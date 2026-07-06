Phát hiện con vật "đáng sợ" trong tã bé gái 14 tháng tuổi
Bé gái 14 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện vì tiêu chảy. Khoảng 1 tháng sau, người mẹ bàng bàng khi phát hiện loài ký sinh trùng trong tã của con.
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Hai bệnh nhi tại New Zealand được xác định nhiễm giun đũa sau nhiều ngày đau bụng, tiêu chảy. Thông tin trên được đăng tải trên Tạp chí Y khoa New Zealand.
Theo báo cáo, hai bệnh nhi đều sống tại khu vực nông thôn thuộc vùng Northland (Đảo Bắc), trong môi trường gắn liền với hoạt động chăn nuôi. Dù không trực tiếp tiếp xúc với lợn, các em thường xuyên chơi đùa và tiếp xúc với đất quanh trang trại, nơi có nuôi cả bò và lợn.
Một trường hợp là bé gái 14 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện vì tiêu chảy. Khoảng một tháng sau, người mẹ bàng bàng khi phát hiện một con giun dài trong tã của con.
Trường hợp còn lại là bé gái 3 tuổi nhập viện do đau bụng và tiêu chảy, sau đó cũng đào thải một con giun đũa ra ngoài cơ thể. Cả hai bệnh nhi đều được điều trị bằng mebendazole - loại thuốc tẩy giun thường được sử dụng trong điều trị các bệnh ký sinh trùng đường ruột.
Hình ảnh được công bố trong báo cáo cho thấy con giun được lấy ra khỏi cơ thể một bệnh nhi dài tới 16 cm, có màu vàng nâu, thân hình trụ với các vân ngang rõ rệt và cấu trúc miệng đặc trưng của giun đũa trưởng thành.
Theo các chuyên gia, giun đũa không phải bệnh ký sinh trùng phổ biến tại New Zealand. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận trước đây thường liên quan đến người từng du lịch hoặc sinh sống tại các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi điều kiện môi trường thuận lợi cho ký sinh trùng phát triển.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cả hai bệnh nhi đều chưa từng rời khỏi New Zealand. Vì vậy, các bác sĩ nhận định đây nhiều khả năng là những ca nhiễm ký sinh trùng có nguồn gốc trong nước.
Nhóm nghiên cứu cho biết hiện có một loài giun đũa chủ yếu ký sinh ở người và một loài thường gặp ở lợn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hai loài này có thể lây nhiễm chéo giữa người và động vật.
Do các đàn lợn tại New Zealand đã được ghi nhận mang loại ký sinh trùng tương tự, các nhà nghiên cứu cho rằng đất tại khu vực trang trại có thể là mắt xích quan trọng trong chuỗi lây truyền. Trứng giun theo phân động vật phát tán ra môi trường, tồn tại trong đất trong thời gian dài và có thể xâm nhập vào cơ thể người khi tiếp xúc.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nghĩ đến khả năng nhiễm ký sinh trùng khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân.
Để phòng ngừa nhiễm giun đũa và các bệnh ký sinh trùng khác, người dân cần rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với đất, vệ sinh thực phẩm trước khi ăn và sử dụng nguồn nước sạch, an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
Giun đũa có tên khoa học là Ascaris lumbricoides. Khác với các loài ký sinh trùng khác, đây là loại giun có kích thước khá lớn khi trưởng thành, dài khoảng hơn 20cm. Giun cái dài hơn giun đực.
Khi giun đũa cái đẻ trứng, nếu rơi vào trong đất, sau khoảng hai tuần, trứng giun sẽ phát triển thành ấu trùng giun. Nhiệt độ môi trường bình thường là vô cùng thuận lợi để ấu trùng giun tiếp tục vòng tuần hoàn. Trứng giun chỉ bị tiêu diệt với nhiệt độ từ trên 60 độ C. Chính thói quen đi chân đất, tiếp xúc môi trường bên ngoài mà không có dụng cụ, phương tiện bảo vệ, không vệ sinh tay sạch sẽ... là nguyên nhân gây bệnh giun đũa.
Ngoài ra, các nguyên nhân khác gây bệnh giun đũa thường gặp như: ăn thực phẩm ở những hàng quán lề đường, không rõ xuất xứ, không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm; ăn rau sống, dùng phân tươi bón rau, thói quen sinh hoạt kém vệ sinh như cắn móng tay, mút tay, không rửa tay trước lúc ăn và sau lúc đi vệ sinh…
Biểu hiện của nhiễm giun đũa không đặc trưng, dễ nhầm lẫn vào các bệnh lý khác.
Ở trẻ em, triệu chứng có thể là trẻ bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, suy dinh dưỡng, còi cọc, cân nặng chậm phát triển. Nếu có quá nhiều giun trong ruột, trẻ sẽ có biểu hiện của tắc ruột. Cụ thể là trẻ bị đau bụng quặn từng cơn kèm chướng bụng, táo bón. Nếu giun từ ruột non đi qua ống mật sẽ gây tắc mật, viêm đường mật, sỏi đường mật, giun xuống ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp.
Nếu giun đi lạc chỗ lên phổi, người bệnh có thể đến khám vì lý do khò khè, khó thở mạn tính hay biểu hiện cấp tính như đau ngực dữ dội, ho khan, sốt cao.
Một số trường hợp hiếm gặp là thấy được giun sống chui ra từ phân khi trẻ đi tiêu hay bắt gặp giun chui ra từ miệng, mũi khi trẻ ngủ hay ho, sặc.