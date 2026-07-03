Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra lại là loại rau quen thuộc bán đầy chợ Việt

Không phải thực phẩm đắt đỏ hay hiếm gặp, một loại rau quen thuộc trong bữa cơm của người Việt từng được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp vào nhóm những loại rau tốt nhất thế giới.

Theo danh sách 18 loại rau và củ giàu dinh dưỡng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, cải ngồng đứng ở vị trí thứ 10 với điểm mật độ dinh dưỡng đạt 62,49. Bảng xếp hạng này dựa trên hàm lượng vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu mà thực phẩm cung cấp so với lượng calo chứa trong đó.

Rau cải ngồng quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. Loại rau này thường được dùng để luộc, xào tỏi hoặc nấu canh. Với thân giòn, vị ngọt nhẹ và dễ chế biến, cải ngồng từ lâu đã trở thành loại rau phổ biến ở cả nông thôn lẫn thành thị.

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Giàu dưỡng chất nhưng ít năng lượng

Cải ngồng thuộc nhóm rau họ cải, có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng hai tháng đã có thể thu hoạch. Đây cũng là loại rau được trồng phổ biến tại nhiều địa phương ở Việt Nam nhờ dễ chăm sóc, năng suất cao và phù hợp với điều kiện khí hậu.

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhóm rau họ cải vì chứa nhiều vitamin A, C, K, chất xơ, kali, sắt cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất, cải ngồng là lựa chọn phù hợp với người muốn duy trì cân nặng hoặc xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thị lực

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, các loại rau họ cải như cải xoăn, bắp cải, cải Brussels, bông cải xanh và các loại cải xanh khác từ lâu đã được xem là thành phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh. Việc bổ sung thường xuyên nhóm rau này có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vai trò của những hợp chất thực vật có trong rau họ cải đối với việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Cải ngồng còn là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, góp phần duy trì thị lực khỏe mạnh và hỗ trợ bảo vệ mắt trước các vấn đề thường gặp do tuổi tác. Bên cạnh đó, lượng vitamin K trong rau giúp hỗ trợ sức khỏe xương và quá trình đông máu bình thường.

Bổ sung sắt, kali và chất xơ

Không chỉ giàu vitamin, cải ngồng còn chứa lượng kali đáng kể, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp. Hàm lượng sắt trong rau cũng góp phần tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu khi kết hợp với chế độ ăn cân đối.

Để tăng khả năng hấp thu sắt từ thực vật, các chuyên gia khuyến nghị nên dùng cải ngồng cùng những thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, ổi hoặc cà chua.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong cải ngồng còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Nên ăn trong một chế độ dinh dưỡng cân bằng

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào có thể đơn lẻ ngăn ngừa ung thư hay các bệnh mạn tính. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Mỹ, lợi ích sức khỏe đến từ một chế độ ăn đa dạng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời hạn chế đồ ăn chế biến sẵn và thực phẩm nhiều đường, muối hoặc chất béo bão hòa.

Rau cải ngồng có nhiều giá trị sức khỏe. Ảnh minh họa.

Vì vậy, cải ngồng là một lựa chọn bổ dưỡng nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn, nhưng cần được kết hợp cùng nhiều nhóm thực phẩm khác để tạo nên chế độ dinh dưỡng cân đối.

Để giữ được hàm lượng dưỡng chất, nên chế biến cải ngồng bằng các phương pháp đơn giản như luộc, hấp hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải, tránh nấu quá lâu khiến vitamin bị hao hụt.

Cách làm cải ngồng xào tỏi xanh giòn, thơm ngon cho bữa cơm gia đình

Cải ngồng xào tỏi là món ăn dân dã nhưng luôn được nhiều gia đình yêu thích nhờ hương vị thanh ngọt, giòn mềm và cách chế biến đơn giản. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể hoàn thành một món rau vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

350g cải ngồng

5 tép tỏi

2 thìa canh dầu ăn

Hạt nêm

Muối

Đường

Tiêu xay (tùy chọn)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cải ngồng nhặt bỏ phần già, rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước rồi để ráo. Cắt thành từng khúc dài khoảng 5–6cm.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ 2 tép, phần còn lại thái lát để tăng hương thơm và giúp món ăn đẹp mắt hơn.

Bước 2: Chần cải

Đun sôi một nồi nước với một chút muối và vài giọt dầu ăn. Cho cải ngồng vào chần khoảng 1–2 phút đến khi rau vừa chín tới.

Sau khi vớt ra, có thể cho rau vào tô nước lạnh hoặc nước đá trong khoảng 30 giây đến 1 phút rồi để ráo. Cách này giúp rau giữ được màu xanh tươi và độ giòn. Không nên ngâm quá lâu vì có thể làm giảm hương vị và thất thoát một phần dưỡng chất.

Bước 3: Xào rau

Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi băm và tỏi lát.

Cho cải ngồng vào xào trên lửa lớn, đảo nhanh tay để rau chín đều. Nêm khoảng 2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê đường và một ít tiêu xay tùy khẩu vị.

Tiếp tục đảo thêm khoảng 1–2 phút rồi tắt bếp. Không nên xào quá lâu vì rau sẽ mềm, mất độ giòn và giảm hương vị tự nhiên.

Bí quyết để cải ngồng xào tỏi ngon

- Rửa rau trước khi cắt để hạn chế thất thoát vitamin tan trong nước.

- Chần rau nhanh trong nước sôi có thêm chút muối và dầu ăn sẽ giúp rau xanh và giòn hơn.

- Xào trên lửa lớn, đảo nhanh để rau không bị ra nhiều nước.

- Phi tỏi đến khi vàng thơm rồi mới cho rau vào để món ăn dậy mùi hấp dẫn.

- Nên thưởng thức ngay sau khi chế biến để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt tự nhiên và độ giòn của cải ngồng.

Với vị thanh mát, hương thơm của tỏi và màu xanh bắt mắt, cải ngồng xào tỏi là món ăn phù hợp cho mọi bữa cơm gia đình. Món rau này cũng có thể kết hợp cùng thịt bò, nấm hoặc tôm để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng.