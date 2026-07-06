Cứ tưởng ăn kem để giải nhiệt, ai ngờ lại vô tình "nạp" cả đống đường và chất béo vào cơ thể

Một que kem mát lạnh giúp xua tan cái nóng mùa hè chỉ trong vài phút, nhưng nếu ăn quá thường xuyên hoặc sai cách, bạn có thể vô tình nạp vào cơ thể lượng lớn đường, chất béo và calo.

Mỗi khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, kem gần như trở thành món ăn "quốc dân" được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt. Chỉ cần vài miếng kem lạnh, cảm giác oi bức dường như tan biến, tinh thần cũng trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đằng sau hương vị ngọt ngào ấy lại là lượng đường, chất béo và năng lượng không hề nhỏ.

Nhiều người cho rằng một que kem chỉ là món ăn vặt nên không đáng lo. Thực tế, một số loại kem công nghiệp có thể chứa tới 15 - 25g đường cùng lượng chất béo bão hòa khá cao. Nếu ăn thường xuyên, đặc biệt trong những ngày hè, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về chuyển hóa và tim mạch.

TS.BS Huỳnh Nam Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên VnExpress rằng việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm, đồ uống nhiều đường làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, các món tráng miệng như kem chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động hợp lý.

Ăn kem nhiều có thể gây ra những tác động nào?

Tăng cân nhanh vì lượng calo "ẩn"

Điều khiến nhiều người bất ngờ là một que kem nhỏ đôi khi có lượng calo tương đương một bữa ăn phụ. Ngoài đường, kem còn chứa sữa béo, kem tươi, dầu thực vật hoặc các loại siro tạo vị, khiến mật độ năng lượng rất cao.

Nếu duy trì thói quen ăn kem mỗi ngày nhưng không giảm lượng calo từ các bữa chính, cơ thể sẽ dễ tích lũy mỡ thừa và tăng cân theo thời gian.

Làm đường huyết biến động mạnh

Lượng đường tinh luyện trong kem được hấp thu khá nhanh. Sau khi ăn, đường huyết có thể tăng đột ngột rồi giảm nhanh, khiến nhiều người nhanh đói trở lại và tiếp tục tìm đến các món ăn ngọt.

Đối với người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, việc ăn nhiều kem có thể khiến quá trình kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Gia tăng gánh nặng cho tim mạch

Nhiều loại kem sử dụng kem béo, bơ hoặc dầu thực vật hydro hóa nhằm tạo độ béo ngậy. Những thành phần này có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, thậm chí chất béo chuyển hóa nếu sản phẩm có chất lượng kém.

Việc tiêu thụ thường xuyên làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), từ đó gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Không tốt cho răng miệng

Đường là "thức ăn" yêu thích của vi khuẩn trong khoang miệng. Khi kết hợp với nhiệt độ lạnh, kem vừa tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, vừa dễ gây ê buốt ở những người có men răng yếu hoặc tụt lợi.

Các nha sĩ khuyến cáo nên súc miệng bằng nước sau khi ăn kem để hạn chế đường bám trên răng, đồng thời giảm nguy cơ sâu răng và viêm nướu.

Tuyệt đối không cấp đông lại kem đã tan chảy

Đây là sai lầm rất phổ biến trong nhiều gia đình. Khi kem đã tan hoàn toàn ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có điều kiện phát triển nhanh hơn nhờ môi trường giàu đường, chất béo và nước. Nếu tiếp tục cho vào tủ đông rồi sử dụng lần sau, số lượng vi sinh vật có hại vẫn có thể tồn tại.

Điều này làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch yếu. Nếu kem đã chảy hoàn toàn trong thời gian dài, tốt nhất nên bỏ đi thay vì tiếc của.

6 cách ăn kem vừa đã miệng vừa hạn chế hại sức khỏe

Ưu tiên đọc bảng thành phần

Nên lựa chọn các sản phẩm có thành phần chính là sữa tươi, sữa nguyên kem hoặc kem sữa. Hạn chế các loại chứa nhiều dầu thực vật hydro hóa, chất béo chuyển hóa hoặc quá nhiều phụ gia tạo màu, tạo hương.

Chọn khẩu phần nhỏ

Một que kem mini hoặc một ly kem nhỏ đã đủ giúp cơ thể cảm thấy mát hơn mà không nạp quá nhiều calo. Các chuyên gia cũng khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần thay vì sử dụng hàng ngày.

Không nên ăn khi bụng đói

Lúc dạ dày trống rỗng, nhiệt độ lạnh có thể kích thích niêm mạc tiêu hóa, gây cảm giác đau bụng hoặc khó chịu ở một số người. Thời điểm phù hợp hơn là khoảng 30 phút sau bữa ăn chính.

Ăn từ từ thay vì cắn liên tục

Việc ngậm kem vài giây trước khi nuốt giúp nhiệt độ trong miệng thích nghi dần, giảm nguy cơ ê buốt răng và hạn chế kích thích vùng họng. Đồng thời, ăn chậm cũng giúp não bộ nhận tín hiệu no tốt hơn, tránh ăn quá nhiều.

Kết hợp chế độ ăn lành mạnh

Nếu hôm đó đã ăn kem, nên giảm bớt các món nhiều đường như trà sữa, bánh ngọt hoặc nước ngọt để cân bằng tổng lượng đường nạp vào cơ thể. Đừng để một món ăn giải nhiệt vô tình trở thành nguyên nhân khiến lượng calo cả ngày vượt quá nhu cầu.

Tự làm kem tại nhà

Một lựa chọn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích là sử dụng sữa chua không đường kết hợp với chuối, xoài, bơ hoặc các loại quả mọng rồi cấp đông. Loại "kem" tự làm này vừa ít đường, ít phụ gia, vừa bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Ăn kem thế nào mới là hợp lý?

Kem không phải "thủ phạm" gây hại sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng nằm ở tần suất, khẩu phần và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Một que kem trong những ngày nắng nóng hoàn toàn có thể mang lại cảm giác thư giãn và giúp giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu biến món ăn này thành thói quen hằng ngày, cơ thể sẽ phải tiếp nhận lượng đường, chất béo và calo lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Thay vì kiêng hoàn toàn, hãy coi kem là món ăn thưởng thức với lượng vừa phải. Kết hợp cùng chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì vận động đều đặn sẽ giúp bạn tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn mà vẫn bảo vệ sức khỏe lâu dài.