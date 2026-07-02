Đà Nẵng: 4.500 người dân hoàn cảnh khó khăn được bác sĩ về tận nơi khám miễn phí

Khoảng 4.500 người dân xã Tam Mỹ (TP. Đà Nẵng), chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, người có công và các đối tượng yếu thế, được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe miễn phí từ ngày 2 đến 9/7. Nhiều người rất vui vì không phải đi xa nhưng vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế.

Sáng 2/7, hàng ngàn người dân xã Tam Mỹ (TP. Đà Nẵng) đến tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí do Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng bắt đầu triển khai.

Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân xã Tam Mỹ.

Chương trình hướng đến các nhóm đối tượng cần được ưu tiên chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi chưa học tại các cơ sở giáo dục.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 2 đến 9/7, tại 3 điểm khám trên địa bàn xã Tam Mỹ (tại Trạm Y tế xã Tam Mỹ với khoảng 1.515 người; tại Trạm Y tế xã Tam Mỹ 2 với khoảng 1.677 người; tại Trạm Y tế xã Tam Mỹ 1 với khoảng 1.308 người. Tổng cộng khoảng 4.500 người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong đợt này.

Tại các điểm khám, người dân được kiểm tra thể lực, đo mạch, huyết áp, chỉ số BMI, khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng theo từng nhóm đối tượng và khám chuyên khoa khi cần như nội, ngoại, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, nhi, sản. Bên cạnh đó, bác sĩ thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi, và tư vấn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến nếu phát hiện bất thường.

Đông đảo người dân xã Tam Mỹ tham gia khám sức khỏe miễn phí.

Có mặt từ sớm tại điểm khám, bà Nguyễn Thị Lợi (62 tuổi, trú xã Tam Mỹ) cho biết: “Được các y, bác sĩ về tận nơi khám miễn phí, bà con rất mừng. Nhiều người lớn tuổi, đi lại khó khăn nên việc được kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương giúp chúng tôi yên tâm hơn”.

Theo Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, hoạt động được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng và Sở Y tế TP. Đà Nẵng, với sự phối hợp của UBND xã và Trạm Y tế xã Tam Mỹ.

Chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý thường gặp để quản lý, điều trị kịp thời, mà còn cập nhật kết quả khám vào hồ sơ, sổ sức khỏe điện tử theo quy định.

Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phát huy vai trò phối hợp giữa bệnh viện, y tế cơ sở và chính quyền địa phương trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.