Bé trai 5 tuổi "phổi trắng xóa" vì thói quen rất quen nhiều người mê

Một bé trai 5 tuổi khỏe mạnh bất ngờ ho sặc sụa, khó thở và phải nhập viện cấp cứu ngay sau khi ra ngoài. Kết quả khiến bác sĩ không khỏi giật mình "lá phổi trắng xóa".

Sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc gần đây được chia sẻ lại đã nhanh chóng gây chú ý, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn trong thói quen sử dụng sản phẩm tưởng chừng vô hại hàng ngày.

Kem chống nắng từ lâu đã được xem là "vật bất ly thân" trong mùa hè, giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV. Tuy nhiên, một sự việc đáng lo ngại tại Trung Quốc mới đây cho thấy nếu sử dụng sai cách, ngay cả sản phẩm quen thuộc này cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một bé trai 5 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu sau khi vô tình hít phải kem chống nắng dạng xịt trong lúc mẹ sử dụng sản phẩm cho cả hai mẹ con.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng bất thường như ho liên tục, tức ngực và khó thở. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.

Kết quả chụp CT khiến bác sĩ bất ngờ: hai lá phổi của bệnh nhi xuất hiện nhiều vùng mờ trắng lan rộng dấu hiệu điển hình của tổn thương phổi cấp tính.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hà Nam, chỉ số oxy máu của bé đã giảm, cho thấy chức năng hô hấp bị ảnh hưởng rõ rệt.

Các chuyên gia xác định nguyên nhân là viêm phổi hóa chất, xảy ra khi trẻ hít phải các hạt siêu mịn từ kem chống nắng dạng xịt.

Theo bác sĩ, trong sản phẩm dạng này thường chứa các dung môi hữu cơ cùng hoạt chất chống nắng như titanium dioxide hoặc kẽm oxit. Khi được phun ra, chúng tạo thành dạng sương rất mịn, dễ xâm nhập sâu vào đường hô hấp nếu hít phải ở cự ly gần.

Những hạt siêu nhỏ này có thể đi xuống tận phế nang, gây phản ứng viêm mạnh trong phổi, dẫn đến các triệu chứng như ho, khó thở, thở khò khè và tức ngực.

May mắn, sau khi được điều trị kịp thời, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo nếu chậm trễ, tổn thương phổi có thể tiến triển nặng hơn, đe dọa tính mạng

Vì sao kem chống nắng dạng xịt có thể trở thành "mối nguy" nếu dùng sai cách?

Điều khiến nhiều người bất ngờ là nguy cơ không đến từ bản thân kem chống nắng, mà từ cách sử dụng. Theo các chuyên gia, việc hít phải lớp sương siêu mịn tạo ra khi xịt mới là yếu tố có thể gây tổn thương đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Khác với kem chống nắng dạng kem hoặc sữa, sản phẩm dạng xịt tạo ra hàng triệu hạt li ti lơ lửng trong không khí. Nếu xịt ở cự ly gần hoặc trong không gian kín, người dùng nhất là trẻ em rất dễ vô tình hít phải những hạt siêu nhỏ này. Chúng có thể đi sâu vào đường hô hấp, thậm chí tới tận phế nang của phổi.

Ông Liu Gangyong, Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Mỹ phẩm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cho biết nhiều loại kem chống nắng dạng xịt chứa titanium dioxide, kẽm oxit cùng các hoạt chất chống nắng hóa học.

Trong đó, các hạt titanium dioxide có kích thước cực nhỏ, thậm chí ở mức nano. Khi xâm nhập vào phổi, chúng có thể kích hoạt phản ứng viêm quá mức. Bên cạnh đó, một số dung môi và hoạt chất chống nắng hóa học cũng có khả năng gây kích ứng đường hô hấp nếu bị hít trực tiếp.

Chính vì vậy, việc hít phải kem chống nắng dạng xịt có thể dẫn đến viêm phổi hóa chất hoặc viêm phổi dị ứng cấp tính, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch hoặc hệ hô hấp nhạy cảm.

Đoạn mở này tạo cảm giác dẫn dắt tốt hơn, nhấn mạnh "điểm bất ngờ" trước khi đi vào giải thích chuyên môn.

Khuyến cáo từ chuyên gia dùng đúng cách để tránh nguy hiểm

Các bác sĩ đưa ra khuyến nghị quan trọng:

- Không xịt trực tiếp lên mặt, nên xịt ra tay rồi thoa lên da.

- Tránh hít phải, có thể nhắm mắt và nín thở khi sử dụng.

- Chỉ dùng ở nơi thông thoáng, không dùng trong phòng kín.

- Giữ khoảng cách phù hợp khi xịt.

- Không để trẻ tự sử dụng hoặc đứng gần khi người lớn xịt.

- Nguy cơ khác: dễ cháy nổ nếu sử dụng sai.

Kem chống nắng dạng xịt vẫn là sản phẩm hiệu quả nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, chuyên gia khuyến nghị ưu tiên dạng kem hoặc sữa để giảm nguy cơ hít phải hạt aerosol.

Sự việc lần này là lời cảnh báo rõ ràng: tiện lợi không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối nếu sử dụng thiếu cẩn trọng.