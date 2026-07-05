Khi nghe tin bà Thạch bị xuất huyết não sau 3 ngày uống nước hạt đậu xinh ninh nhừ, làng xóm nhốn nháo vì nghĩ đó là thứ nước thải độc, tốt cho sức khỏe. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh Gao Yishen (Trung Quốc) cảnh báo, nước đậu xanh ninh nhừ vốn là món giải nhiệt quốc dân được mọi người ca tụng hết lời mỗi khi hè về. Tuy nhiên đối với những người có bệnh lý nền, thói quen lạm dụng loại nước này một cách quá đà có thể dẫn đến nhiều tác hại nghiêm trọng. Trường hợp một người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Phúc Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) bị xuất huyết não gần đây chính là ví dụ.

Giữa cái nóng đỉnh điểm của ngày hè ở Quảng Đông mấy ngày trước, bà Thạch đã tìm ra một phương pháp giải nhiệt được hàng xóm xung quanh vô cùng tán thưởng. Bà bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để ninh nhừ những nồi nước đậu xanh đậm đặc rồi để nguội cho cả nhà thưởng thức.

Uống nước đậu xanh giải nhiệt, người phụ nữ xuất huyết não sau 3 ngày (Ảnh minh họa)

Vốn có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp lâu năm, bà Thạch luôn tin rằng loại nước tự nhiên này sẽ giúp thanh nhiệt, thải độc và làm mát máu cực kỳ tốt. Chính vì suy nghĩ nước đậu xanh hoàn toàn vô hại nên bà đã uống thay nước lọc với số lượng lên tới 1,5 mỗi ngày, thay thế hoàn toàn nước lọc. Tổng cộng chỉ sau 3 ngày liên tiếp, cơ thể bà đã dung nạp tới 4,5 lít nước đậu xanh đậm đặc. Ai nghe qua cũng khen bà biết cách chăm sóc sức khỏe giữa mùa hè oi bức.

Thế nhưng đến chiều ngày thứ 3, tai họa kinh hoàng bất ngờ giáng xuống ngay tại phòng khách. Bà Thạch đột ngột ôm đầu thét lên đau đớn rồi nôn mửa dữ dội ra sàn nhà. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mắt bà trợn ngược, toàn thân co giật mạnh rồi lập tức ngã quỵ xuống và rơi vào trạng thái hôn mê sâu hoàn toàn mất nhận thức.

Tiếng xe cấp cứu xé toạc không gian của làng nhỏ yên bình, đưa bà Thạch đến thẳng phòng hồi sức tích cực trong tình trạng tim đập nhanh và hơi thở thoi thóp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lập tức hiện ra một khối máu tụ lớn đang tràn lan trong nhu mô não. Các bác sĩ phòng cấp cứu thông báo khẩn cấp cho gia đình rằng bà Thạch đã bị xuất huyết não thể nặng do huyết áp tăng vọt lên mức kịch trần. Cơ hội sống sót của bà vô cùng mong manh và mạch máu não đã bị phá hủy hoàn toàn.

Bệnh án cấp cứu đẫm nước mắt của bà Thạch đã phơi bày một sự thật y khoa đáng sợ khiến nhiều người ngỡ ngàng về thói quen ăn uống ngày hè. Người nhà và làng xóm khi nghe tin bà xuất huyết não vì uống quá nhiều nước đậu xanh thì đều sốc vô cùng, không hiểu tại sao lại như vậy.

Tại sao uống nước đậu xanh lại gây xuất huyết não?

