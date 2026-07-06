Lời khuyên cho những người hay uống 1 cốc nước ấm mỗi sáng

Chỉ với một cốc nước ấm mỗi ngày, bạn có thể nhận được nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Những lợi ích của việc duy trì thói quen uống nước ấm mỗi ngày

Hỗ trợ ngăn ngừa táo bón

Theo hai chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos, việc uống đủ nước, đặc biệt là nước ấm, giúp làm mềm phân, từ đó hỗ trợ quá trình đại tiện diễn ra thuận lợi và đều đặn hơn. Ngoài tác dụng này, nước còn giúp duy trì trạng thái đủ nước cho cơ thể. Trong khi đó, mất nước được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến táo bón.

Giúp cơ thể được cung cấp đủ nước

Nước đóng vai trò thiết yếu trong nhiều hoạt động sống như vận chuyển chất dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hàng loạt quá trình trao đổi chất. Duy trì thói quen uống nước ấm là cách đơn giản để tăng cường hydrat hóa, góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Theo khuyến nghị của Viện Y học Mỹ, phụ nữ nên bổ sung khoảng 2,3 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,3 lít.

Thúc đẩy quá trình thải độc tự nhiên

Khi uống nước ấm, nhiệt độ cơ thể có thể tăng nhẹ, kích thích quá trình tiết mồ hôi. Đây là một trong những cơ chế giúp cơ thể loại bỏ nhiệt dư thừa và các chất cặn bã.

Do da là cơ quan có diện tích lớn nhất trên cơ thể, việc bài tiết qua tuyến mồ hôi được xem là một trong những con đường hỗ trợ đào thải tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù uống nước nóng hay lạnh, việc bổ sung nước trước hoặc giữa các bữa ăn đều có thể tạo cảm giác no, từ đó giúp hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ.

Riêng nước ấm còn giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ ổn định tinh thần, đặc biệt có ích với những người có xu hướng ăn nhiều khi căng thẳng.

Góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh

Việc kết hợp nước ấm với các thức uống như trà hoặc cà phê không chỉ giúp tăng sự tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê điều độ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, đái tháo đường, một số loại ung thư và bệnh gan, đồng thời có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Trong khi đó, trà chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tim mạch và góp phần giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, đột quỵ, bệnh gan cũng như một số bệnh ung thư.

Hạn chế tình trạng đầy hơi, chướng bụng

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường hoặc muối có thể khiến cơ thể giữ nước, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu.

Uống đủ nước, đặc biệt là nước ấm, giúp hỗ trợ đào thải lượng muối và đường dư thừa, đồng thời cân bằng lượng nước trong cơ thể, từ đó góp phần giảm tình trạng chướng bụng.

Không nên uống nước ở nhiệt độ quá cao

Mặc dù nước ấm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo không nên duy trì thói quen uống nước quá nóng trong thời gian dài.

Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên sử dụng nước có nhiệt độ quá cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Nguyên nhân là nhiệt độ cao dễ gây tổn thương lớp niêm mạc thực quản. Khi tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, nguy cơ xuất hiện các biến đổi bất thường của tế bào có thể tăng lên. Theo các chuyên gia, nước từ khoảng 65°C trở lên được xem là quá nóng để uống.

Nhiệt độ nước phù hợp nhất là mức giúp cơ thể dễ uống, không gây bỏng rát và đảm bảo bổ sung đủ lượng nước cần thiết trong ngày. Vào những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động, nước mát có thể giúp bù nước hiệu quả hơn. Trong khi đó, khi thời tiết lạnh hoặc vào buổi sáng, nước ấm ở mức vừa phải thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn, theo Eating Well.

Uống nước vào lúc nào sẽ tốt nhất?

Uống nước ngay sau khi thức dậy

Sau 6–8 giờ ngủ, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước. Uống 1–2 cốc nước ấm vào buổi sáng giúp bù nước, hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích trao đổi chất và giúp cơ thể sẵn sàng cho ngày mới.

Uống trước bữa ăn khoảng 30 phút

Một cốc nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no nhẹ, từ đó hạn chế ăn quá nhiều. Nếu bữa ăn giàu chất xơ, việc bổ sung một lượng nước vừa phải cũng giúp chất xơ hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước trong lúc ăn vì có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Bổ sung nước khi mệt mỏi buổi chiều

Thay vì tìm đến cà phê hay đồ ngọt khi cảm thấy uể oải vào đầu giờ chiều, hãy thử uống một cốc nước. Mất nước có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung, ảnh hưởng tâm trạng và thậm chí gây đau đầu. Việc bổ sung đủ nước giúp cải thiện năng lượng và giảm nguy cơ đau đầu do thiếu nước.

Uống nước trước, trong và sau khi vận động

Duy trì đủ nước là yếu tố quan trọng khi tập luyện. Bạn nên uống một cốc nước khoảng 30 phút trước khi tập, bổ sung từng ngụm nhỏ trong quá trình vận động và bù nước sau khi kết thúc. Thói quen này giúp hạn chế chuột rút, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và bù lại lượng nước mất qua mồ hôi.

(Tổng hợp)