Muốn cơ bắp săn chắc lại không lo ốm vặt khi bước vào mùa nắng nóng, nam giới nhất định phải đưa 5 loại thịt "vàng" này vào thực đơn hằng ngày.

Mùa hè với những đợt nắng nóng gay gắt là kẻ thù số một của cơ bắp và hệ miễn dịch. Thời tiết oi bức khiến nam giới đổ mồ hôi nhiều, dễ mất nước và rơi vào trạng thái mệt mỏi, dẫn đến suy nhược các khối cơ. Trong khi đó, thời tiết này cũng dễ dẫn đến cảm giác chán ăn, ăn gì cũng không ngon, thích giảm thịt để ăn các món rau củ, món nhiều nước thanh đạm hơn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Mike Roussell (Mỹ) khẳng định, cần phải cân bằng chế độ ăn uống giữa rau, thịt mới có thể khỏe và đẹp bền vững. Đặc biệt, nam giới muốn duy trì hoặc xây dựng cơ bắp thì chỉ tập luyện mà thiếu protein trong chế độ ăn uống hàng ngày là không thể. Dưới đây là 5 loại thịt Tiến sĩ Mike Roussell khuyên phái mạnh nên ăn để vừa bùng nổ cơ bắp, vừa dựng thành trì miễn dịch vững chắc suốt mùa hè:

1. Các loại cá biển sâu (Cá ngừ, Cá bơn, Cá cơm)

Cá biển sâu chính là sự lựa chọn giải nhiệt hoàn hảo cho thực đơn mùa hè nhờ tính mát và giá trị dinh dưỡng vượt trội. Nhóm này sở hữu lượng protein khổng lồ lên tới 23-25g đạm trên mỗi khẩu phần nhưng lại cực kỳ ít calo và chất béo bão hòa.

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Lý do nhóm cá biển giúp nam giới nâng cấp hệ miễn dịch nằm ở hàm lượng selen dồi dào. Selen hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra do áp lực nhiệt mùa hè. Ngoài ra, lượng axit béo omega 3 trong cá bơn và cá cơm hoạt động như một chất kháng viêm tự nhiên, làm giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện. Tiến sĩ Mike Roussell nói thêm, vitamin nhóm B và kali trong cá ngừ giúp thúc đẩy lưu thông máu, hỗ trợ chức năng thần kinh bình thường và chuyển hóa năng lượng tức thì để nuôi dưỡng các sợi cơ.

2. Ức gà

Nếu muốn tìm kiếm một nguồn đạm nạc kinh điển để siết cơ, ức gà là cái tên không thể thay thế. Với hàm lượng lên tới 27g protein chất lượng cao trên mỗi khẩu phần, ức gà cung cấp đầy đủ các khối xây dựng axit amin để tổng hợp và sửa chữa các mô cơ bị tổn thương khi vận động nặng.

Về mặt miễn dịch, thịt ức gà rất giàu vitamin B6. Đây là vi chất thiết yếu đóng vai trò cốt lõi trong các phản ứng hóa học của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và tăng cường khả năng chống chọi với dịch bệnh mùa hè. Để món ăn không bị khô, nam giới có thể xé nhỏ ức gà trộn với giấm balsamic và lá hương thảo tươi để kích thích vị giác vào những ngày chán ăn do nắng nóng.

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3. Thịt bò nạc

Nhiều người e ngại thịt đỏ vào mùa hè vì sợ nóng, nhưng bít tết thăn ngoại hoặc thịt bò nạc xay 95% lại là vũ khí bí mật của phái mạnh. Tiến sĩ Mike Roussell cho biết, phần thịt bò siêu nạc này chứa lượng chất béo bão hòa rất thấp, bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp tối ưu.

Thịt bò nạc cung cấp một lượng creatine tự nhiên giúp cơ thể tái tạo năng lượng cho cơ bắp, tăng sức mạnh khi tập luyện. Đặc biệt, đây là nguồn bổ sung kẽm và sắt dồi dào bậc nhất. Kẽm là khoáng chất tối quan trọng để duy trì nồng độ testosterone phong độ ở nam giới, đồng thời kích hoạt các tế bào bạch cầu bảo vệ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, sắt giúp duy trì năng lượng cao, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu trong những ngày nắng nóng.

4. Thịt nai

Để đổi gió cho thực đơn mùa hè không bị nhàm chán, thịt nai là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho thịt bò thông thường. Thịt nai chứa lượng chất béo bão hòa chỉ bằng 1/6 so với thịt bò nhưng lại áp đảo về lượng protein, lên tới 27g trên mỗi khẩu phần.

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Sự kết hợp giữa lượng đạm chất lượng cao và các vitamin nhóm B như niacin, riboflavin từ thịt nai giúp nam giới thúc đẩy quá trình tổng hợp cơ bắp tối đa. Đồng thời, hàm lượng sắt và các chất chống oxy hóa cao trong thịt nai giúp tăng cường sức đề kháng toàn diện, dập tắt các cơn ốm vặt mùa hè và duy trì trạng thái tỉnh táo cho phái mạnh khi làm việc cường độ cao.

5. Thịt thăn lợn nạc

Theo Tiến sĩ Mike Roussell, có một loại thịt cực kỳ quen thuộc nhưng thường bị ngó lơ trong thực đơn thể hình là thịt thăn lợn. Thực chất, thăn lợn là một nguồn protein nạc tuyệt vời với lượng chất béo cực thấp, dễ dàng chế biến và hấp thụ vào mùa hè.

Thịt thăn lợn rất giàu thiamin (vitamin B1), một vi chất đóng vai trò quyết định trong việc chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng cho cơ bắp hoạt động. Việc thiếu hụt thiamin vào mùa hè sẽ khiến nam giới dễ bị mệt mỏi, chuột rút và suy nhược cơ. Bên cạnh đó, các khoáng chất trong thịt lợn nạc cũng góp phần củng cố hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau những giờ tập luyện đổ mồ hôi.

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Lời khuyên từ chuyên gia: Theo Tiến sĩ Mike Roussell, khả năng tổng hợp đạm của cơ thể mỗi bữa chỉ đạt mức tối đa 30-42g. Việc nạp quá nhiều protein trong một bữa ăn sẽ khiến cơ thể không hấp thụ hết và đào thải qua nước tiểu, hoặc tích tụ thành mỡ thừa. Nam giới nên chia đều lượng thịt này vào các bữa ăn trong ngày, khoảng 25-35g protein mỗi bữa để cơ bắp liên tục được nuôi dưỡng và hệ miễn dịch luôn ở trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên vẫn nên chú ý cách chế biên ít dầu mỡ, ít muối và dễ tiêu hóa để tốt cho sức khỏe cũng như dễ hấp thụ dinh dưỡng.

Nguồn và ảnh: Men's Journal, Eat This