Tất cả dấu vết thẩm mỹ từ nhỏ đến lớn bị lột tẩy chỉ qua 1 tấm ảnh chụp CT.

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau ảnh chụp CT của một bệnh nhân can thiệp thẩm mỹ quá đà, cộng đồng mạng không ngừng cảm thán.

Toàn bộ gương mặt dưới ảnh chụp CT hiện rõ từng vùng can thiệp thẩm mỹ, bao gồm nâng mũi, tiêm filler đến bọc răng sứ, căng chỉ trẻ hóa. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận lại là những bình luận không mấy tích cực từ cộng đồng, như "cả cái mặt toàn chỉ như mạng nhện", "trông sợ thật sự", "nhìn hú hồn"…

Ảnh chụp CT của 1 trường hợp can thiệp thẩm mỹ toàn diện khiến dân mạng "sởn hết cả gai ốc".

Theo BS Nguyễn Thanh Hùng (Dr Hùng Thanh, chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội), "cái gì quá cũng không tốt". Không ít người đến gặp anh trong tình trạng đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu lẫn tiểu phẫu. Điều khiến bác sĩ ám ảnh không chỉ là những tổn thương trên gương mặt, mà còn là sự tiếc nuối của chính khách hàng.

"Có người ngồi trước mặt tôi và nói: 'Giá như em quay lại được ngày xưa', hoặc 'Giá như ngày đó em dừng sớm hơn'. Nghe rất tiếc", bác sĩ Hùng kể.

Áp lực phải đẹp hoàn hảo đang khiến nhiều người "nghiện sửa"

Theo chuyên gia, mạng xã hội đang vô tình tạo ra một "chuẩn đẹp" ngày càng phi thực tế. Chỉ cần một tấm ảnh filter hoàn hảo hay một gương mặt sắc nét trên TikTok, Instagram… cũng có thể khiến nhiều người lập tức soi lại chính mình.

Từ đó xuất hiện tâm lý:

Mũi chưa đủ cao

Mí chưa đủ sâu

Cằm chưa đủ V-line

Da chưa đủ căng bóng

Và cứ thế, việc chỉnh sửa nhỏ trở thành nhu cầu liên tục.

Bác sĩ Hùng cho rằng điều nguy hiểm nhất không phải là làm đẹp, mà là mất khả năng nhận ra đâu là giới hạn an toàn.

"Có những gương mặt vốn đang rất ổn. Nhưng vì cố thêm một chút nữa, cuối cùng lại thành không ổn", anh nói.

Nhiều người bình luận về bức ảnh CT lộ hết dấu vết thẩm mỹ.

"Đẹp không phải là sửa nhiều"

Sau nhiều năm làm nghề, điều bác sĩ Hùng sợ nhất không phải những ca khó, mà là những trường hợp "đang ổn nhưng muốn sửa mãi".

Bởi hậu quả của việc can thiệp quá đà không chỉ là tiền bạc hay thời gian, mà còn có thể là sức khỏe và biến chứng kéo dài.

"Nhiều người nghĩ cố thêm một tí sẽ đẹp hơn. Nhưng chính cái 'một tí' đó, cộng dồn qua nhiều lần, lại trở thành quá đà", bác sĩ chia sẻ.

Vị bác sĩ cũng nhắn nhủ một điều rất đơn giản nhưng dễ bị quên nhất trong thời đại ai cũng muốn hoàn hảo:

"Đẹp là sửa đúng… rồi dừng"

Theo anh, làm đẹp thông thái không nằm ở việc can thiệp càng nhiều càng tốt, mà là biết điểm dừng phù hợp với khuôn mặt và sức khỏe của mình.

"Ít thôi nhưng đúng. Dừng đúng lúc. Thậm chí hơi thiếu một chút cũng được. Đó mới là vẻ đẹp bền lâu", bác sĩ Hùng nói.

Bức ảnh CT khiến nhiều người "sởn gai ốc" không chỉ vì những sợi chỉ chằng chịt hay hàng loạt vật liệu cấy ghép dưới da, mà còn vì nó phản chiếu một thực tế đáng suy nghĩ: Ngày càng nhiều người sẵn sàng đánh đổi gương mặt vốn đã hài hòa để chạy theo một chuẩn đẹp không có điểm dừng. Làm đẹp chưa bao giờ là điều sai, nhưng khi chiếc gương mỗi ngày đều khiến ta thấy mình "chưa đủ đẹp", có lẽ điều cần thay đổi không chỉ là khuôn mặt, mà còn là cách chúng ta nhìn nhận giá trị của chính mình. Bởi như lời bác sĩ nhắn nhủ, vẻ đẹp bền vững không nằm ở việc sửa bao nhiêu lần, mà ở việc biết dừng lại đúng lúc.