48 tuổi mà như ngoài 30, Ha Ji Won tiết lộ 2 thói quen suốt hơn 15 năm: Chỉ là cốc nước buổi sáng và món ăn quen thuộc

Chính sự kiên trì với những thói quen đơn giản ấy đã trở thành "bí quyết vàng" giúp nữ diễn viên giữ được diện mạo trẻ trung ở tuổi 48, thay vì phụ thuộc vào các giải pháp làm đẹp ngắn hạn.

Ở tuổi 48, nữ diễn viên Hàn Quốc Ha Ji Won vẫn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi làn da căng mịn, gương mặt rạng rỡ cùng diện mạo trẻ trung gần như không thay đổi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Giữa lịch trình quay phim dày đặc, thường xuyên trang điểm và di chuyển liên tục, cô vẫn giữ được vẻ ngoài đầy sức sống - điều mà nhiều người ví như "lão hóa ngược".

Mới đây, ngôi sao Hàn Quốc cũng chính thức đưa thương hiệu chăm sóc da do mình đồng sáng lập đến thị trường Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời chia sẻ thêm về triết lý làm đẹp mà cô đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Chăm sóc da không cần cầu kỳ, điều quan trọng là sự ổn định

Là diễn viên hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, Ha Ji Won thường xuyên phải đối mặt với tình trạng da khô, nhạy cảm do ánh đèn trường quay, lớp trang điểm dày và môi trường điều hòa kéo dài.

Nữ diễn viên cho biết sau khi thử qua nhiều phương pháp chăm sóc da, cô nhận ra điều làn da cần không phải là những sản phẩm cho hiệu quả tức thì, mà là một quy trình đơn giản nhưng có thể duy trì đều đặn mỗi ngày.

Xuất phát từ quan điểm đó, Ha Ji Won cùng chị gái - một chuyên gia làm đẹp và trị liệu hương thơm - đã sáng lập thương hiệu mỹ phẩm POUCH24 với triết lý "What Skin Needs" (Điều làn da thực sự cần). Thay vì bổ sung quá nhiều thành phần hay xây dựng quy trình dưỡng da phức tạp, thương hiệu hướng đến việc tối giản, tập trung vào những bước thiết yếu để giúp làn da duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Theo nữ diễn viên, việc chăm sóc da nên trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày thay vì là áp lực phải theo đuổi những xu hướng làm đẹp liên tục.

Bí quyết đầu tiên: Hơn 15 năm không bỏ cốc nước chanh mỗi sáng

Nếu phải chọn một thói quen gắn bó lâu nhất với mình, Ha Ji Won cho biết đó là uống nước chanh vào mỗi buổi sáng.

Cô duy trì thói quen này suốt hơn 15 năm. Công thức khá đơn giản: một cốc nước ấm, thêm vài viên đá chanh đông lạnh, nước cốt chanh tươi và một lượng nhỏ mật ong để tạo vị dễ uống.

Chanh chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Trong khi đó, việc bổ sung đủ nước vào đầu ngày cũng góp phần hỗ trợ các hoạt động trao đổi chất và giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng.

Không chỉ uống nước chanh, nữ diễn viên còn thường tự làm sốt chanh để sử dụng trong các món ăn hằng ngày, giúp loại quả này trở thành một phần quen thuộc trong chế độ dinh dưỡng.

Món ăn sáng gần như không thay đổi: Trứng luộc kết hợp dầu ô liu

Một bí quyết khác được Ha Ji Won duy trì nhiều năm là bữa sáng với hai quả trứng luộc ăn cùng dầu ô liu nguyên chất.

Trên kênh YouTube cá nhân, cô từng chia sẻ thường rưới trực tiếp dầu ô liu lên trứng luộc. Thậm chí, trong nhiều bữa ăn, nữ diễn viên còn dùng dầu ô liu để trộn cùng cơm.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, trong khi dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn - nhóm chất béo được đánh giá có lợi cho sức khỏe tim mạch khi sử dụng với lượng phù hợp. Sự kết hợp giữa protein và chất béo lành mạnh cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, đồng thời là kiểu bữa sáng được nhiều phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng trong những năm gần đây.

Ha Ji Won cho rằng thay vì ép bản thân ăn kiêng quá mức, mỗi người nên lựa chọn một chế độ ăn cân bằng, đủ dinh dưỡng và có thể duy trì lâu dài.

"Lão hóa ngược" không đến từ một sản phẩm thần kỳ

Theo Ha Ji Won, chăm sóc sắc đẹp không phải là sử dụng càng nhiều mỹ phẩm càng tốt, mà là tìm được nhịp sinh hoạt phù hợp với chính mình.

Từ cốc nước chanh mỗi sáng, bữa ăn giàu protein cho đến quy trình dưỡng da tối giản, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp cơ thể và làn da duy trì sự ổn định theo thời gian.

Chính sự kiên trì với những thói quen đơn giản ấy đã trở thành "bí quyết vàng" giúp nữ diễn viên giữ được diện mạo trẻ trung ở tuổi 48, thay vì phụ thuộc vào các giải pháp làm đẹp ngắn hạn.