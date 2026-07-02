Nửa khuôn mặt bị u máu chiếm chỗ... và một cuộc chạy đua với từng giọt máu cứu sống em bé mới 1 tháng tuổi

Mong sao khi lớn lên bé con sẽ biết ơn vết sẹo ấy thay vì tự ti. Vết sẹo mà cả đoàn bác sĩ cố gắng giữ lại cuộc đời của con...

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố mới đây chia sẻ trên page chính thức của bệnh viện:

"Mới 1 tháng tuổi.

Trong khi nhiều em bé chỉ biết ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, thì cậu bé này đã phải bước vào phòng mổ với một khối u máu khổng lồ chiếm gần một nửa khuôn mặt bên trái.

Điều khiến cả ê-kíp lo lắng không chỉ là kích thước của khối u.

Mà là nó đã bắt đầu lở loét, hoại tử, chảy máu liên tục.

Mỗi phút trôi qua là thêm những giọt máu rời khỏi cơ thể vốn chỉ có vài trăm mililit máu của một trẻ sơ sinh.

Đã có lúc bé rơi vào sốc mất máu và phải truyền máu cấp cứu.

Không còn nhiều thời gian.

Ngay lập tức, các bác sĩ Hồi sức Sơ sinh và Ngoại Tổng hợp - Ung bướu tổ chức hội chẩn Tumor Board khẩn để đưa ra quyết định khó khăn nhất:

Phẫu thuật ngay!

Nhưng đây không phải là một ca mổ thông thường.

Khối u tăng sinh dày đặc mạch máu.

Chỉ cần một sai số rất nhỏ cũng có thể khiến bé mất một lượng máu nguy hiểm trong vài phút.

Thử thách tiếp theo còn khó hơn.

Sau khi lấy trọn khối u, phải tính toán từng milimet diện cắt, từng hướng xoay vạt da để vừa đóng kín vết mổ, vừa giữ được những đường nét tự nhiên của khuôn mặt đang lớn lên từng ngày.

Đó là cuộc cân não giữa việc cứu lấy sự sống hôm nay và giữ lại gương mặt cho cả cuộc đời phía trước.

...

Mười ngày sau.

Tiếng khóc ngày nào vì đau đã nhường chỗ cho những giấc ngủ bình yên hơn.

Khối u khổng lồ không còn.

Vết mổ liền tốt.

Bé được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và cả ê-kíp điều trị.

Có những chiến thắng không ồn ào.

Không có pháo hoa.

Không có tiếng vỗ tay.

Chỉ có ánh mắt nhẹ nhõm của cha mẹ, nụ cười của bác sĩ, điều dưỡng sau nhiều ngày căng thẳng và một em bé được trao lại cơ hội lớn lên với một tương lai khác.

Đó chính là điều khiến những người làm Nhi khoa luôn tin rằng...

Mỗi ca bệnh được cứu sống không chỉ là một sinh mạng được giữ lại, mà còn là cả một cuộc đời vừa được viết tiếp. Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nơi những điều tưởng chừng không thể vẫn được bắt đầu bằng hy vọng, tri thức và sự đồng lòng của cả một tập thể".

Đọc hết câu chuyện, điều khiến nhiều người nghẹn lòng không chỉ là khối u khổng lồ trên gương mặt một em bé mới 1 tháng tuổi, mà còn là hình ảnh những người làm nghề y đã dốc hết trí tuệ, sự bình tĩnh và cả trái tim để giữ lại tương lai cho một sinh linh bé bỏng.

Dưới bài đăng của bệnh viện, hàng nghìn lời chúc đã được gửi đến em bé và ê-kíp điều trị: "Y học không phải lúc nào cũng tạo ra phép màu. Nhưng mỗi ngày, vẫn có rất nhiều người âm thầm tạo nên hy vọng", "Bài viết về ca mổ cảm động quá. Là mẹ đã đồng hành với con bước qua 5 ca mổ từ khi con 5 tháng đến 6 tuổi, tôi cảm nhận được nỗi lo lắng thương con đứt ruột của ba mẹ bé và thật cảm kích những tấm lòng yêu trẻ cùng nỗ lực của các bác sĩ, đáng quý quá", "Bài viết cảm động quá: Tiếng khóc ngày nào vì đau đã nhường chỗ cho những giấc ngủ bình yên", "yêu thương và cảm ơn thật nhiều, chỉ mong khi lớn lên bé con sẽ biết ơn vết sẹo ấy thay vì tự ti. Vết sẹo mà cả đoàn bác sĩ cố gắng giữ lại cuộc đời của con"...

Vô số bình luận được chia sẻ dưới bài đăng về em bé 1 tháng tuổi bị u máu được cứu chữa kịp thời.

Em bé rồi sẽ lớn lên và có lẽ sẽ không bao giờ nhớ mình từng trải qua cuộc chiến sinh tử khi mới chỉ tròn 1 tháng tuổi. Nhưng với cha mẹ em, với những bác sĩ đã thức trắng nhiều ngày và với hàng nghìn người lặng lẽ dõi theo câu chuyện này, đó sẽ mãi là một ký ức không thể nào quên.

Bởi có những ca bệnh được cứu sống không chỉ là giữ lại một nhịp tim, mà còn là giữ lại tuổi thơ, gương mặt và cả một tương lai còn rất dài ở phía trước...