nhân với BS Vi, khoảng nửa năm trước nhập viện, nam thanh niên xuất hiện ho có đờm dai dẳng, tức ngực nhẹ, thỉnh thoảng khó thở khi leo cầu thang. Anh nghĩ nguyên nhân do làm việc quá sức, thường xuyên thức đêm và ngồi điều hòa nhiều nên tự mua thuốc uống.

Hình ảnh tuyệt vọng của nam thanh niên trẻ khi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 2 gây ám ảnh người xem. (Ảnh chụp từ video)

Triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Có thời điểm bệnh nhân ho kéo dài nhiều tuần, sút cân nhưng vẫn chủ quan vì còn trẻ, không nghĩ mình mắc bệnh nghiêm trọng.

Chỉ đến khi xuất hiện những cơn đau tức ngực rõ rệt và khó thở tăng lên, anh mới đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp CT phát hiện khối u ở phổi. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn 2. Nhớ lại về trường hợp này, BS nói: "Khi nhận kết quả, em ấy gần như suy sụp hoàn toàn. Điều khiến bệnh nhân ám ảnh nhất không phải là đau đớn thể xác mà là câu hỏi: 'Tại sao em còn quá trẻ mà lại bị ung thư?'.

Cảnh báo: Thuốc lá điện tử độc hại không kém hút thuốc lá bình thường

BS Vi cho biết, nhiều người trẻ hiện nay có tâm lý chủ quan với thuốc lá điện tử. Họ cho rằng, vape chỉ là "hơi nước có mùi", ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống nên sử dụng trong thời gian dài mà không nhận ra những tổn thương âm thầm lên phổi.

"Không ít bệnh nhân trẻ đến khám với tình trạng viêm phổi kéo dài, tổn thương nhu mô phổi, suy giảm chức năng hô hấp liên quan thuốc lá điện tử. Điều đáng lo là nhiều người bắt đầu hút từ rất sớm", BS Vi cảnh báo.

BS Ninh Công Vi.

Với trường hợp nam thanh niên 27 tuổi, sau khi hội chẩn, bệnh nhân được xây dựng phác đồ điều trị tích cực kết hợp phẫu thuật và các phương pháp điều trị chuyên sâu. Dù tiên lượng còn khả quan hơn so với giai đoạn muộn, song hành trình phía trước vẫn dài và nhiều áp lực.

Điều khiến BS Vi day dứt không chỉ là tuổi đời quá trẻ của bệnh nhân, mà còn bởi câu chuyện này đang ngày càng phổ biến hơn trong thực tế lâm sàng. "Nhiều người trẻ nghĩ ung thư phổi là bệnh của người lớn tuổi hoặc người hút thuốc lá lâu năm. Nhưng hiện nay, chúng tôi gặp không ít ca bệnh ở độ tuổi 20-30", vị bác sĩ nhận định.

Ung thư phổi đang trẻ hóa, đừng nghĩ đó là bệnh người già

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư phổi vẫn là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay. Bệnh thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu, triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường như ho kéo dài, đau ngực, mệt mỏi, khó thở. Khi có biểu hiện rõ rệt, nhiều trường hợp đã bước vào giai đoạn muộn.

Đáng chú ý, xu hướng trẻ hóa ung thư phổi đang trở thành vấn đề đáng báo động. Bên cạnh yếu tố di truyền và môi trường ô nhiễm, lối sống thiếu khoa học được xem là một nguyên nhân quan trọng.

Thức khuya kéo dài, căng thẳng liên tục, ít vận động, ăn uống thất thường khiến sức đề kháng suy giảm. Việc sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, thuốc lá điện tử càng làm tăng nguy cơ tổn thương đường hô hấp và tế bào phổi.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khói từ thuốc lá điện tử không "vô hại" như quảng cáo. Dung dịch vape có thể chứa nicotine cùng nhiều hóa chất tạo mùi, kim loại nặng và các hợp chất độc hại. Khi được đốt nóng và hít sâu vào phổi trong thời gian dài, chúng có khả năng gây viêm mạn tính, tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ bệnh lý hô hấp.

Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường kéo dài như ho dai dẳng, tức ngực, khó thở, sút cân không rõ nguyên nhân. Nên đi thăm khám, tầm soát ung thư sớm để phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị hiệu quả, tránh hối tiếc muộn màng.