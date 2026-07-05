Ruột lợn lại gây chú ý! Các bác sĩ phát hiện: Bệnh nhân ung thư mà ăn ruột lợn, 4 điều này sẽ đến

Ruột lợn vốn là món khoái khẩu đậm đà của nhiều gia đình Việt nhờ kết cấu dai giòn đặc trưng. Tuy nhiên ,các bác sĩ vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp rằng bộ phận ruột lợn chính là "khắc tinh" hàng đầu đối với người bệnh ung thư.

Ông Trương 58 tuổi (Quảng Đông, Trung Quốc) là một bệnh nhân ung thư đại tràng đang trong giai đoạn hồi phục sau điều trị. Để kích thích vị giác và bồi bổ cơ thể và tin rằng "ăn gì bổ nấy", gia đình thường xuyên nấu món lòng kho từ ruột lợn cho ông ăn. Mọi người đều nghĩ đơn giản rằng phần ruột lợn này dồi dào chất đạm và còn là món ăn ông Trương yêu thích, sẽ giúp ông ăn uống ngon miệng hơn.

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Tuy nhiên trong lần tái khám gần đây tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi thấy tốc độ phục hồi cơ thể của ông chậm lại đáng kế. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng và nồng độ lipid máu tăng cao bất thường.

Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen ăn uống, bác sĩ khẳng định chính đĩa ruột lợn ăn đều đặn mỗi tuần là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.

Tiến sĩ Chen Gang thuộc Bệnh viện Tongji (Trung Quốc) cho biết, về mặt giải phẫu, ruột lợn được sử dụng làm món ăn ở đây chính là phần ruột già của con lợn. Đây là đoạn cuối của ống tiêu hóa có chức năng hấp thụ nước và tạm thời chứa chất thải của con vật trước khi bài tiết ra ngoài. Chức năng tỳ vị và hệ miễn dịch của bệnh nhân ung thư sau hóa xạ trị đều bị suy giảm nặng nề nên việc dung nạp phần ruột lợn này sẽ phá hủy hoàn toàn công sức điều trị.

Nếu bệnh nhân ung thư ăn ruột lợn thì 4 hậu quả nghiêm trọng này sẽ đến rất nhanh, dù là bệnh ung thue gì đi nữa:

1. Hệ mạch máu bị tổn hại nghiêm trọng khi ăn ruột lợn

Hệ thống chuyển hóa của người bệnh ung thư thường rất yếu ớt sau các đợt truyền hóa chất dài ngày. Trong khi đó, cứ 100g mỡ lòng ruột lợn lại chứa tới 137mg cholesterol cùng một lượng lớn chất béo bão hòa.

Theo Chương trình Khoa học Phổ biến của Kênh Sức khỏe CCTV về những rủi ro dinh dưỡng của thực phẩm nhiều chất béo, việc nạp lượng mỡ béo ngậy từ ruột lợn sẽ khiến gan của người bệnh rơi vào tình trạng quá tải. Lượng mỡ thừa này tích tụ trong máu sẽ gây ra tình trạng tăng lipid máu và làm tăng độ nhớt của máu. Hệ quả là quá trình tuần hoàn máu toàn thân bị đình trệ và oxy không thể vận chuyển hiệu quả tới các mô cơ quan.

Điều này khiến người bệnh luôn cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và suy kiệt thể lực một cách nhanh chóng. Lượng chất béo đậm đặc trong ruột lợn còn làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và gây áp lực nặng nề lên hệ tim mạch của người bệnh.

2. Các phản ứng viêm nhiễm bùng phát từ cấu trúc ruột lợn

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Vì ruột lợn là đoạn ruột già chứa phân và chất thải nên cấu trúc lớp niêm mạc nội tạng của chúng có rất nhiều nếp gấp phức tạp. Đây là nơi trú ngụ lý tưởng của các mầm bệnh nguy hiểm như vi khuẩn Salmonella và vi khuẩn E. coli.

Dựa trên Hướng dẫn về việc tiêu thụ nội tạng động vật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) dù bộ phận ruột lợn được ngâm rửa kỹ bằng muối hay giấm tại nhà thì cũng rất khó loại bỏ hoàn toàn các độc tố sinh học bám sâu trong kẽ ruột.

