Cholesterol dư thừa “rất sợ” loại đồ uống này: Nhiều người uống hằng ngày nhưng chưa biết hết lợi ích

Một loại đồ uống phổ biến mà nhiều người sử dụng hằng ngày có thể giúp giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch, theo các nghiên cứu mới.

Theo Hội đồng tư vấn trà Vương quốc Anh (TAP), có tới 72% người được khảo sát cho biết họ quan tâm đến sức khỏe tim mạch, nhưng chỉ khoảng 1/3 cho biết họ uống trà như một biện pháp bảo vệ trái tim.

Tiến sĩ Tim Bond, nhà khoa học thuộc TAP, cho biết: "Nhiều người Anh đang bỏ lỡ một cách rất đơn giản để chăm sóc trái tim của mình. Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy trà rất giàu polyphenol và việc uống trà mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch."

Ông cho biết nghiên cứu mới đã bổ sung thêm bằng chứng cho hàng loạt nghiên cứu trước đó về tác dụng tích cực của trà đối với mức cholesterol, huyết áp, tình trạng viêm và quá trình đông máu.

Tuy nhiên, khảo sát của TAP cho thấy hiểu biết của người dân về lợi ích này vẫn còn khá hạn chế.

Chỉ 16% số người tham gia biết rằng uống trà có lợi cho tim mạch; 17% cho rằng trà giúp hạ huyết áp; 16% biết trà có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chỉ 14% nhận thức được vai trò của trà trong kiểm soát cân nặng.

Nghiên cứu mới đã bổ sung thêm bằng chứng cho hàng loạt nghiên cứu trước đó về tác dụng tích cực của trà đối với mức cholesterol, huyết áp, tình trạng viêm và quá trình đông máu.

"Điều này cho thấy rất nhiều người chưa đánh giá đúng những lợi ích mà chỉ một tách trà mỗi ngày có thể mang lại cho sức khỏe tim mạch", tiến sĩ Bond nói.

Ông cũng dẫn một nghiên cứu khác được công bố gần đây về mối liên hệ giữa chế độ ăn và nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Kết quả cho thấy những người duy trì chế độ ăn giàu protein kết hợp với vài cốc trà xanh mỗi ngày có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ thấp hơn, đặc biệt là ở phụ nữ.

Tiến sĩ Nisa Aslam, bác sĩ gia đình và thành viên của TAP, nhận định lợi ích này nhiều khả năng đến từ tác dụng kết hợp giữa protein, giúp duy trì khối cơ và kiểm soát cân nặng, với các chất chống oxy hóa trong trà xanh, có tác dụng bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương.

Theo tiến sĩ Bond, các nghiên cứu được công bố trong năm 2025 tiếp tục củng cố bằng chứng cho thấy uống trà thường xuyên có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

"Trong bối cảnh bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, thật đáng khích lệ khi một thức uống nóng quen thuộc như trà lại có thể mang đến nhiều lợi ích như vậy", ông nói.

Ông cũng cho biết các nghiên cứu trước đây đã xác định mức tiêu thụ lý tưởng là khoảng 4 cốc trà mỗi ngày, tương đương 400-600 mg flavonoid nhóm flavan-3-ol. Lượng này được cho là có thể giúp giảm tác động tiêu cực của căng thẳng đối với cơ thể.

Dù trà có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, đây không phải là "thần dược" thay thế lối sống lành mạnh hay điều trị y tế. Các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp uống trà điều độ với chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như cải thiện sức khỏe tổng thể.