Theo bác sĩ Gao Yishen, bản thân nước đậu xanh nếu uống đúng cách hoàn toàn vô hại và có giá trị dinh dưỡng rất cao, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Theo y học cổ truyền, đậu xanh có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu trừ mụn nhọt và giảm bớt cơn oi bức của mùa hè rất tốt. Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Trung Quốc công nhận đậu xanh giàu chất chống oxy hóa và các vitamin nhóm B giúp củng cố hệ miễn dịch cơ thể, tốt cho tim mạch, gan, giảm cân và thanh nhiệt, tăng cường giấc ngủ.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cơn xuất huyết não của bà Thạch không nằm ở độc tính của hạt đậu xanh. Sai lầm chí mạng ở đây chính là do cách uống quá đặc, uống quá nhiều với tư duy thay thế nước lọc của bà, kết hợp với nền bệnh cao huyết áp có sẵn từ trước.

Bệnh nền huyết áp cao cộng thêm uống nước đậu xanh sai cách gây xuất huyết mạch máu não (Ảnh minh họa)

Việc uống một lượng nước đậu xanh đậm đặc khổng lồ thay thế hoàn toàn nước lọc sẽ kích hoạt 3 cơ chế hủy diệt mạch máu cùng lúc:

- Thứ nhất, việc nạp quá nhiều nước và tinh bột hòa tan trong thời gian ngắn làm thể tích tuần hoàn máu tăng vọt đột ngột, gây áp lực trực tiếp lên thành mạch vốn đã xơ vữa của người cao huyết áp.

- Thứ hai, nước đậu xanh ninh nhừ rất giàu kali và các ion khoáng chất. Khi uống thay nước lọc, chúng sẽ làm mất cân bằng điện giải sâu sắc, khiến các mạch máu não bị co thắt dữ dội và làm tăng áp lực nội sọ lên mức báo động.

- Thứ ba là tương tác tiêu cực với thuốc điều trị nền. Các protein đặc biệt trong đậu xanh đậm đặc khi vào dạ dày sẽ kết tủa và ức chế khả năng hấp thụ thuốc hạ huyết áp. Đồng thời, đặc tính lợi tiểu mạnh của đậu xanh đã đẩy nhanh tốc độ đào thải thuốc qua đường thận.

như vậy, việc mất đi sự bảo vệ của thuốc kết hợp với áp lực thể tích máu quá lớn đã làm vỡ tung thành mạch máu não yếu ớt ở đầu và kích hoạt cơn xuất huyết não bùng phát.

4 sai lầm khác khi dùng nước đậu xanh cần đặc biệt chú ý

Ngoài những sai lầm của bà Thạch, bác sĩ Gao Yishen cũng lưu ý 4 sai lầm khác phổ biến khi dùng nước đậu xanh bạn cần tránh xa hoặc bỏ càng sớm càng tốt:

- Uống nước đậu xanh khi đang đói bụng: Tính mát và hàn của đậu xanh khi đi vào một dạ dày trống rỗng sẽ làm tổn thương tỳ vị. Điều này dễ gây ra các hiện tượng cào ruột, đau bụng đi ngoài hoặc lạnh bụng rất khó chịu.

- Dùng nồi sắt để ninh đậu xanh: Lớp vỏ đậu xanh chứa nhiều chất tannin khi gặp sắt ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra phản ứng hóa học tạo ra chất tủa màu đen. Chất này không chỉ làm giảm vị ngon của nước mà còn gây đầy bụng, khó tiêu và hại cho đường ruột.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng cần chú ý khi uống nước đậu xanh để tránh tốt thành hại (Ảnh minh họa)

- Bỏ hoàn toàn vỏ đậu xanh khi nấu: Nhiều người có thói quen đãi sạch vỏ vì muốn nước trong và mịn hơn. Tuy nhiên phần vỏ mới là nơi chứa nhiều hoạt chất flavonoid giúp thanh nhiệt và giải độc mạnh nhất của hạt đậu.

- Cho quá nhiều đường vào nước: Việc thêm quá nhiều đường để tăng độ ngọt sẽ làm mất đi tác dụng thanh mát nguyên bản của đậu xanh. Thói quen này làm tăng hàm lượng calo đột ngột, gây gánh nặng cho đường huyết và làm giảm hiệu quả giải nhiệt của cơ thể.

Nguồn và ảnh: QQ, The Paper