Tiến sĩ Chen Gang cảnh báo, người khỏe mạnh có hệ miễn dịch mạnh để tự tiêu diệt lượng vi khuẩn từ ruột lợn. Ngược lại, người bệnh ung thư có hàng rào phòng vệ cơ thể cực kỳ mỏng manh do sụt giảm lượng bạch cầu. Chỉ một lượng nhỏ mầm bệnh từ món ruột lợn lọt vào cũng có thể kích hoạt các phản ứng viêm tiềm ẩn trong cơ thể. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài sẽ gây kích ứng các cơ quan và cản trở lộ trình lành vết thương sau phẫu thuật.

3. Hệ tiêu hóa bị quá tải do ăn ruột lợn thường xuyên

Theo bác sĩ Chen Jianpeng, Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Trung quốc), món ruột lợn có kết cấu cơ học rất dai và chứa đặc tính nhờn mỡ khó tiêu. Để tiêu hóa được phần ruột lợn dai giòn này, dạ dày và đường ruột của người bệnh phải co bóp liên tục với công suất lớn.

Nghiên cứu về chức năng tiêu hóa và chuyển hóa ở bệnh nhân ung thư trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Trung Quốc chỉ ra rằng sự kích thích quá mức từ lượng mỡ trong ruột lợn dễ dẫn đến các hiện tượng đầy hơi, tiêu chảy và buồn nôn kéo dài.

Khi niêm mạc đường ruột của người bệnh bị tổn thương và mệt mỏi, khả năng hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu từ các thực phẩm lành tính khác sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Tình trạng ăn ruột lợn kéo dài sẽ vô tình đẩy người bệnh vào cảnh suy dinh dưỡng ngược và sụt cân không kiểm soát.

4. Hàm lượng purine trong ruột lợn kích hoạt các cơn đau khớp

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So với các loại thịt thông thường, ruột lợn sở hữu hàm lượng nhân purine cao vượt trội. Đây là tác nhân trực tiếp làm suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư.

Căn cứ vào Hướng dẫn chế độ ăn uống cho bệnh nhân ung thư của Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, khi cơ chế phục hồi cơ thể yếu thì người bệnh không thể bài tiết và chuyển hóa purine trong ruột lợn một cách bình thường.

Chất này tích tụ lại sẽ làm tăng nồng độ axit uric trong máu và nhanh chóng hình thành các tinh thể muối urat sắc nhọn tại khớp. Chúng gây ra các cơn đau khớp cấp tính dữ dội vô cùng khó chịu. Những cơn đau nhức từ việc ăn ruột lợn hành hạ khiến người bệnh bị mất ngủ, suy sụp tinh thần và không còn đủ thể lực để theo đuổi phác đồ điều trị của bác sĩ.

Những lưu ý quan trọng khi tiêu thụ ruột lợn

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trước các rủi ro từ ruột lợn, các bác sĩ và các hướng dẫn liên quan cho thấy cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

- Đối tượng phải kiêng nghiêm ngặt: Bệnh nhân ung thư, người đang hồi phục sau phẫu thuật, người bị mỡ máu cao hoặc gút cấp cần loại bỏ hoàn toàn ruột lợn khỏi thực đơn hàng ngày.

- Kiểm soát tần suất ăn: Người khỏe mạnh bình thường chỉ nên ăn ruột lợn không quá 2 lần một tháng với liều lượng phù hợp cho mỗi bữa ăn là dưới 50g.

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- Làm sạch và chế biến đúng chuẩn: Bạn nên chà xát ruột lợn nhiều lần với bột mì và muối hạt để khử sạch tạp chất rồi hầm chín ở nhiệt độ cao trong ít nhất 15 phút để tiêu diệt tận gốc các loại vi sinh vật độc hại.

- Kết hợp nhiều rau xanh giàu chất xơ: Khi ăn ruột lợn nên ăn kèm với các loại rau như cần tây hoặc bí đao để tăng tốc độ đào thải chất béo bão hòa ra ngoài cơ thể nhanh hơn.

Tổng hợp