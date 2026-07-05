Bé trai 3 tuổi đột nhiên bị chẩn đoán bệnh ung thư máu, bố mẹ tức giận: "Con tôi chỉ bị đứt tay thôi mà!"

Đưa con đến bệnh viện chỉ vì một vết cắt nhỏ ở tay, cặp vợ chồng trẻ không bao giờ tưởng tượng được con trai mình mới 3 tuổi đã mắc ung thư máu.

Cơn ác mộng bắt đầu từ một vết thương ở ngón tay

Đối với hai vợ chồng Alice và Matt Stiller (thị trấn Margate, hạt Kent, Anh), một ngày tháng 3 bình thường bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu con trai ba tuổi của họ, bé Henry Stiller, vô tình bị một vết cắt nhỏ ở ngón tay trong lúc chơi đùa. Ban đầu, vết thương chỉ là một vết đứt tay thông thường nên bố mẹ cậu bé không quá để ý. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, ngón tay của Henry bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy, mưng mủ và nhiễm trùng nhanh một cách khó hiểu.

Lo lắng cho sức khỏe của con, Alice và Matt vội vã đưa cậu bé đến Bệnh viện QEQM ở Margate để sát trùng và bôi thuốc. Họ đinh ninh rằng bác sĩ chỉ cần kê một đơn thuốc kháng sinh là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào phòng khám, ánh mắt của các bác sĩ không nhìn vào ngón tay sưng tấy của Henry, mà lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu bé.

Một vị bác sĩ bước đến và nói với giọng trầm ngâm: "Cháu trông rất xanh xao, làn da nhợt nhạt một cách bất thường. Chúng tôi cần lấy máu xét nghiệm ngay lập tức".

Chỉ vài giờ đồng hồ chờ đợi kết quả xét nghiệm máu dài tựa như cả thế kỷ. Khi các bác sĩ quay trở lại phòng bệnh với tập hồ sơ trên tay, bầu không khí bỗng chốc trở nên đông đặc. Alice nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, khi bác sĩ nhìn thẳng vào mắt cô và đưa ra chẩn đoán đau lòng: "Con trai bà bị bệnh bạch cầu".

Đó chính là một dạng ung thư máu ác tính phổ biến ở trẻ em.

Bé trai 3 tuổi đã mắc ung thư máu (Ảnh từ gia đình NV)

Alice chia sẻ trong nước mắt rằng đó chắc chắn là tin tức mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nghe trong đời. Lúc đó, cô cảm thấy lồng ngực mình thắt nghẹt lại và thật sự không thể thở nổi. Cô gần như gục ngã hoàn toàn xuống sàn nhà bệnh viện, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và tàn nhẫn.

Khi thấy người chồng Matt đứng chôn chân một chỗ, các bác sĩ đã tiến đến hỏi anh có muốn ngồi xuống không. Matt cứng cỏi lắc đầu từ chối, nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự hoảng sợ, bất lực hiện rõ trên gương mặt của người cha trẻ.

Họ không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ đang chạy nhảy, chỉ vì một vết đứt tay nhiễm trùng thông thường mà lại bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu quái ác.

Sự thật là vết đứt tay không phải là nguyên nhân gây ra bệnh. Nó đóng vai trò như một "giọt nước tràn ly", một dấu hiệu cảnh báo gián tiếp giúp các bác sĩ phát hiện ra căn bệnh nan y đang âm thầm tàn phá cơ thể cậu bé.

Bệnh bạch cầu hay còn gọi là ung thư máu là một dạng ung thư ác tính bắt nguồn từ tủy xương. Khi mắc bệnh này, cơ thể Henry sẽ sản sinh ra một lượng lớn bạch cầu ác tính dị dạng và mất chức năng. Sự bùng nổ của các tế bào lỗi này sẽ chèn ép, làm suy giảm nghiêm trọng số lượng hồng cầu và tiểu cầu khỏe mạnh.

