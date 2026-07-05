Ba ngày sau khi nhập viện cấp cứu, người đàn ông này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Người vợ òa khóc khi nhìn qua cửa kính nơi chồng đang nằm bất tỉnh: "Ai mà ngờ nửa quả dưa chuột có thể gây chết người cơ chứ".

Vừa qua, một người đàn ông 40 tuổi họ Hoàng tại thành phố Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã phải đối mặt với nguy cơ tử vong, rơi vào cuộc chiến sinh tử nghẹt thở chỉ vì ăn một nửa quả dưa chuột do chính mình trồng. Thảm kịch này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho sự thiếu hiểu biết và thói quen tiếc rẻ thực phẩm, giúp phòng tránh nguy cơ ngộ độc đáng tiếc cho nhiều gia đình.

Nửa quả dưa chuột nhà trồng và ca ngộ độc cấp cứu nghẹt thở lúc nửa đêm

Vài ngày trước, ông Hoàng thu hoạch dưa chuột trong vườn nhà và chuẩn bị làm món salad cho bữa tối như thường lệ. Theo thói quen, khi cắt dưa chuột ông đưa lên miệng cắn thử một miếng, thấy đắng ngắt để nhăm mặt nhưng nghĩ là dưa chuột nhà trồng thì sạch, thêm gia vị vào sẽ ngon ngay.

Dưa chuột đắng có thể gây ngộ độc nguy hiểm, tốt nhất là nên vứt bỏ (Ảnh minh họa)

Đến khi ăn tối, món salad dưa chuột ăn vào vẫn có vị đắng. Hai vợ chồng chẳng ai bảo ai chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại ăn như bình thường đến khi hết bữa cơm. Lượng dưa ông Hoàng ăn vào khoảng nửa già quả.

Cơn ác mộng kinh hoàng ập đến chỉ vỏn vẹn 1 giờ sau đó. Cơ thể ông Hoàng bỗng chốc đổ sụp khi những cơn buồn nôn dồn dập ập tới. Tiếp theo là những chuỗi nôn mửa dữ dội đến kiệt sức, đi kèm với các cơn đau bụng quặn thắt như dao cắt và tình trạng tiêu chảy mất kiểm soát liên tục.

Khi được người nhà đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện địa phương trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt sâu, các bác sĩ đã vô cùng hốt hoảng khi tiến hành xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc cấp tính chất Cucurbitacin ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Độc tố tàn khốc này đã nhanh chóng phá hủy nội tạng, khiến chỉ số men gan vọt lên hơn 1800 U/L, chỉ số vàng da (bilirubin) tăng vọt gấp hàng chục lần khiến toàn thân và mắt bệnh nhân chuyển sang màu vàng, nước tiểu sẫm đen.

Nhận thấy bệnh tiến triển thẳng thành suy gan cấp tính chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, bệnh viện lập tức phải phát thông báo bệnh nguy kịch.

Đáng chú ý, người vợ cùng ăn bữa tối đó lại không rơi vào thảm cảnh tương tự. Bà chỉ hơi khó chịu một lúc sau khi ăn rồi lại bình thường. Bác bác sĩ giải thích đây là do khả năng chuyển hóa và giải độc gan ở mỗi cơ địa có sự khác biệt. Hơn nữa, lcó thể ượng dưa chuột bà ăn ít hơn hẳn so với chồng mình.

Vì y học hiện tại hoàn toàn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, các bác sĩ chỉ có thể tiến hành lọc máu, điều trị triệu chứng tích cực để cố gắng giữ lại mạng sống cho nạn nhân trước ranh giới sinh tử mong manh.

Người đàn ông ngộ độc nguy kịch sau khi ăn nửa quả dưa chuột (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau 3 ngày ông Hoàng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng. Người vợ nhìn chồng bất tỉnh qua tấm cửa kính mà khóc: "Ai mà ngờ nửa quả dưa chuột có thể gây chết người cơ chứ". Còn vị bác sĩ cấp cứu thì không khỏi ngậm ngùi khi nói về chất độc trong quả dưa ông Hoàng đã ăn: "Độc còn hơn thạch tín".

Dưa chuột cứ bị đắng là gây ngộ độc?

Nhiều người thường đọc được thông tin rằng dưa chuột hay các loại dưa, bầu có vị đắng nhẹ là tốt, giúp thanh nhiệt, kích thích tiêu hóa nên vô tư ăn mà không hề phòng bị nguy cơ ngộ độc. Để làm rõ sự nhầm lẫn tai hại này, Bác sĩ Dong Yuzhen thuộc Khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Trung Quốc (Trung Quốc) đã đưa ra những phân tích chuyên môn cực kỳ quan trọng.

