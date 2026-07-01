Ít ai ngờ thứ nước chua có giá vài chục nghìn đồng này lại đứng sau những màn "lột xác" vóc dáng kinh điển của các đại mỹ nhân châu Á.

Giấm táo vốn là một loại gia vị vô cùng quen thuộc và rẻ tiền thường nằm trong góc bếp của các gia đình Việt để tạo độ chua cho các món dưa muối hay nước chấm. Tuy nhiên tại các quốc gia đi đầu về ngành công nghiệp làm đẹp như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ngay cả tại Việt Nam, giấm táo lại được các đại mỹ nhân nâng niu như một loại vũ khí bí mật giúp giữ gìn vóc dáng thon gọn và đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Giấm táo không chỉ là gia vị mà còn giúp giảm cân, làm đẹp nếu dùng đúng cách (Ảnh minh họa)

Vũ khí siết eo giữ dáng từ sàn diễn đến đời thực

Tại các quốc gia đi đầu về giải trí và làm đẹp, các phương pháp lên men tự nhiên từ lâu đã được giới nghệ sĩ ưa chuộng để thanh lọc cơ thể và duy trì chỉ số hình thể lý tưởng.

Tại Trung Quốc, những biểu tượng nhan sắc không tuổi như Ariel Lin (Lâm Y Thần) đã giảm cân thành công tới 14kg nhờ kết hợp tập luyện và duy trì thói quen uống giấm táo mỗi ngày. Trong khi đó, diva Sammi Cheng (Trịnh Tú Văn) lại tự làm đồ uống giấm táo tại nhà giúp cô điều hòa hệ tiêu hóa và cải thiện rõ rệt chứng trào ngược dạ dày kéo dài.

Lâm Y Thần và Trịnh Tú Văn tiết lộ dùng giấm táo giữ dáng, hỗ trợ tiêu hóa

Cơn sốt giấm táo (hay còn gọi là aesabi) bùng nổ mạnh mẽ trong giới giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên đình đám Kang So Ra công khai trên kênh cá nhân rằng thức uống này giúp cô cải thiện đường ruột và kiểm soát cảm giác thèm ăn cực tốt trong giai đoạn quản lý vóc dáng. Diễn viên So Yi Hyun cũng kiên trì đưa giấm táo vào thực đơn hằng ngày để giữ thân hình săn chắc dù đã qua các kỳ sinh nở.

Kang So Ra và So Yi Hyun từng tạo nên trào lưu chăm sóc sắc đẹp bằng giấm táo tại Hàn Quốc

Thói quen dùng giấm là một nét văn hóa dưỡng sinh lâu đời để giữ dáng của phụ nữ xứ hoa anh đào. Nữ thần thần tượng Atsuko Maeda từng tiết lộ cô mê giấm đến mức luôn mang theo một "chai giấm cá nhân" khi đi ăn. Trên chương trình truyền hình nổi tiếng Nhật Bản "Hayashi Osamu's Now! Lecture", các chuyên gia y tế cũng dành nhiều thời lượng ca ngợi tác dụng giảm cân, kháng khuẩn và ổn định chỉ số cơ thể vượt trội của giấm táo.

Giấm táo cũng được không ít sao Việt tận dụng. Có thể kể đến một số cái tên từng chia sẻ đã có khoản thời gian dùng giấm táo hỗ trợ khi muốn giảm cân, thúc đẩy tiêu hóa như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Diễm My 9x hay ca sĩ Minh Hằng.

Tại sao giấm táo lại giúp giảm cân, đốt mỡ?

Sở dĩ giấm táo có khả năng hỗ trợ giữ dáng mạnh mẽ là nhờ vào hàm lượng axit axetic dồi dào thu được thông qua quá trình lên men tự nhiên từ quả táo tươi.

Loại axit này khi đi vào cơ thể sẽ kích hoạt các gen liên quan đến quá trình oxy hóa, giúp phân hủy chất béo và hạn chế tối đa tình trạng tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.Đồng thời, giấm táo giúp tăng nồng độ AMPK, một loại enzyme chịu trách nhiệm điều tiết sự trao đổi chất và thúc đẩy tiêu thụ năng lượng, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Ngoài giảm cân, giấm táo mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác (Ảnh minh họa)

Thức uống này chứa lượng calo cực thấp, chỉ khoảng 22 calo trên 100g. Khi uống giấm táo trước bữa ăn, axit axetic sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa carbohydrate trong dạ dày, giúp đường glucose được hấp thu vào máu một cách từ từ. Cơ chế này không chỉ ngăn chặn sự gia tăng đột ngột của lượng đường trong máu mà còn kéo dài cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn vặt hiệu quả.

Công thức và "thời điểm vàng" sử dụng giấm táo để giảm cân

Để giấm táo phát huy tối đa hiệu quả đốt cháy năng lượng mà không gây tổn hại cho cơ thể, việc áp dụng đúng công thức và thời điểm là yếu tố quyết định. Bạn có thể tham khảo các cách pha chế đơn giản và an toàn dưới đây:

- Pha loãng với nước ấm: Đây là công thức nền tảng và an toàn nhất. Bạn chỉ cần pha 1 đến 2 muỗng canh giấm táo nguyên chất vào một ly nước ấm, khuấy đều và uống từ từ.

