Người đàn ông "sốc" khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" trong não mình

Một người đàn ông 60 tuổi nhập viện vì những cơn đau đầu kéo dài, nhưng kết quả chẩn đoán sau đó đã khiến cả gia đình và bác sĩ không khỏi rùng mình trước sự thật ẩn giấu trong não.

Một người đàn ông 60 tuổi tại Tây Ban Nha ban đầu được chẩn đoán nghi ngờ mắc ung thư não do các triệu chứng đau đầu kéo dài. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khiến cả đội ngũ y tế bất ngờ: nguyên nhân không phải khối u, mà là một loại ký sinh trùng nguy hiểm ký sinh trong não.



Tưởng mắc ung thư não, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện sự thật "kinh hoàng" hơn. Ảnh: New York Post.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau đầu mãn tính kéo dài nhiều tháng. Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy một tổn thương bất thường trong não, khiến các bác sĩ lo ngại đây có thể là ung thư não di căn.

Tuy nhiên, khi tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) độ phân giải cao, các bác sĩ loại trừ khả năng khối u và phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ký sinh trùng. Xét nghiệm sau đó xác nhận người đàn ông bị nhiễm ấu trùng sán dây lợn trong não (neurocysticercosis).

Ngày 1/7/2026 theo báo cáo được công bố trên tạp chí Emerging Infectious Diseases, bệnh nhân không hề có tiền sử đi du lịch nước ngoài, khiến ca bệnh trở nên đặc biệt khó lý giải.

Các chuyên gia cho biết, bệnh xảy ra khi con người vô tình nuốt phải trứng sán dây. Trứng nở thành ấu trùng, xuyên qua thành ruột, di chuyển theo máu đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có não, nơi chúng hình thành các nang ký sinh.

Khác với việc ăn thịt lợn chưa nấu chín vốn có thể gây nhiễm giun trưởng thành trong ruột dạng nhiễm ấu trùng này nguy hiểm hơn vì có thể tấn công hệ thần kinh trung ương.

Người mắc bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, co giật, chóng mặt, rối loạn vận động, khó nói, thậm chí suy giảm trí nhớ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tăng áp lực nội sọ và đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 2,8 triệu người trên thế giới nhiễm sán dây Taenia solium, chủ yếu tại châu Á, Nam Mỹ và một số khu vực Đông Âu. Dù hiếm gặp tại châu Âu, các ca bệnh vẫn được ghi nhận rải rác.

Bệnh nhân hiện được điều trị bằng thuốc tẩy giun chuyên dụng như Albendazole và Praziquantel, kết hợp kiểm soát triệu chứng theo phác đồ tiêu chuẩn.

Trước đó, giới y khoa từng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự gây chú ý, khi ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người và gây tổn thương nghiêm trọng, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ từ thực phẩm và vệ sinh an toàn.