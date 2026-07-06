Kinh hoàng: Bác sĩ rút 2 con giun dài 35cm ra khỏi cánh tay người phụ nữ có sở thích ăn ếch

Người phụ nữ có tới 2 con giun dài 35cm ký sinh trong cơ thể bởi thói quen chế biến thịt ếch và sử dụng thớt nhiều người mắc phải.

Các bác sĩ ở miền nam Trung Quốc đã phẫu thuật lấy hai con giun còn sống, mỗi con dài khoảng 35cm, ra khỏi cánh tay của một người phụ nữ sau khi bà đến bệnh viện vì phát hiện một khối u lớn bất thường.

Người phụ nữ họ Vương cho biết khối u này xuất hiện trên cánh tay từ khoảng một năm trước và ngày càng phát triển to hơn theo thời gian. Đến khi nhập viện, nó đã phình to bằng một quả trứng cút.

Hai con giun được lấy ra khỏi cơ thể bà Vương

Bà Vương kể rằng những cơn đau dữ dội do khối sưng gây ra đã khiến bà quyết định đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, theo đưa tin của Đài Truyền hình Thâm Quyến.

Các bác sĩ cho biết hai con giun được lấy ra từ cánh tay của bà Vương là ấu trùng sán dây Sparganum (sparganum) – một loại ký sinh trùng thường xâm nhập vào cơ thể người thông qua những thói quen ăn uống và chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.

Bà Vương nhớ lại rằng bà thường xuyên chế biến ếch tại nhà và dùng chung một chiếc thớt để vừa làm thịt ếch, vừa thái các món ăn nguội.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, dao và thớt của bà có thể đã bị nhiễm nang ấu trùng Sparganum.

Khi bà sử dụng chiếc thớt này để chế biến các món ăn không qua gia nhiệt, các nang ấu trùng nhiều khả năng đã bám vào thực phẩm và theo đường ăn uống xâm nhập vào cơ thể.

"Khác với nhiều loại ký sinh trùng khác, ấu trùng Sparganum không phát triển thành sán trưởng thành khi ở trong cơ thể người. Thay vào đó, chúng di chuyển qua lại giữa các mô khác nhau trong cơ thể," một bác sĩ thuộc Khoa Da liễu của Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến, đề nghị giấu tên, cho biết.

"Chúng có thể xâm nhập vào lớp mô dưới da, cơ bắp, mắt, lồng ngực, não và các cơ quan nội tạng. Triệu chứng phổ biến nhất là xuất hiện các khối u dưới da," vị bác sĩ cho biết.

Thói quen mổ ếch sống và thái đồ ăn chín vào chung một chiếc thớt đã gây nên tình trạng ấu trùng ký sinh vào trong cơ thể con người

Ông cũng cảnh báo: "Đừng để sự bất cẩn trong gian bếp vô tình tạo cơ hội cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể."

Thói quen dùng chung một chiếc thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín như trường hợp của bà Vương không phải là hiếm tại Trung Quốc. Nhiều người tin rằng chỉ cần rửa thớt bằng nước rửa chén là có thể loại bỏ hoàn toàn trứng và ấu trùng ký sinh trùng.

Những vụ việc bác sĩ lấy giun, sán hoặc ký sinh trùng ra khỏi cơ thể bệnh nhân thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc.

Hồi tháng 4, các bác sĩ phẫu thuật tại tỉnh Quảng Đông cũng đã lấy thành công một con giun dài khoảng 8cm ra khỏi não của một người phụ nữ sau khi bà liên tục gặp nhiều vấn đề sức khỏe bí ẩn trong thời gian dài.

Người phụ nữ này nghi ngờ mình bị nhiễm ký sinh trùng do kết hợp nhiều thói quen có nguy cơ cao, bao gồm đắp chân ếch sống vào lỗ sâu răng để chữa đau răng; thường xuyên uống nước suối trên núi chưa qua xử lý, hoặc sử dụng rượu thuốc ngâm rắn.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 5 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền tây nam Trung Quốc. Tại đây, các bác sĩ đã lấy một con giun dài khoảng 5 cm ra khỏi não của một bệnh nhân nam.

Người đàn ông này thừa nhận bản thân thường xuyên uống nước suối chưa qua xử lý và ăn tiết lợn sống, những thói quen được cho là làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Theo SCMP