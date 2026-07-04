Sau trận thua sát nút 2-3 đầy tiếc nuối trước Argentina, danh tính các cầu thủ Cape Verde không phải là thứ duy nhất gây bão toàn cầu. Chế độ ăn uống độc lạ giúp đội bóng lạ lẫm với nhiều người này giữ nền tảng thể lực "khủng" suốt 120 phút cũng khiến dư luận tò mò.

Trận đối đầu kịch tính tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 7 (giờ Việt Nam) đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ, nơi nhà đương kim vô địch Argentina phải vắt kiệt sức mới hạ gục được đội tuyển từng được ít người kỳ vọng Cape Verde với tỷ số sát nút 3-2.

Dù dừng bước đầy đáng tiếc, nền tảng thể lực "quái vật" chạy suốt 120 phút không biết mệt mỏi của các cầu thủ Cape Verde cũng đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Ít ai biết rằng, ngay trước thềm trận đại chiến này, đầu bếp trưởng Lamine Medina đã có những tiết lộ về chế độ dinh dưỡng của đội bóng. Đây có lẽ chính là một trong những chìa khóa quan trọng góp phần tạo nên nguồn năng lượng phi thường của các cầu thủ.

Trận đối đầu kịch tính giữa Cape Verde và đương kim vô địch Argentina vào ngày 4/7 (theo giờ VN)

Món ăn phục hồi cả thể lực lẫn tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Cape Verde

Đầu bếp của đội tuyển là Lamine Medina tiết lộ, một trong những yếu tố hỗ trợ đắc lực cho sức bền của các cầu thủ Cape Verde chính là Cachupa, món ăn quốc dân mang đậm linh hồn của đảo quốc này. Đây là một món hầm đặc biệt thịnh soạn, hòa quyện từ ngô, đậu, thịt lợn, rau xanh, cà rốt, bí và đôi khi có cả cá cùng xúc xích huyết (morcela).

Hai ngày trước trận đấu loại trực tiếp đối đầu với Lionel Messi, Medina chia sẻ rằng Cachupa cung cấp hàm lượng carbohydrate và protein dồi dào giống như một loại "xăng" bổ sung năng lượng. Hơn cả một món ăn, giá trị của nó còn nằm ở khía cạnh tâm lý.

Đối với những cầu thủ đang phải chiến đấu xa quê hương tại một giải đấu khắc nghiệt, hương vị quê nhà từ nồi Cachupa chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp giải tỏa áp lực, kết nối các thành viên và tiếp thêm động lực thi đấu.

Cachupa là món ăn truyền thống cực giàu dinh dưỡng của quốc đảo Cape Verde

Tuy nhiên, do món ăn này chứa hàm lượng dinh dưỡng quá cao và cần nhiều thời gian để tiêu hóa, các cầu thủ tuyệt đối không bao giờ ăn Cachupa ngay trước trận đấu. Đầu bếp Medina thường chuẩn bị món hầm này khoảng một lần một tuần, chính xác là 4 ngày trước ngày thi đấu. Nếu đội giành chiến thắng ở một trận cầu quan trọng, Medina sẽ lại nấu món này vào ngày hôm sau như một liệu pháp giúp toàn đội phục hồi thể trạng và gắn kết tinh thần.

Thực đơn dinh dưỡng chuẩn khoa học và nguồn nguyên liệu đặc biệt từ quê nhà

Thực tế, toàn bộ chế độ ăn uống tối ưu của các cầu thủ mang biệt danh "Blue Sharks" (Cá mập xanh) đều do chuyên gia dinh dưỡng và các bác sĩ của đội tuyển đề xuất, sau đó đầu bếp Medina sẽ là người trực tiếp thực hiện và giám sát nghiêm ngặt chứ không tự ý lên thực đơn.

Ngay trước khi bước vào trận đấu với Argentina, Medina chia sẻ anh đang chờ nhận một lô cá amberjack tươi đặc biệt được gửi từ vùng biển Đại Tây Dương ấm áp của quê nhà Cape Verde để nướng vào ngày thi đấu. Đây là một điều khá bất thường đối với anh và cả đội khi nhận được nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ quê hương trong hành trình giải đấu. Ngoài món cá nướng mang hương vị quê nhà, thực đơn ngày thi đấu còn có bít tết sườn nướng, rau hấp, mì Ý và salad.

Món cá amberjack hương vị quê nhà cũng rất quen thuộc trong các bữa ăn tại World Cup của đội tuyển Cape Verde

Bữa sáng của đội luôn duy trì sự ổn định tuyệt đối với rất nhiều trứng luộc không dầu; trứng tráng với phô mai, giăm bông và thịt gà tây cho những cầu thủ không ăn thịt lợn; bánh kếp, bánh mì, trái cây tươi, trái cây khô và các loại hạt.

Đối với bữa trưa và bữa tối, các loại thịt như cá, gà, bò luôn được ưu tiên chế biến bằng phương pháp nướng để giảm thiểu dầu mỡ, trong đó món ăn được các cầu thủ yêu thích nhất là ức gà nướng. Để đảm bảo nguồn năng lượng giải phóng bền bỉ, khoai lang là nguyên liệu quan trọng bắt buộc xuất hiện mỗi ngày trong thực đơn. Các loại tinh bột phổ biến khác như gạo Basmati, gạo Jasmine và mì Ý cũng được sử dụng và chủ yếu ăn kèm với nước sốt để bổ sung tối đa lượng glycogen cho cơ bắp.

Sự hy sinh thầm lặng phía sau một gia đình tinh gọn

Không có một đội ngũ hậu cần hùng hậu lên tới 16 người như các đội bóng lớn Pháp hay Ma-rốc, ban huấn luyện Cape Verde mang đến Bắc Mỹ sự tinh gọn tối đa. Suốt hành trình lịch sử, đầu bếp Lamine Medina cùng các đồng nghiệp phải tự tay đảm nhiệm toàn bộ mọi việc từ hậu cần, nước uống đến bổ sung vitamin cho các tuyển thủ.

Medina chính là chốt chặn kiểm soát chất lượng đầu tiên khi trực tiếp nếm thử mọi món ăn trước khi phục vụ. Kể từ khi những chú "Cá mập xanh" đóng quân tại Tampa (Florida, Hoa Kỳ) từ đầu tháng 6, toàn đội chưa từng ra ngoài ăn một lần nào, kể cả trong những ngày nghỉ, tất cả vì sự an toàn tuyệt đối của các cầu thủ trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Medina, người từng điều hành nhà hàng riêng suốt 14 năm trước khi được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cape Verde Mario Semedo mời về cống hiến từ năm 2023, xúc động chia sẻ: "Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Việc tự tay chăm sóc từng bữa ăn cho các cầu thủ, nhìn họ kiên cường chiến đấu trước những ngôi sao lớn nhất thế giới, khiến chúng tôi thực sự trở thành một gia đình đúng nghĩa".

Không thể phủ nhận, chế độ dinh dưỡng góp phần không nhỉ vào thể lực và phong độ "chiến đấu" của tuyển Cape Verde khi xa quê nhà

Chính sự kỷ luật từ căn bếp, kết hợp cùng sức mạnh tinh thần từ những món ăn quê hương, đã hỗ trợ đắc lực cho sức mạnh của quốc gia nhỏ nhất lịch sử giải đấu tạo nên một thiên sử thi kiêu hãnh, khiến nhà đương kim vô địch thế giới Argentina phải vắt kiệt mồ hôi mới có thể giành vé đi tiếp.

Nguồn và ảnh: Yahoo Sport, Actourhiking, X