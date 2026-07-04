Ở cái tuổi 22 đầy ước mơ và hoài bão, đặt chân đến một đất nước xa lạ với nghị lực thoát khỏi cái nghèo, chàng trai này ngỡ ngàng nhận được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Anh đau đớn: "Tại sao mọi chuyện tồi tệ trên đời lại xảy ra với mình vậy nhỉ?".

Câu chuyện đầy nghị lực nhưng cũng đẫm nước mắt của H.Q.V, một người con quê Thái Nguyên đang khiến nhiều người lặng đi vì xót xa. Phát hiện bản án ung thư dạ dày giai đoạn cuối ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, những lời tâm sự rút ruột gan của anh giống như một hồi chuông thức tỉnh về giá trị của sức khỏe cho tất cả mọi người.

(Ảnh từ MXH của NV)

Hành trình 2 tháng đẫm nước mắt nơi xứ người

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ nuôi ước vọng thay đổi số phận và gánh vác kinh tế giúp đỡ gia đình. Mang theo hoài bão lớn lao cùng khoản nợ 200 triệu đồng trên vai anh đặt chân đến Nhật Bản. Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu khi tổng thời gian anh V. sinh sống và làm việc tại xứ sở hoa anh đào chỉ vỏn vẹn đúng 2 tháng. Bởi trong thời gian này, anh phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 22.

(Ảnh từ MXH của NV)

Khoảng thời gian ngắn ngủi ở Nhật trở thành chuỗi ngày V. phải đơn độc đối diện với giông bão cuộc đời nơi đất khách quê người. Anh phải thường xuyên lui tới bệnh viện, nén đau để đi làm, thậm chí có những lúc rơi vào cảnh kiệt quệ, hết sạch tiền, hết thuốc, phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để tiếp tục chữa trị. Trớ trêu thay, đi kèm với bạo bệnh, khoản nợ cũ vẫn còn đè nặng lên vai. Đứng trước nghịch cảnh quá lớn, chàng trai trẻ chỉ biết nghẹn ngào chia sẻ trên mạng xã hội: "Tại sao mọi chuyện tồi tệ trên đời lại xảy ra với mình vậy nhỉ?".

Sau 2 tháng chống chọi ở Nhật, anh V. trở về Việt Nam và tiếp tục hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác. Ngoài căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, trong quá trình chữa bệnh V. còn phải chịu đựng thêm các căn bệnh khác hành hạ cơ thể. Anh tâm sự: "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngoài việc khao khát được sống, mong đỡ đau đỡ khó chịu thì mình chẳng mong chờ điều gì nữa".

Nhiều lúc những cơn đau thể xác ập đến quá dữ dội, Việt đã nghĩ đến việc muốn kết thúc cuộc đời, nhưng vì bản thân còn quá trẻ, còn nhiều điều nuối tiếc, còn gia đình thân thương ở phía sau khiến anh không muốn chết, cũng không thể chết. Điều khiến chàng trai đau đớn hơn cả bệnh tật là nhìn những người thân của mình phải vì mình mà vất vả.

(Ảnh từ MXH của NV)

Mẹ bán vội đàn gà chưa đủ lứa trong chuồng, bố ứng trước tiền lương đi làm thợ xây, vội cắt ruộng rau để có tiền cho anh chữa bệnh. Đứa em gái nhỏ mới học lớp 4 thấy anh bệnh cũng phụ giúp hết những việc trong nhà, để dành tiền tiết kiệm cho anh đi bệnh viện. Cuối cùng, cả bố và mẹ anh đều phải nghỉ làm để có thể luân phiên nhau chăm sóc con trai sau khi nhập viện.

Nhìn cảnh cả gia đình quây quần ăn cơm, riêng mình bệnh nặng không thể ăn uống được gì, nhìn những món ăn được cho là ngon nhất ngay trước mặt cũng chỉ biết nhìn bất lực, anh V. không khỏi xót xa khi nghĩ về quá khứ. Anh chia sẻ trong tiếc nuối: "Mình rất muốn quay lại tuổi 16 để yêu thương bản thân mình nhiều hơn, cũng chỉ vì những uất ức mà mình phải chịu mà mình lại không yêu thương bản thân để rồi giờ đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mình sắp được rời xa thế giới này khi mà sức khỏe không còn tốt, những áp lực tinh thần và những uất ức tiêu cực chỉ vì nó mà khiến sinh mạng mình kết thúc".

(Ảnh từ MXH của NV)

Dù bác sĩ điều trị đã động viên: "Cháu vẫn còn cơ hội sống đấy nhưng không cao. Cố gắng vượt qua nhé", nhưng ở thời điểm hiện tại, chàng trai trẻ tự nhận thấy bản thân không còn nhiều thời gian. Giờ đây, anh chọn tâm thế đối diện nhẹ nhàng hơn: "Chẳng biết đi đến đâu nhưng sống ngày nào hay ngày đó" và không quên gửi lời khuyên đến tất cả mọi người nên chú ý hơn tới sức khỏe. Đặc biệt là những người trẻ, bận rộn với công việc, với ước mơ, với gánh nặng cuộc đời mà đôi khi quên mất bản thân mình.