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Henry khi cậu còn rất nhỏ (Ảnh từ gia đình NV)

Chính sự sụt giảm hồng cầu đã khiến làn da của Henry trở nên xanh xao, nhợt nhạt rõ rệt mà bố mẹ em vô tình bỏ qua. Nguy hiểm hơn, việc thiếu hụt các tế bào bạch cầu khỏe mạnh làm cho hệ miễn dịch của cậu bé 3 tuổi bị tê liệt hoàn toàn. Khi cơ thể mất đi khả năng tự bảo vệ, một vết đứt tay nhỏ xíu cũng dễ dàng bị các vi khuẩn tấn công, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng và rất khó lành.

Hành trình giành giật sự sống và tình người nơi hoạn nạn

Sau ngày kinh hoàng đó, cuộc sống của gia đình Stiller hoàn toàn bị đảo lộn. Henry nhỏ bé phải trải qua nhiều tháng trời chịu đựng các đợt hóa trị liệu khắc nghiệt tại Bệnh viện Hoàng gia Marsden nổi tiếng ở London (Anh). Cậu bé phải chống chọi với những cơn đau, những đợt nôn mửa do tác dụng phụ của hóa chất.

Henry Stiller cùng Louisa Phoenix, chủ quán trọ Eagle Tavern ở Deal, người đã cắt tóc ngắn để gây quỹ cho cậu bé (Ảnh từ gia đình NV)

Giữa tâm bão của bệnh tật, gia đình họ đã nhận được sự đồng hành kỳ diệu từ cộng đồng. Bạn bè của gia đình đã lập một trang gây quỹ trực tuyến và nhanh chóng quyên góp được hơn 3.000 bảng Anh để giúp họ chi trả chi phí đi lại và ăn uống đắt đỏ tại London. Tại quê nhà của Matt, một quán rượu địa phương đã tổ chức chiến dịch gây quỹ kéo dài sáu tuần. Cô chủ quán thậm chí đã dũng cảm cạo trọc đầu để kêu gọi quyên góp, mang về số tiền 3.500 bảng Anh giúp đỡ cho Henry.

Alice xúc động chia sẻ rằng điều đó thật không thể tin được, số lượng người ở quán rượu đã chi tiêu nhiều tiền như vậy dù họ chưa từng gặp Henry trước đây. Nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ và sự tiếp sức từ những người xa lạ, một phép màu đã xuất hiện. Sau nhiều tháng kiên cường chiến đấu, Henry hiện đã thuyên giảm bệnh rõ rệt, tế bào ác tính không còn tìm thấy trong máu và các bác sĩ đưa ra tiên lượng rất tích cực về tương lai của em.

Henry sau khi điều trị thành công ung thư máu (Ảnh từ gia đình NV)

Lời cảnh tỉnh cho cha mẹ: 4 dấu hiệu ung thư máu ở trẻ dễ bị bỏ qua

Câu chuyện của Henry là bài học lớn cho các bậc phụ huynh về việc không được chủ quan trước những thay đổi nhỏ trên cơ thể con trẻ. Nếu nhận thấy trẻ có các biểu hiện sau, cha mẹ cần đưa con đi xét nghiệm máu ngay lập tức:

- Da dẻ xanh xao, nhợt nhạt lạ thường: Đây là dấu hiệu của tình trạng thiếu máu nghiêm trọng do các tế bào ung thư máu chèn ép hồng cầu.

- Vết thương nhỏ nhưng lâu lành, dễ nhiễm trùng: Hệ miễn dịch suy yếu khiến trẻ liên tục bị nhiễm trùng tái phát, sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân.

- Xuất hiện vết bầm tím bất thường: Các vết bầm tím hoặc chấm xuất huyết trên da xuất hiện dù trẻ không hề bị va đập, do lượng tiểu cầu trong máu giảm sâu.

Ảnh minh họa

- Mệt mỏi kéo dài, lười vận động: Trẻ thường xuyên quấy khóc, sụt cân, lờ đờ và không còn hiếu động như bình thường.

Đương nhiên, ngay cả khi trẻ không có gì bất thường, hãy thăm khám định kỳ để đảm bảo phát hiện và điều trị sớm nhất những bệnh lý nếu có.

Nguồn và ảnh: Express, MSN