Nhỏ nhưng "có võ", loại hạt này giúp bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch

Nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất, hạt vừng không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, xương khớp, tiêu hóa và làn da nếu được sử dụng đúng cách.

Hạt vừng (hay mè) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Với hương thơm đặc trưng và vị bùi béo, loại hạt này không chỉ làm tăng hương vị món ăn mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và dược liệu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM - Cơ sở 3, trong Đông y, hạt vừng có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh can, phế, tỳ và thận. Loại hạt này được sử dụng để bổ huyết, dưỡng gan thận, nhuận tràng, hỗ trợ lợi sữa, cải thiện tình trạng suy nhược, thiếu máu, táo bón và tóc bạc sớm.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, hạt vừng chứa khoảng 40-60% dầu thực vật, 22% protein cùng nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin E và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, kẽm, phốt pho, kali, selen... Đặc biệt, dầu vừng giàu chất béo không bão hòa cùng axit béo omega-3 và omega-6, rất có lợi cho sức khỏe.

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Vừng - "thực phẩm trường thọ"

Với hương vị hấp dẫn nhẹ nhàng, vừng không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Trong hạt vừng chứa canxi, sắt và magiê, đây là những khoáng chất quan trọng đối với hệ thần kinh, góp phần lưu thông máu và chắc khỏe xương.

Dù là thực phẩm kéo dài tuổi thọ, bạn cũng chỉ nên ăn vừng với một lượng vừa phải, chỉ khoảng 1 muỗng canh mỗi ngày. Ăn quá nhiều vừng có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa hoặc dị ứng.

Vừng trắng có hàm lượng sắt nhiều hơn vừng đen. Tuy nhiên vừng đen nhiều canxi hơn 60% so với vừng trắng. Vừng đen thường được sử dụng để làm thuốc.

Ngoài sử dụng trong món ăn, hạt vừng còn được sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Ngoài ra, dầu hạt mè được ép từ vừng là nguồn dưỡng chất giàu axit béo omega-3, chất chống oxy hóa phenol flavonoid, vitamin và chất xơ.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Hạt vừng chứa nhiều chất béo không bão hòa cùng các hợp chất thực vật như sesamin và sesamolin, giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện mỡ máu và bảo vệ thành mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng magie dồi dào còn hỗ trợ giãn mạch, góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ bổ huyết, nuôi dưỡng tóc

Theo Đông y, đặc biệt là vừng đen, loại hạt này có tác dụng bổ huyết, dưỡng gan thận và nuôi dưỡng tóc. Sử dụng đều đặn có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược, thiếu máu, chóng mặt và tóc bạc sớm.

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Giúp xương chắc khỏe

Canxi, magie, phốt pho và kẽm trong hạt vừng là những khoáng chất quan trọng đối với quá trình hình thành và duy trì mật độ xương. Đây là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong hạt vừng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và uống đủ nước, hạt vừng có thể góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Vitamin E cùng các chất chống oxy hóa trong hạt vừng giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, hỗ trợ sản sinh collagen, từ đó giúp làn da mềm mại, làm chậm quá trình lão hóa. Dầu vừng còn được sử dụng để dưỡng tóc, chăm sóc da và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe răng miệng.

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Ăn hạt vừng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Mặc dù giàu dinh dưỡng, hạt vừng cũng chứa nhiều năng lượng do hàm lượng dầu cao. Vì vậy, chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải trong khẩu phần hằng ngày để tránh dư thừa calo.

Người có tiền sử dị ứng với hạt vừng cần tránh sử dụng. Ngoài ra, nên ưu tiên vừng rang chín hoặc bổ sung vào các món ăn như cháo, salad, sữa hạt hoặc bánh để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Với nguồn dinh dưỡng dồi dào cùng nhiều lợi ích đã được ghi nhận, hạt vừng là một trong những thực phẩm đơn giản nhưng rất đáng có mặt trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)