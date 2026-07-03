Có thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.

Bữa sáng đóng vai trò quyết định trong việc cung cấp năng lượng cho cả ngày dài. Dù vậy, do nhịp sống bận rộn, không ít người có xu hướng ăn qua loa hoặc lựa chọn sai thực phẩm. Thói quen ăn sáng sai cách, đặc biệt là việc lạm dụng 4 nhóm món ăn dưới đây, vô tình tiếp thêm dung môi cho tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ.

1. Ăn sáng bằng đồ ăn thừa để qua đêm

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng lại thức ăn từ tối hôm trước cho bữa sáng để tiết kiệm thời gian và tránh lãng phí. Họ cho rằng các món ăn này vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng khi được bảo quản trong tủ lạnh. Thực tế, kiểu ăn sáng này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

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Các loại thực phẩm để qua đêm, điển hình là cơm nguội, hải sản và các loại rau xanh chứa hàm lượng nitrit rất cao. Khi các chất này đi vào cơ thể người, nitrit sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành nitrosamine. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp nitrosamine vào nhóm hoạt chất có khả năng gây ung thư thông qua việc làm tổn thương cấu trúc DNA và kích thích đột biến tế bào.

Bên cạnh đó, môi trường tủ lạnh gia đình thường chứa nhiều loại thực phẩm khác nhau, rất dễ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo vi khuẩn. Việc nạp các độc tố này vào buổi sáng, thời điểm hệ miễn dịch cơ thể còn chưa khởi động hoàn toàn, sẽ khiến hệ tiêu hóa bị tổn thương nghiêm trọng.

2. Ăn sáng với thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay lạp xưởng là món ăn khoái khẩu của nhiều trẻ em và người trẻ. Sự tiện lợi của chúng giúp các bà nội trợ giải quyết nhanh gọn bữa sáng. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này lại nằm trong danh mục cảnh báo nguy hiểm cao nhất từ các tổ chức y tế quốc tế.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) trực thuộc WHO đã phân loại thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1 - Nhóm các chất chắc chắn gây ung thư cho con người, tương đương với thuốc lá. Lượng muối nitrit dùng để bảo quản khi kết hợp với các axit amin trong thịt qua quá trình tiêu hóa sẽ tạo ra hợp chất nitrosamine.

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Theo báo cáo tổng hợp từ Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), việc tiêu thụ đều đặn 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày (tương đương khoảng một cây xúc xích) sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng lên tới 18%.

3. Ăn sáng bằng đồ chiên rán

Bánh quẩy, bánh rán, gà rán hay khoai tây chiên là những món ăn sáng rất phổ biến tại các đô thị. Chúng có hương vị hấp dẫn nhưng hoàn toàn không phù hợp để làm thức ăn khởi động ngày mới, đặc biệt là khi bụng đang trống rỗng.

Quá trình chế biến ở nhiệt độ cao phá hủy gần như toàn bộ vitamin và khoáng chất tự nhiên trong thực phẩm. Đồng thời, hành động này làm biến đổi cấu trúc protein và chất béo, sản sinh ra các amin dị vòng cùng hai chất độc hại là benzopyrene và acrylamide. WHO đã nhiều lần cảnh báo benzopyrene là chất kích thích đột biến tế bào lành tính thành ác tính.

Nghiên cứu từ Trường Sức khỏe Cộng đồng Harvard T.H. Chan (Mỹ) cho thấy, việc tiêu thụ đồ chiên rán thường xuyên làm gia tăng đáng kể các phản ứng viêm hệ thống trong cơ thể. Đồ chiên rán chứa quá nhiều chất béo xấu còn làm tăng độ nhớt của máu vào buổi sáng, dễ gây đầy bụng, thừa cân và gia tăng áp lực lên hệ tim mạch.

4. Ăn sáng với đồ ăn vặt và đồ ngọt

Các món ăn nhanh như bánh quy, bánh ngọt, bim bim hay socola thường được tích trữ sẵn trong nhà để ăn sáng cho nhanh. Nhóm đồ ăn này hoàn toàn nghèo nàn về đạm thực vật, chất xơ nhưng lại dư thừa năng lượng rỗng.

Hàm lượng đường tinh luyện quá cao trong đồ ngọt là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng kháng insulin và bệnh tiểu đường. Dữ liệu từ các nghiên cứu thống kê ung thư quốc tế chỉ ra rằng, nồng độ insulin trong máu tăng cao liên tục chính là chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển, phân chia của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày. Các tế bào ác tính có xu hướng tiêu thụ đường với tốc độ nhanh gấp nhiều lần tế bào bình thường để phục vụ cho quá trình nhân bản vô tổ chức.

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Ăn sáng thế nào mới tốt cho sức khỏe?

Để không biến bữa sáng thành "gánh nặng" cho cơ thể, bạn nên lưu ý một vài nguyên tắc sau đây:

- Thời gian ăn lý tưởng: Nên ăn sáng trong vòng 1 tiếng sau khi thức dậy, tối ưu nhất là từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, đây là thời điểm hệ tiêu hóa tiết ra nhiều dịch vị nhất để hấp thụ dinh dưỡng.

- Bổ sung đạm chất lượng cao: Bữa sáng cần có ít nhất một nguồn protein lành mạnh như trứng luộc, ức gà, thịt nạc, đậu phụ hoặc các loại hạt để duy trì năng lượng và bảo vệ cơ bắp.

- Tăng cường chất xơ và vitamin: Thêm rau xanh, dưa chuột, hoặc trái cây tươi ít ngọt vào khẩu phần ăn giúp làm sạch đường ruột, làm chậm quá trình hấp thu đường và cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên.

- Ưu tiên tinh bột chuyển hóa chậm: Thay vì bánh mì trắng hay xôi, hãy chọn khoai lang luộc, ngô luộc, yến mạch hoặc gạo lứt để giữ đường huyết ổn định và tạo cảm giác no lâu.

- Đảm bảo lượng ăn vừa đủ: Khẩu phần bữa sáng nên chiếm khoảng 25 - 30% tổng năng lượng cả ngày, ăn no vừa phải (khoảng 70 - 80% dung tích dạ dày) để tránh gây buồn ngủ và áp lực cho hệ thần kinh.

Tổng hợp