- Kết hợp cùng chanh và quế: Cho 1 đến 2 muỗng canh giấm táo cùng nước cốt của nửa quả chanh vào cốc nước lọc, sau đó thêm nửa muỗng cà phê quế xay. Bộ ba này tạo nên một thức uống detox mạnh mẽ, thúc đẩy tốc độ tiêu hao mỡ thừa nhanh chóng.

- Pha cùng trà xanh ấm: Sử dụng một tách trà xanh nóng, thêm vào 1 muỗng canh giấm táo và một chút mật ong để làm dịu vị chua. Sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa trong trà xanh và axit hữu cơ trong giấm giúp cơ thể khỏe khoắn, tỉnh táo.

Giấm táo có thể pha với nước ấm hoặc thêm chanh, mật ong cho dễ uống (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên uống giấm táo pha loãng vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy để kích thích hệ tiêu hóa hoạt động, hoặc uống trước các bữa ăn chính khoảng 15 đến 30 phút nhằm kích thích sản xuất axit dạ dày, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể.

Những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc khác của giấm táo ngoài việc giảm cân

Không chỉ dừng lại ở công dụng siết eo đốt mỡ, việc sử dụng giấm táo điều độ còn mang lại nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe và làn da như:

- Ổn định nội tiết và kinh nguyệt: Nghiên cứu của Tiến sĩ T. Mohamad và các cộng sự tại Đại học Tohoku, Nhật Bản đã chứng minh việc sử dụng giấm táo thường xuyên có khả năng hỗ trợ ổn định chu kỳ kinh nguyệt và cải thiện rõ rệt tình trạng kinh nguyệt không đều ở phụ nữ.

- Cân bằng hệ tiêu hóa: Giấm táo cung cấp các enzyme tự nhiên và lợi khuẩn quý giá, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tiêu diệt các vi khuẩn và nấm hại để tăng cường hệ miễn dịch toàn diện.

- Trị mụn và làm đẹp da: Tổng hợp của Hiệp hội các nhà da liễu Anh (British Association of Dermatologists - BAD) chỉ ra rằng giấm táo có khả năng làm dịu các vùng da bị kích ứng, giảm mụn trứng cá và hỗ trợ cân bằng độ pH hoàn hảo cho bề mặt da.

- Kiểm soát và hạ đường huyết: Axit axetic trong giấm táo có khả năng ức chế hoạt động của các enzyme phân hủy tinh bột, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu và ngăn chặn sự tăng vọt insulin sau mỗi bữa ăn.

- Bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol: Việc duy trì một lượng giấm táo vừa đủ mỗi ngày giúp làm giảm đáng kể hàm lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu, hỗ trợ ngăn ngừa các nguy cơ về xơ vữa động mạch và điều hòa huyết áp ổn định.

Lưu ý quan trọng khi chọn và dùng giấm táo tránh rước họa vào thân

Giấm táo rất tốt nhưng có tính axit cực kỳ cao, nếu sử dụng bừa bãi hoặc sai cách sẽ trực tiếp tàn phá cơ thể. Bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

Cách chọn giấm táo chuẩn:

Ưu tiên lựa chọn loại giấm táo nguyên chất được làm từ 100% trái cây tự nhiên. Hãy quan sát kỹ chai giấm, loại tốt thường có màu hơi đục và xuất hiện một lớp màng lắng đọng ở đáy chai (được gọi là "mother of vinegar" - giấm mẹ), chứa toàn bộ lợi khuẩn và enzyme đậm đặc. Tránh mua các loại giấm trong suốt đã qua lọc hóa chất hoặc chứa chất bảo quản.

Lưu ý khi dùng giấm táo:

Tuyệt đối không uống trực tiếp. Việc uống giấm táo nguyên chất sẽ làm cháy thực quản và hủy hoại men răng. Bạn bắt buộc phải pha loãng 1 đến 2 muỗng canh giấm táo (khoảng 15ml đến 30ml) với 200ml nước ấm. Nên sử dụng ống hút khi uống và súc miệng thật sạch bằng nước lọc ngay sau đó.

Không nên uống qua 30ml giấm táo một ngày (Ảnh minh họa)

Bạn nên uống vào buổi sáng sau khi thức dậy để kích thích tiêu hóa hoặc trước các bữa ăn chính 15 đến 30 phút. Một ly giấm táo pha loãng ấm trước khi đi ngủ 1 tiếng cũng giúp làm dịu thần kinh và ngủ ngon hơn. Chỉ dùng tối đa 30ml giấm táo mỗi ngày. Việc lạm dụng sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến đau bụng, ợ chua hoặc loét dạ dày.

Những người phải tránh xa giấm táo:

Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược nặng tuyệt đối không uống vì axit sẽ bào mòn niêm mạc và làm vết loét nghiêm trọng hơn. Người bị suy thận hoặc sỏi thận cần tránh xa do giấm làm tăng axit uric gây áp lực lớn cho thận. Ngoài ra, những người đang điều trị thuốc tiểu đường, huyết áp bắt buộc phải hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tương tác thuốc gây sụt giảm lượng đường và kali trong máu nguy hiểm.