Bác sĩ Dong Yuzhen giải thích, thực chất có 2 mức độ đắng hoàn toàn khác nhau mà người dân cần phải phân biệt rõ để không bị ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng:

- Vị đắng nhẹ, nhặng nhặng ở đầu cuống: Đây là hiện tượng sinh lý bình thường khi lượng chất Cucurbitacin ở nồng độ rất thấp tích tụ dưới vỏ hoặc gần gốc cây. Ở mức độ này, hàm lượng độc tố hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn, không thể gây hại hay khiến cơ thể gặp tình trạng ngộ độc. Người ăn chỉ cần gọt sâu phần cuống là có thể sử dụng bình thường.

- Vị đắng ngắt, đắng buốt từ trong ruột ra toàn bộ quả: Đây chính là dấu hiệu của việc quả đã bị biến chất và nhiễm độc nghiêm trọng, có khả năng gây ngộ độc chết người. Do cây bị đột biến gen cấu trúc sinh học từ hạt giống, hoặc phải chống chọi với các stress môi trường quá khắc nghiệt như nhiệt độ cao gay gắt, hạn hán kéo dài, nguồn đất và nguồn nước bị ô nhiễm. Lúc này, cơ chế phòng vệ của cây kích hoạt điên cuồng, đẩy nồng độ Cucurbitacin B lên mức vượt ngưỡng an toàn gấp hàng trăm lần, biến quả dưa thành một "liều thuốc độc" gây ra các ca ngộ độc cấp tính.

Ông nhấn mạnh, đối với những quả đã nhiễm độc nặng và đắng ngắt toàn thân, chất độc đã hòa tan vào toàn bộ cấu trúc quả. Việc tiếc rẻ cắt bỏ một phần đầu hoàn toàn không có tác dụng, người ăn vẫn sẽ bị ngộ độc như thường.

Nên cắt đầu và giữa quả dưa chuột để kiểm tra độc tố trước khi ăn (Ảnh minh họa)

Do đó, trước khi chế biến, bạn nên cắt một lát nhỏ ở đầu để nếm thử. Nếu phát hiện vị đắng ngắt, hãy lập tức nhổ ra, súc miệng sạch và vứt ngay quả đó đi. Để an toàn hơn, có thể cắt đôi quả dưa chuột, cắt 1 lát nhỏ ở giữa để nếm thử, nếu phần này có vị đắng dù nhẹ hay nặng đều không được ăn. Đặc biệt, người già và trẻ em thì quả dù đắng nhẹ ở đầu cũng không nên ăn để đảm bảo an toàn.

Cảnh báo về độc tố "bất tử" có sức tàn phá nội tạng khủng khiếp

Cần lưu ý, dưa chuột thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Do đó, mối nguy hiểm này không chỉ giới hạn ở dưa chuột mà xuất hiện ở tất cả các cây cùng họ như mướp, bầu, bí đao, bí ngòi, bí đỏ hay dưa lưới. Một khi các loại quả này xuất hiện vị đắng, chúng đều tiềm ẩn rủi ro gây ra những vụ ngộ độc nghiêm trọng như nhau.

Phân tích sâu về độc tính này, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng Xia Yuhan tại Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Ninh Hạ (Trung Quốc) nhấn mạnh, khi các loại quả họ bầu bí bị đột biến kích hoạt nồng độ cực cao thì chất Cucurbitacin B sẽ có độc tính cấp tính mạnh gấp 6 lần asen (thạch tín). Vị đắng xuất hiện càng đậm thì nguy cơ biến chứng khi ngộ độc càng cao.

Đáng sợ hơn, hoạt chất này sở hữu khả năng chịu nhiệt phi thường. Độc tố của nó cấu trúc cực kỳ bền vững, không hề bị phá hủy hay phân hủy ngay cả khi xào, hầm hoặc luộc ở nhiệt độ cao 100 độ C.

Các loại quả họ bầu bí khi đã đắng thì dù đã được nấu chín kỹ vẫn khiến người ăn bị ngộ độc như thường. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất độc kích ứng mạnh mẽ lên đường tiêu hóa, gây tổn thương kép và trực tiếp phá hủy chức năng gan, thận, thậm chí có thể gây xuất huyết dạ dày, sốc nhiễm độc và dẫn tới tử vong. Vì vậy, đừng bì thiếu hiểu biết hay tiếc rẻ chút thực phẩm mà đặt cược tính mạng của bản thân, gia đình mình!

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sunday More