Cảnh báo về các dấu hiệu "báo động đỏ" từ dạ dày

Theo thông tin từ Mayo Clinic (Mỹ), ung thư dạ dày hay ung thư biểu mô dạ dày là sự phát triển vô tổ chức của các tế bào bắt đầu từ dạ dày. Bệnh xảy ra khi một tác nhân nào đó làm tổn thương tế bào ở lớp niêm mạc, gây ra những thay đổi và đột biến trong cấu trúc DNA của chúng. Từ đó, tế bào ác tính nhân lên nhanh chóng tạo thành khối u, xâm lấn sâu vào thành dạ dày và di căn đến các bộ phận khác.

Mayo Clinic cũng đưa ra cảnh báo quan trọng rằng ung thư dạ dày hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Đến khi cơ thể phát ra các tín hiệu lâm sàng, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn muộn và di căn xa, khiến cơ hội điều trị thành công thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo dưới đây:

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Xuất hiện tình trạng khó nuốt, ợ nóng, chứng khó tiêu thường xuyên xảy ra sau khi ăn.

- Bất thường về cảm giác thèm ăn: Đau âm ỉ vùng bụng trên, cảm thấy chán ăn, không có cảm giác đói. Đặc biệt là có cảm giác đầy bụng, no sớm dù mới chỉ nạp một lượng thức ăn rất nhỏ.

Đừng chủ quan với các dấu hiệu ung thư dạ dày như đau bụng, đầy hơi, ăn ít đã no... (Ảnh minh họa)

- Suy nhược cơ thể không rõ nguyên nhân: Cơ thể luôn trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, sụt cân nhanh chóng mà không chủ ý.

- Dấu hiệu xuất huyết đường tiêu hóa: Thường xuyên buồn nôn, nôn mửa (nặng hơn là nôn ra máu) hoặc đi ngoài ra phân có màu đen.

Làm thế nào để phòng tránh ung thư dạ dày?

Dù là căn bệnh nguy hiểm, nhưng rủi ro mắc ung thư dạ dày hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu chúng ta thay đổi lối sống ngay từ sớm. Hay như cách mà chàng trai trẻ H.Q.V nói là "học cách yêu thương bản thân" cũng không sai.

Theo Hướng dẫn về Chế độ ăn uống và Hoạt động thể chất từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, chúng ta có thể làm những việc sau để "phòng bệnh hơn chữa bệnh":

- Thời gian ăn và lượng ăn hợp lý: Cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa. Khẩu phần ăn hằng ngày chỉ nên ăn no vừa phải để tránh gây áp lực quá tải cho dạ dày.

- Bổ sung đạm và chất xơ lành mạnh: Xây dựng thực đơn dinh dưỡng cân bằng, bổ sung nhiều loại trái cây tươi và rau củ nhiều màu sắc (đặc biệt là trái cây họ cam quýt) để bảo vệ DNA của tế bào; kết hợp các nguồn protein chất lượng cao để duy trì năng lượng cơ thể.

Chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

- Hạn chế các nhóm thực phẩm độc hại: Cắt giảm tối đa lượng thức ăn quá mặn, các món ăn hun khói, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn (như xúc xích, giăm bông) vì chúng chứa các hợp chất dễ chuyển hóa thành nitrosamine gây ung thư.

- Tuyệt đối không hút thuốc lá: Thuốc lá làm tăng mạnh nguy cơ mắc ung thư dạ dày vùng thượng vị. Do đó, hãy chủ động không hút thuốc và tránh xa khói thuốc.

- Kiểm soát cân nặng và tăng cường vận động: Đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh, tích cực tập luyện thể dục thể thao giúp giảm đáng kể nguy cơ kích hoạt các tế bào ác tính.

- Điều trị triệt để vi khuẩn H.pylori: Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori mãn tính là nguyên nhân hàng đầu gây viêm teo niêm mạc dạ dày và dị sản ruột dẫn đến ung thư. Cần chủ động tầm soát, nội soi dạ dày khi có dấu hiệu đau và điều trị bằng kháng sinh kịp thời.

Những dòng tâm sự của anh H.Q.V không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một số phận nghiệt ngã, mà đó là lời thức tỉnh vô cùng giá trị bằng chính trải nghiệm xương máu của một người trẻ. Giữa những bộn bề lo toan, áp lực của cuộc sống hay những uất ức phải chịu đựng, xin đừng quên rằng một cơ thể khỏe mạnh mới là điểm tựa vững chắc nhất cho mọi ước mơ. Mong rằng mỗi chúng ta, khi đọc được những lời rút ruột gan của chàng trai Thái Nguyên, sẽ biết dừng lại một nhịp để lắng nghe, trân trọng và học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, khi quỹ thời gian và sức khỏe vẫn còn cho phép.