Chỉ vì lười biếng và chủ quan, cô gái tuổi đôi mươi suýt chút nữa mãi mãi không thể tiếp tục đam mê khiêu vũ cháy bỏng của mình. Nằm trên giường bệnh, cô khóc: "Em không nghĩ lười uống nước lại nguy hiểm thế".

Sốt cao co giật, lịm dần rồi bất tỉnh nhân sự ngay trên giường cấp cứu. Đó là tình trạng nguy kịch của cô Du, một cô gái trẻ chỉ vừa bước qua tuổi 20 tại Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc). Không tai nạn, không có bệnh nền hiểm nghèo, kết quả xét nghiệm máu cho thấy toàn bộ cơ thể cô đang bị nhiễm trùng ồ ạt. Đáng sợ hơn, nguồn cơn của ca nhiễm trùng này lại bắt nguồn từ một thói quen lười biếng mà hầu như người trẻ nào cũng đang mắc phải mỗi ngày.

Suýt mất mạng ở tuổi 20 vì tình trạng nhiễm trùng huyết chớp nhoáng

Khi được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), cô Du đã rơi vào tình trạng sốc nhẹ do nhiễm trùng. Chỉ số viêm trong máu tăng vọt đến mức báo động. Các bác sĩ lập tức đưa ra chẩn đoán bệnh nhân bị tăng độc tố máu hay còn gọi là nhiễm trùng huyết.

Cô Du bị nhiễm trùng huyết nguy kịch vì quá lười uống nước (Ảnh từ BV)

Bác sĩ cấp cứu điều trị cho cô Du cảnh báo, nhiều người trẻ thường nghĩ viêm nhiễm là chuyện nhỏ. Thực tế, nhiễm trùng huyết là một dạng cấp cứu nội khoa vô cùng tàn khốc. Khi vi khuẩn phá vỡ hàng rào bảo vệ đường tiết niệu, chúng tiến thẳng vào máu và giải phóng độc tố. Máu mang theo mầm bệnh nhiễm trùng đi khắp cơ thể. Huyết áp bệnh nhân sẽ tụt dốc không phanh. Các cơ quan nội tạng rơi vào trạng thái suy kiệt hàng loạt.

Ca nhiễm trùng này có diễn tiến nhanh như chớp với tỷ lệ tử vong thực tế lên đến trên 50%. Cô Du đã phải trải qua nhiều giờ truyền thuốc kháng sinh liều cao để khống chế ổ nhiễm trùng và giành giật lại mạng sống từ tay tử thần.

Thủ phạm gây nhiễm trùng là kiểu lười uống nước cực kỳ phổ biến

Sau khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các bác sĩ tiến hành truy tìm nguồn gốc ca nhiễm trùng của cô Du. Ổ vi khuẩn được xác định xuất phát từ hệ thống tiết niệu. Bác sĩ Chen Huijun thuộc chuyên khoa Tiết niệu thuộc bệnh viện cho biết, đây là bệnh nhiễm trùng phổ biến thứ 2 ở con người. Đặc biệt, phụ nữ có tới 60% nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng này trong đời do cấu tạo niệu đạo vô cùng ngắn và thẳng.

Sau khi hỏi thêm thói quen hàng ngày, các bác sĩ tìm ra lý do sâu xa gây nhiễm trùng cho cô Du chính là... lười uống nước.

Lật lại hồ sơ cho thấy cô Du vốn từng bị nhiễm trùng đường tiết niệu hồi còn nhỏ và tái phát vài năm về trước. Thế nhưng, cô lại rất lười uống nước dù đã từng được bác sĩ điều trị dặn dò. Hàng ngày, lượng nước cô uống chỉ dao động trong khoảng 300 - 1000ml bao gồm cả các loại canh, nước ngọt hay trà sữa. Trước khi bị nhiễm trùng huyết nửa tháng, tình trạng đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp và đau bụng của cô ấy ngày càng trầm trọng hơn, thậm chí cô ấy còn thấy máu trong nước tiểu nhưng lại "tặc lưỡi bỏ qua".

Cô Du đam mê khiêu vũ. Ngày xảy ra sự việc, cô mải mê tập nhảy suốt nhiều giờ đồng hồ. Cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa nhưng cô không hề bổ sung một ngụm nước nào. Việc lười uống nước khiến lượng nước tiểu giảm sâu và đặc quánh lại. Nước tiểu lúc này mang nồng độ cặn bã cao, biến thành môi trường sinh dưỡng hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi.

