Nợ tình, nợ tiền còn khất lần được: Nợ ngủ mùa World Cup không trả ngay là toang đấy!

Cánh mày râu muốn sống sót qua mùa World Cup: Cái đam mê phải đi kèm cái chừng mực!

Kìa cái xã hội văn minh đương thời, người ta vẫn rỉ rả vào tai nhau về muôn hình vạn trạng các thứ nợ trên đời: kẻ thì nợ tình tang, người lại nợ tiền tài, có kẻ lại mắc cái nợ miệng thế gian. Oái oăm thay! Bước sang cái mùa đại hội bóng đá vạn quốc năm 2026 này, đàn ông trên khắp cái địa cầu này lại vừa phát minh ra một thứ nợ mới, một thứ nợ tinh vi và có bản chất tàn nhẫn gấp vạn lần các thứ nợ kể trên: cái nợ ngủ!

Hỡi các ông chồng mẫu mực, các bậc trượng phu đang ngày ngày mang cái bộ dạng mệt mỏi, quầng mắt thâm đen đến sở làm: các ông có thể cả gan khất lần các khoản chi tiêu với bà vợ ở nhà, có thể chậm trễ vài deadline với cấp trên, nhưng tuyệt nhiên đừng có giở cái giọng lý sự cùn với "chế độ sinh tồn" của tạo hóa! Bởi cái nợ ngủ này nó tai quái lắm thay! It tịnh không có cái diễm phúc được gia hạn, và cái lãi suất của nó chính là cái sức khỏe quý báu của các ông đấy ạ!

Cái bi kịch của các "lão thành" tuổi băm hoài niệm thời oanh liệt

Xin các ngài hãy tự nhìn vào tấm gương lớn mà soi lại cái bản thân mình: các ngài đâu còn là những cậu công tử sinh viên đôi mươi, húp vội bát mì tôm, thức chong chong đến sáu giờ sáng xem đá bóng rồi vẫn nhảy phóc lên chiếc xe máy phóng đến giảng đường với cái mặt tỉnh bơ như không! Giờ đây, ở cái tuổi "toan về già", cái tuổi mà chỉ cần lỡ dại đổi tư thế nằm trên giường cũng đủ khiến cái lưng đau ê ẩm suốt cả tuần, thì việc thức đêm cày ải World Cup chẳng khác nào một sự thử thách quá sức cho thể xác.

Thế nhưng cái lịch thi đấu của cái kỳ World Cup năm nay tại khu vực Bắc Mỹ mới thật là một sự trêu ngươi tàn nhẫn đối với múi giờ của người phương Đông ta. Những trận cầu đinh, những cuộc thư hùng sinh tử cứ lẳng lặng diễn ra vào cái giờ khắc linh thiêng: hai giờ, ba giờ, rồi bốn giờ sáng! Nhưng mà, ôi thôi, cái lòng tham của con người, cái đam mê túc cầu giáo nó lại là một thứ cám dỗ lớn làm sao!

Làm sao một con người có lý trí lại có thể nhắm mắt đi ngủ cho đành, khi trên cái màn hình vô tuyến kia, người ta thấy ông Cristiano Ronaldo ở cái tuổi bốn mươi mốt vĩ đại vẫn miệt mài chạy trên sân cỏ, nỗ lực viết tiếp giấc mơ vàng sau trận thắng nghẹt thở trước đội Croatia? Làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những bước nhảy vũ công cuối cùng của Lionel Messi, hay những ván bài lật ngược đầy kinh ngạc của các đội bóng chiếu dưới? Thế là các ngài tặc lưỡi, một cái tặc lưỡi đầy tính tự hoại: "Thôi thì bốn năm mới có một lần, thức nốt đêm nay xem cái sự đời nó đi đâu về đâu!"

Thể xác biểu tình ra sao nếu thiếu ngủ

Và rồi, cái chân lý tối cao của tạo hóa lập tức giáng xuống đầu các ngài vào đúng bảy giờ sáng hôm sau, khi cái tiếng chuông báo thức vang lên như những tiếng búa gõ thẳng vào đại não!

Dưới con mắt của các nhà y học, khi một người đàn ông trưởng thành nhẫn tâm tước đoạt đi một giấc ngủ đêm của chính mình, cơ thể y sẽ lập tức thiết lập một chế độ khủng hoảng toàn diện. Cái hàm lượng hormone cortisol - thứ chất độc của sự căng thẳng - sẽ tăng vọt lên một cách điên cuồng, khiến huyết áp tăng cao và đưa hệ thống thần kinh vào một trạng thái stress vô phương kiểm soát. Hệ thần kinh trung ương lúc này bị đình trệ, khả năng phán đoán giảm đi phân nửa, chẳng khác nào một gã say rũ dọc đường.

