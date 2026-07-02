Người đàn ông 52 tuổi đột quỵ, tử vong sau khi ăn thịt kho với dưa leo, bác sĩ cảnh báo thói quen "cực độc"

Người đàn ông dùng bữa cùng gia đình với món thịt lợn kho và dưa leo. Không ai ngờ đó lại là bữa cơm cuối cùng.

Ông Lý Kiến Quốc (52 tuổi) ở Trung Quốc đột ngột ngã quỵ sau khi ăn bữa tối vài giờ.

Ông được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, ông vẫn không qua khỏi do nhồi máu cơ tim cấp, kèm tắc nghẽn nghiêm trọng động mạch vành.

Người thân cho biết ông Lý không hút thuốc, không rượu bia, sinh hoạt khá lành mạnh. Tuy nhiên, khi khai thác thông tin, các bác sĩ nhận thấy ông có chế độ ăn quá đậm vị kéo dài suốt nhiều năm, đặc biệt là thói quen dùng nhiều gia vị mặn, ngọt và mỡ động vật.

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim hiếm khi là biến cố "từ trên trời rơi xuống". Đó là kết quả của quá trình tích lũy tổn thương mạch máu trong nhiều năm. Bác sĩ Trương Văn Hồng (Trung Quốc) nhận định: "Mạch máu giống như đường ống. Khi chịu tác động xấu liên tục từ chế độ ăn và lối sống, chúng sẽ dần hẹp lại, đến một thời điểm sẽ tắc hoàn toàn".

Với ông Lý, dù từng được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng ông chủ quan vì "không thấy triệu chứng". Thói quen nêm nếm đậm đà vẫn không thay đổi, vô tình đẩy mạch máu vào tình trạng quá tải.

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, muối và các loại gia vị mặn khi dùng thường xuyên sẽ khiến natri tích tụ trong cơ thể. Natri gây giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch. Theo thời gian, lớp nội mạc mạch máu bị tổn thương, tạo điều kiện cho cholesterol bám vào và hình thành mảng xơ vữa.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ gia vị nhiều đường kéo dài làm rối loạn chuyển hóa, tăng đề kháng insulin và thúc đẩy hình thành cholesterol xấu (LDL), yếu tố trực tiếp gây xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, mỡ lợn và các loại chất béo bão hòa giúp món ăn dậy mùi nhưng lại khiến triglyceride và cholesterol trong máu tăng cao. Khi máu trở nên "đặc", dòng chảy chậm lại, nguy cơ hình thành cục máu đông và tắc mạch tăng lên rõ rệt. Do đó, cần có chế độ ăn đúng cách, tránh lạm dụng quá nhiều.