Mỹ nhân 43 tuổi đột ngột qua đời chồng xác nhận không phải do tự tử, bác sĩ tiết lộ cô ấy đã mắc "căn bệnh nguy hiểm nhất"

Chồng cô đã thông báo nguyên nhân thực sự của cái chết là "ngừng tim", đồng thời kêu gọi mọi người không nên suy đoán.

Lee Joo-hee, được mệnh danh là "người tiên phong trong giới nghệ sĩ mạng Hàn Quốc" và "bà trùm thương mại điện tử trong thế giới nghệ sĩ mạng", đã qua đời một cách bi thảm vào ngày 24 tháng 6. Vì cô đã đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào với chồng trên mạng xã hội một ngày trước khi qua đời, tin tức đột ngột này đã khiến người hâm mộ khó chấp nhận, và nhiều giả thuyết về cái chết của cô đã lan truyền trên mạng. Chồng cô đã thông báo nguyên nhân thực sự của cái chết là "ngừng tim", đồng thời kêu gọi mọi người không nên suy đoán.

Lee Joo-hee bắt đầu thương hiệu thời trang của mình vào năm 2014, chuyển đổi thành công từ một blogger thành một nữ doanh nhân thương mại điện tử thành đạt, nhờ đó cô được mệnh danh là "ngôi sao mạng thế hệ đầu tiên" trong lòng người hâm mộ Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô đã qua đời ở tuổi 43. Vì cô ấy đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội một ngày trước khi qua đời, nhiều cư dân mạng đã suy đoán về nguyên nhân cái chết của cô.

Chồng cô chính thức xác nhận vào ngày 30 tháng 6 rằng nguyên nhân cái chết của vợ mình là "ngừng tim". Chồng của Lee Joo-hee cho biết hiện tại anh và con gái đang dựa vào nhau, cả gia đình vẫn đang rất đau buồn. Anh kêu gọi công chúng ngừng những suy đoán chưa được kiểm chứng.

Một phụ nữ 43 tuổi mắc bệnh tim! Chia sẻ với TVBS, Lin Weiwen (Giám đốc Khoa Tim mạch tại Bệnh viện Taian), cho biết trong khi các trường hợp đột tử do tim ở phụ nữ tiền mãn kinh cực kỳ hiếm gặp trong quá khứ, thì những năm gần đây chúng ngày càng trở nên phổ biến.

Phụ nữ trẻ cũng có thể bị nhồi máu cơ tim?

Bác sĩ Lin Weiwen chỉ ra rằng, nhìn chung, phụ nữ ở độ tuổi 40 có tác dụng bảo vệ của estrogen trước khi mãn kinh, khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim dẫn đến ngừng tim của họ tương đối thấp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoàn toàn miễn dịch. Nếu họ bị béo phì hoặc có những thói quen không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu hoặc ăn trầu cau, tốc độ xơ vữa động mạch sẽ tăng nhanh đáng kể.

Bác sĩ Lin Weiwen cho biết, những bệnh nhân nữ trẻ nhất bị nhồi máu cơ tim mà ông từng điều trị đều dưới 40 tuổi. Một người hút thuốc nặng, người kia là phụ nữ béo phì. Do lối sống không lành mạnh và các vấn đề sức khỏe, tác dụng bảo vệ tự nhiên của estrogen đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.





Ngoài các vấn đề về tim, tai biến mạch máu não cũng là một nguyên nhân gây tử vong đột ngột ở phụ nữ trẻ. Ví dụ, xuất huyết não nghiêm trọng do vỡ phình động mạch não không phải là hiếm gặp ở phụ nữ trẻ.

Hơn nữa, rối loạn nhịp thất bẩm sinh hoặc tiềm ẩn cũng có thể xảy ra đột ngột trong những biến động cảm xúc hoặc thời kỳ căng thẳng cao độ, khiến tim suy đột ngột và dẫn đến tai nạn chết người.

Cảm lạnh kết hợp với lịch làm việc bận rộn có thể dẫn đến viêm cơ tim tối cấp; một cơn bão miễn dịch tấn công cơ tim. Bác sĩ Lin Wei-wen đặc biệt nhắc nhở rằng một nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác ở người trẻ tuổi là viêm cơ tim cấp tính. Nếu bệnh nhân gần đây có các triệu chứng cảm lạnh nhưng không được nghỉ ngơi đầy đủ do lịch làm việc bận rộn, dẫn đến hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể lợi dụng điểm yếu này để tấn công cơ tim, gây ra cơn bão miễn dịch.

Viêm cơ tim cấp tính này có thể gây suy tim cấp nặng, khiến bệnh nhân ngừng thở đột ngột trong thời gian ngắn.

Nếu cảm lạnh trở nặng và kèm theo nhiễm trùng do vi khuẩn, thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây suy đa tạng. Các bác sĩ khuyến cáo không nên làm việc quá sức trong quá trình chống chọi với bệnh tật, nếu không, ngay cả một cơn cảm lạnh tưởng chừng như bình thường cũng có thể phát triển thành bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Mọi người nên chú ý đến những thay đổi trong tình trạng sức khỏe của mình. Nếu cảm lạnh kéo dài và kèm theo tức ngực, tim đập nhanh hoặc khó thở, cần phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Huyết áp cao không kiểm soát dẫn đến bóc tách động mạch chủ? Thuốc tránh thai và nguy cơ thuyên tắc phổi

Bác sĩ Lin Wei-wen giải thích, tử vong đột ngột do tim ở phụ nữ trẻ cũng cần xem xét đến "bệnh lý mạch máu lớn" và "thuyên tắc mạch". Tăng huyết áp không kiểm soát lâu dài, kết hợp với tình trạng mệt mỏi quá mức gây ra những biến động mạnh về huyết áp, có thể dễ dàng dẫn đến "phình động mạch chủ".

Hơn nữa, phụ nữ dùng thuốc tránh thai hoặc thuốc nội tiết tố, đặc biệt là những người có tình trạng tăng đông máu hoặc bệnh tự miễn, có nguy cơ "thuyên tắc phổi" cao hơn. Khi huyết khối tĩnh mạch sâu di chuyển đến phổi, gây ra thuyên tắc phổi lớn, nó có thể gây sốc tim cấp tính, dẫn đến tử vong đột ngột.

Bác sĩ Lin Wei-wen cho biết, mặc dù xác suất tử vong đột ngột ở người trẻ không cao, nhưng những người có các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đã đề cập ở trên, chẳng hạn như hút thuốc, béo phì, tăng huyết áp không kiểm soát, cholesterol cao hoặc đường huyết cao, hoặc những người vừa mới hồi phục sau một căn bệnh nghiêm trọng, nên hết sức cẩn thận. Duy trì lịch ngủ đều đặn và chế độ ăn uống lành mạnh là phương thuốc tốt nhất để bảo vệ tim và ngăn ngừa ngừng tim đột ngột.