Chưa hết, cái sự thiếu ngủ trầm trọng ấy còn bóp nghẹt cái lượng nội tiết tố nam, biến các ngài thành những gã đàn ông cọc cằn, bẳn tính, bước vào văn phòng với cái bộ dạng rũ rượi. Lúc ấy, nhìn cái màn hình máy tính với những bảng số liệu KPI hay những dòng mã code, các ngài sẽ thấy chúng loằng ngoằng chẳng khác nào những thứ ký tự xa lạ của một thế giới khác!

Thuật "trả nợ" theo khoa học: Nếu không thể ngủ bù thì phải làm sao?

Cái phương thuốc tối thượng mà các bậc danh y thời nay khuyên bảo luôn là: Phải ngủ bù càng sớm càng tốt. Cái bộ não con người cần những giờ phút ngủ sâu để tổng vệ sinh cái đống rác thải độc tố tích tụ sau một đêm thức trắng. Thế nhưng, khốn khổ thay cho cái thân phận làm thuê trong cái thời kỳ này! Giữa cái guồng quay cơm áo gạo tiền, cái máy chấm công bằng vân tay lạnh lùng và áp lực công việc đè nặng trên vai, làm gì có cái đặc quyền được chui vào chăn mà ngủ bù giữa ban ngày ban mặt?

Vậy thì, nếu bắt buộc phải duy trì cái sự tỉnh táo giả tạo trong cái trạng thái "con nợ", các ngài phải lập tức áp dụng những ngón đòn cứu cánh được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng sau đây:

Tuyệt kỹ chợp mắt ngắn đúng hai mươi phút: Hãy tận dụng triệt để cái giờ nghỉ trưa ngắn ngủi để chợp mắt đúng hai mươi phút đồng hồ. Xin các ngài nhớ cho: tuyệt đối không được ngủ quá ba mươi phút! Bởi nếu ngủ quá cái ngưỡng ấy, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, khi tỉnh dậy cái đầu sẽ càng nặng chịch và vật vờ mệt mỏi. Hai mươi phút là khoảng thời gian vàng để tái tạo lại vỏ não, giảm stress một cách thần kỳ.

Chiến thuật kết hợp cà phê và ngủ ngắn đầy tinh vi: Đây là một phát minh khoa học cực kỳ đắc dụng của giới học đường. Các ngài hãy uống thật nhanh một cốc cà phê, rồi lập tiếp nhắm mắt đi ngủ ngay trong vòng mười lăm đến hai mươi phút. Chất caffeine cần chừng ấy thời gian để ngấm vào máu. Ngay khi các ngài tỉnh giấc, caffeine vừa vặn phát huy tác dụng đồng bộ, đem lại một sự tỉnh táo tốt hơn hẳn cái lối uống cà phê thông thường.

Vận động và uống nước liên tục để kích thích cơ thể: Cái sự thiếu ngủ làm cơ thể các ngài mất nước nhanh chóng. Hãy đặt một bình nước lớn ngay trước mặt, cứ mười lăm phút lại nhấp một ngụm nhỏ. Và cứ sau một giờ đồng hồ, hãy đứng phắt dậy, vươn vai dưới ánh sáng tự nhiên để xua đuổi cái cảm giác buồn ngủ đang ám ảnh trong đầu.

Sống sót qua mùa World Cup: Cái đam mê phải đi kèm cái chừng mực!

Cái giải World Cup thì đúng là một món ăn tinh thần thượng hạng, bốn năm mới có một lần, không xem thì tiếc đến thối ruột thối gan. Thế nhưng, một người đàn ông có bản lĩnh, có tư duy văn minh phải là kẻ biết dung hòa giữa cái thú vui cá nhân và cái trách nhiệm đối với cái hình hài của chính mình.

Các ngài không thể vừa muốn làm một đấng anh hùng thức đến bốn giờ sáng xem bóng đá, lại vừa muốn ngày hôm sau tràn đầy sinh lực để thăng quan tiến chức, làm chỗ dựa cho vợ con với một cái thân xác đã kiệt quệ năng lượng! Hãy biết lựa trận cầu nào đáng mà thức, ngày nào có thể "buông xõa" và đêm nào cần phải thẳng tay tắt cái tivi đi mà đi ngủ sớm. Hãy nhớ rằng: cái cúp vàng thì bốn năm người ta lại đúc cái khác để trao cho đội chiến thắng, chứ cái sinh mạng và sức khỏe của các ngài thì tịnh không có cái thứ hai để mà thay thế đâu ạ!