2 loại đồ uống có lợi cho huyết áp hơn cả trà xanh, loại đầu tiên rất quen thuộc

Trà xanh chưa phải là lựa chọn số một cho huyết áp. Có 2 loại đồ uống quen thuộc được đánh giá còn có lợi hơn, nhưng nhiều người vẫn thường bỏ qua.

Lợi ích tuyệt vời của nước cam đối với sức khỏe

Cam chứa hesperidin - một flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một nghiên cứu cho thấy, những người bị tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp giai đoạn 1 uống 500 ml nước cam mỗi ngày trong 12 tuần có thể giảm huyết áp tâm thu và áp lực mạch.

Tuy nhiên, 500 ml nước cam mỗi ngày là lượng khá lớn. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên ăn cam nguyên quả để tận dụng lượng chất xơ tự nhiên. Một ly nhỏ nước cam vào bữa sáng hoặc sau khi tập luyện là lựa chọn phù hợp với hầu hết mọi người.

Nước cam cung cấp vitamin C, khoáng chất, chất chống oxy hóa, flavonoid và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Khi sử dụng với lượng hợp lý, đây là thức uống giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

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Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nước cam giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả và góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tăng cường miễn dịch: Giàu vitamin C, nước cam giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh, cúm và các tác nhân gây bệnh, đồng thời thúc đẩy sản sinh collagen.

Hỗ trợ thải độc: Axit citric và citrate trong cam giúp hỗ trợ chức năng thận, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và góp phần đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Cải thiện tuần hoàn máu: Hàm lượng folate giúp hỗ trợ sản sinh hồng cầu, tăng cường lưu thông máu và cung cấp oxy đến các cơ quan hiệu quả hơn.

Giảm viêm: Các hợp chất chống oxy hóa như hesperidin và naringenin giúp giảm viêm, hạn chế tổn thương tế bào và hỗ trợ phòng ngừa bệnh mạn tính.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Khi sử dụng hợp lý, nước cam có thể hỗ trợ người mắc đái tháo đường type 2 nhờ các chất chống oxy hóa và vitamin C, nhưng nên ưu tiên nước cam tươi không thêm đường.

Bảo vệ tim mạch: Kali cùng các flavonoid trong cam giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp, cải thiện tuần hoàn và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Làm đẹp da, chống lão hóa: Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng sinh collagen, làm sáng da, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.

Tốt cho xương, răng và cơ bắp: Cam cung cấp canxi, vitamin C và carotenoid giúp xương chắc khỏe, bảo vệ răng nướu và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp.

Hỗ trợ giảm cholesterol: Chất xơ và flavonoid trong cam có thể góp phần giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện mỡ máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Nước ép lựu

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa như punicalagin và anthocyanin. Theo chuyên gia dinh dưỡng Payton Brewer (Mỹ), các hợp chất này duy trì độ đàn hồi của động mạch và ức chế hoạt động của enzyme angiotensin - yếu tố có ảnh hưởng đến huyết áp. Một phân tích tổng hợp cho thấy dùng lựu thường xuyên có liên quan đến giảm cả huyết áp tâm thu lẫn huyết áp tâm trương.

Chuyên gia Brewer khuyến nghị chọn nước ép lựu nguyên chất 100%, không thêm đường.

Ảnh minh họa

Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Lựu chứa nhiều polyphenol và phytochemical giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào, giảm tổn thương DNA và có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt: Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và hỗ trợ quá trình điều trị. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu trên người để khẳng định hiệu quả.

Tốt cho tim mạch: Các hợp chất chống oxy hóa trong lựu giúp giảm huyết áp, cải thiện cholesterol, hạn chế mảng bám trong động mạch và hỗ trợ lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tăng cường miễn dịch: Lựu giàu vitamin C, vitamin E và các hợp chất kháng khuẩn, kháng virus, giúp nâng cao sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Bảo vệ não bộ: Lựu có thể giúp bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận lợi ích đối với sự phát triển thần kinh của thai nhi.

Bổ sung nhiều dưỡng chất: Lựu là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, E, K, folate và các vitamin nhóm B. Ăn hạt lựu giúp bổ sung chất xơ hiệu quả hơn so với chỉ uống nước ép.

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa: Các hợp chất trong lựu có thể giúp cải thiện sức khỏe cơ bắp, tăng cường chức năng tế bào và góp phần làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Mặc dù lựu rất tốt cho sức khỏe nhưng nước ép lựu có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị huyết áp. Nếu đang điều trị bệnh, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.