Hệ tiết niệu mất đi dòng chảy tự nhiên để xả trôi mầm bệnh ra ngoài. Cô Du vốn đã biết mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu từ trước. Ỷ lại vào sức trẻ, cô ngó lơ mọi cảnh báo đau đớn của cơ thể. Vi khuẩn từ niệu đạo mượn cơ hội này sinh sản bùng phát. Chúng lội ngược dòng lên bàng quang và tấn công thẳng vào đài bể thận. Từ ổ nhiễm trùng lớn ở thận, vi khuẩn phá vỡ mao mạch, tràn thẳng vào máu và gây ra ca nhiễm trùng toàn thân thập tử nhất sinh.

Cô Du bị có tiền sử nhiễm trùng đường tiết niệu nhiều lần nhưng lại chủ quan (Ảnh từ BV)

Nhận diện sớm các dấu hiệu nhiễm trùng để tự cứu lấy mình

Bác sĩ Chen Huijun cảnh báo, bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ liên tục trầm trọng lên rất nhanh theo thời gian nếu bạn xem nhẹ chúng. Cơ thể luôn phát ra tín hiệu cảnh báo trước khi ổ nhiễm trùng bùng phát toàn thân nhưng điều quan trọng là chúng ta có để tâm hay không:

- Giai đoạn chớm nhiễm trùng thường biểu hiện qua tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc đau buốt. Nước tiểu có thể đổi màu đục hoặc lẫn chút máu tươi. Vi khuẩn lúc này mới chớm khu trú ở bàng quang. Bạn hoàn toàn có thể tự khống chế nhiễm trùng bằng cách uống thật nhiều nước lọc. Nước sẽ tạo áp lực xối rửa, đẩy mầm bệnh ra ngoài cơ thể.

- Giai đoạn nhiễm trùng chuyển nặng là khi cơ thể xuất hiện triệu chứng sốt cao và rét run. Vùng thắt lưng phía sau bắt đầu đau thắt dữ dội. Đây là dấu hiệu nguy hiểm báo động vi khuẩn đã lội ngược dòng gây nhiễm trùng tại thận. Người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để can thiệp bằng thuốc kháng sinh. Bất kỳ sự chậm trễ nào lúc này cũng sẽ biến chứng thành nhiễm trùng máu vô cùng nguy hiểm.

Thay đổi thói quen nhỏ để "chặt đứt" nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu

Để không rơi vào bẫy nhiễm trùng tử thần như cô gái trẻ trên, bác sĩ Chen Huijun nhắc nhở chị em cần chủ động thiết lập hàng rào bảo vệ cơ thể thông qua các thói quen hàng ngày. Ví dụ như:

- Uống đủ từ 2 - 3 nước lọc mỗi ngày, uống rải rác cả ngày để duy trì dòng chảy xả trôi vi khuẩn gây nhiễm trùng.

- Đi tiểu ngay khi cơ thể có nhu cầu. Nhịn tiểu là hành động trực tiếp tiếp tay cho mầm bệnh nhiễm trùng sinh sôi trong bàng quang.

- Phải nhớ vệ sinh vùng kín từ trước ra sau (thay vì hướng ngược lại) để tránh mang vi khuẩn đường ruột sang niệu đạo gây ổ nhiễm trùng mới.

- Bổ sung thêm nước và đi vệ sinh ngay sau khi tập thể dục hoặc vận động mạnh đổ nhiều mồ hôi.

Sau ca "thập tử nhất sinh", cô Du đã quan tâm hơn đến việc uống đủ nước (Ảnh từ BV)

- Vệ sinh vùng kín đúng cách, thay và giặt đồ lót hằng ngày.

- Quan hệ tình dịch an toàn, đi tiểu ngay sau khi kết thúc "cuộc yêu".

- Xây dựng chế độ ăn uống - ngủ nghỉ cân bằng để tăng cường miễn dịch. Bởi đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng.

Câu chuyện đau lòng của cô Di phát đi lời cảnh báo: Sự chủ quan chính là con đường ngắn nhất đưa người trẻ đến giường cấp cứu. Đừng để một thói quen lười biếng nhỏ nhặt tước đoạt đi sinh mệnh của bạn chỉ vì một ca nhiễm trùng hoàn toàn có thể phòng tránh được!

Nguồn và ảnh: QQ, Woman.tvbs