Không chỉ rượu bia: 3 LOẠI đồ uống âm thầm "bào mòn" lá gan, nhiều người uống mỗi ngày

Không chỉ rượu bia, nhiều loại đồ uống quen thuộc cũng có thể âm thầm làm tăng gánh nặng cho lá gan nếu sử dụng thường xuyên.

Nhắc đến những nguyên nhân gây tổn thương gan, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến rượu bia. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, đây không phải là loại đồ uống duy nhất khiến lá gan phải "gồng mình" làm việc.

Trên thực tế, nhiều thức uống được tiêu thụ mỗi ngày, thậm chí được quảng cáo là tiện lợi hoặc giúp bổ sung năng lượng, cũng có thể làm tăng gánh nặng cho gan nếu sử dụng quá thường xuyên.

Những thói quen tưởng chừng vô hại này đang âm thầm làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan mà nhiều người không nhận ra

Gan là cơ quan đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau trong cơ thể, từ chuyển hóa chất dinh dưỡng, đào thải độc tố đến tổng hợp protein và dự trữ năng lượng.

Khi liên tục phải xử lý lượng lớn đường, cồn hoặc các thành phần hóa học khác, nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan và suy giảm chức năng gan theo thời gian sẽ tăng lên.

Nước ép đóng chai

Nhiều người lựa chọn nước ép trái cây đóng chai vì cho rằng đây là thức uống tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không ít sản phẩm trên thị trường chỉ chứa một phần nhỏ nước ép trái cây, trong khi lại bổ sung lượng lớn đường, hương liệu và chất bảo quản để tăng hương vị.

Một chai nước ép hoặc đồ uống trái cây dung tích khoảng 500ml có thể chứa hơn 50g đường.

Nếu sử dụng thường xuyên, lượng đường dư thừa sẽ được cơ thể chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở cả người trẻ lẫn trung niên.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên ăn trái cây tươi hoặc sử dụng nước ép nguyên chất không thêm đường thay vì các sản phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để bổ sung nước cho cơ thể mỗi ngày.

Đồ uống có cồn

Dù có nhiều loại đồ uống cần lưu ý, nhưng rượu bia vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan.

Sau khi được hấp thu, phần lớn lượng cồn sẽ được gan chuyển hóa. Trong quá trình này, cơ thể tạo ra acetaldehyde, một chất có độc tính cao đối với tế bào gan. Nếu việc uống rượu diễn ra thường xuyên hoặc kéo dài trong nhiều năm, gan sẽ liên tục bị tổn thương, dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn giữ thói quen uống rượu mỗi ngày với suy nghĩ "chỉ một vài ly thì không ảnh hưởng".

Trên thực tế, nguy cơ tổn thương gan phụ thuộc vào tổng lượng cồn tích lũy theo thời gian, đồng thời còn chịu tác động bởi giới tính, thể trạng và các bệnh lý nền của mỗi người.

Nước tăng lực

Nước tăng lực ngày càng phổ biến trong nhóm người làm việc cường độ cao, tài xế, học sinh và nhân viên văn phòng cần thức khuya. Tuy nhiên, để tạo cảm giác tỉnh táo, các sản phẩm này thường chứa hàm lượng caffeine khá cao, đi kèm taurine, đường và nhiều thành phần kích thích khác.

Việc sử dụng nước tăng lực liên tục trong thời gian dài, đặc biệt với số lượng lớn hoặc kết hợp cùng rượu bia, có thể khiến cơ thể phải tăng cường chuyển hóa các hoạt chất này. Một số báo cáo y khoa trên thế giới đã ghi nhận những trường hợp tổn thương gan liên quan đến việc lạm dụng nước tăng lực, dù đây không phải là tình trạng phổ biến.

Các chuyên gia cho rằng cách bảo vệ gan hiệu quả nhất vẫn là xây dựng lối sống lành mạnh: hạn chế đồ uống có cồn và nhiều đường, ưu tiên nước lọc, duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc.

Đối với người trên 40 tuổi hoặc có các yếu tố nguy cơ như béo phì, đái tháo đường hay thường xuyên uống rượu bia, việc kiểm tra chức năng gan định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường và có hướng can thiệp kịp thời.

Gan là cơ quan có khả năng tự phục hồi rất tốt nhưng cũng là "cơ quan im lặng", bởi nhiều tổn thương chỉ bộc lộ khi bệnh đã tiến triển. Chính vì vậy, thay đổi những thói quen uống nước hằng ngày tưởng như rất nhỏ lại có thể mang đến lợi ích lớn trong việc bảo vệ lá gan và sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Bohe, Baidu