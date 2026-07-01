Nam giới tuổi thọ ngắn thường có "3 nhanh, 2 nhỏ, 1 lớn" trên cơ thể

Tin buồn là nếu nam giới không may sở hữu những đặc điểm được liệt kê dưới đây thì rất dễ nằm trong nhóm có tuổi thọ không cao.

Chúng ta đều mong được khỏe mạnh, sống thọ nhưng dù cùng sinh ra bởi cùng bố mẹ, sống trong cùng một môi trường thì tuổi thọ ở mỗi người vẫn sẽ khác biệt. Bên cạnh kết quả chẩn đoán sức khỏe, có một số đặc điểm dễ nhận biết cũng có thể hé lộ tuổi thọ. Nếu nam giới có "3 nhanh, 2 nhỏ, 1 lớn" này thì thường đoản thọ:

"3 nhanh" tưởng không liên quan nhưng không tốt cho tuổi thọ

Giữa thời đại làm gì cũng quan trọng tốc độ, 3 kiểu nhanh dưới đây lại tai hại vô cùng:

1. Ăn quá nhanh

Nhiều nam giới có thói quen ăn quá nhanh và nghĩ rằng đây là cách tiết kiệm thời gian, đặc điểm giới tính. Thế nhưng đây lại là thói quen có hại cho sức khỏe, về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ.

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Ăn quá nhanh sẽ gây áp lực nặng nề lên đường tiêu hóa. Lúc này, các cơ quan tiêu hóa như dạ dày sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bệnh lý về dạ dày cũng có thể xuất hiện nếu ta đặt áp lực lên chúng quá lâu. Hơn nữa, nếu chúng ta ăn quá nhanh, não sẽ không gửi tín hiệu báo rằng bạn đã no. Từ đó, bạn vẫn thoải mái nạp thêm thức ăn vào cơ thể và có nguy cơ tăng cân, thậm chí là béo phì. Những vấn đề này đều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe cũng như khả năng sống thọ của bạn.

2. Nhịp tim nhanh

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhịp tim và tuổi thọ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhịp tim của người trưởng thành là từ 60 - 100 nhịp mỗi phút. Tuy nhiên, so với người có tim đập 60 nhịp/phút, người có chỉ số 70 - 80 nhịp/phút bị rút ngắn 3 năm tuổi thọ. Tương tự, tim đập 80-90 nhịp/phút, tuổi thọ rút ngắn 5 năm; 90-100 nhịp/phút, tuổi thọ rút ngắn 8 năm; trên 100 nhịp/phút, tuổi thọ rút ngắn 13 năm.

Nhưng nhịp tim quá chậm cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu chỉ số dưới 50 nhịp/phút, tim sẽ không bơm kịp máu cung cấp cho các cơ quan, dễ gây rối loạn chức năng. Những hành vi phổ biến dẫn đến nhịp tim nhanh bao gồm: hút thuốc, uống rượu, hoạt động thể chất nặng, hưng phấn… Lưu ý, khi bạn bị bệnh, sốt, thiếu máu, sốc, thiếu máu cơ tim, suy tim sung huyết… cũng có thể gây ra nhịp tim nhanh.

3. Thức dậy quá nhanh

Trên thực tế, nhiều người cho rằng thức dậy ngay khi chuông báo thức reo và bật dậy khỏi giường là thói quen tốt, sống có nề nếp. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe thì lại khuyến cáo răng không nên bật dậy quá nhanh vào buổi sáng.

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Trong khi ngủ, huyết áp thường thấp và có xu hướng tăng nhanh khi mới thức dậy. Do đó, nếu vừa mở mắt ra là đứng bật dậy có thể gây ra hiện tượng huyết áp tăng đột ngột, khiến các huyết quản căng mạnh, thậm chí là nứt vỡ, hoặc không cung cấp đủ máu cho não bộ hoạt động, gây chóng mặt, khó chịu.Tốt nhất hãy thức dậy từ từ, nằm 3 - 5 phút trên giường, có thể giãn cơ nhẹ nhàng rồi mới ra khỏi giường, nhất là vào mùa đông.

Nam giới tuổi thọ ngắn thường có "2 nhỏ"

Xion chia buồn là 2 thứ này càng nhỏ thì khả năng sống thọ của bạn càng thấp đi:

1. Dung tích phổi nhỏ

Dung tích phổi là thể khí (O2) trong phổi khi hít vào hết sức. Với những người có phổi khỏe mạnh và dung tích phổi lớn thì việc hít thở trở nên dễ dàng hơn, tuổi thọ cũng có thể dài hơn. Tất cả các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể đều cần oxy để thực hiện tốt công việc của mình. Dung tích phổi của nữ thường nhỏ hơn nam giới và nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới có dung tích phổi nhỏ thường ít sống thọ hơn người phổi lớn.

Về cách kiểm tra dung tích phổi, ngoài dùng máy móc chuyên dụng thì bạn có thể tự kiểm tra qua hơi thở. Ví dụ như đặt nến hoặc đèn dầu đang thắp sáng ngang tầm thổi của miệng và cách khoảng 20 cm. Hít sâu hết sức và thổi nến. Bài kiểm tra này đánh giá chức năng phổi qua thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên. Nếu có thể thổi tắt ngọn lửa chỉ bằng một lần thổi mạnh đồng nghĩa sức khỏe phổi và hô hấp tạm ổn.

2. Lực nắm bàn tay nhỏ

Các nghiên cứu cho thấy lực nắm của bàn tay cũng là một thước đo sức khỏe quan trọng cần quan tâm. Vì vậy nó cũng tác động rất lớn tới tuổi thọ, nhất là với phái mạnh. Lực cầm nắm của nam giới khỏe mạnh trung bình dao động từ khoảng 30 - 38kg.

Lực nắm bàn tay giảm 5kg có liên quan đến tăng 17% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ trong vòng 4 năm. Người có tỷ lệ cơ nhiều hơn được phát hiện là có khả năng cầm nắm mạnh hơn, đồng thời cũng thường xuyên tập thể dục và có sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Bên cạnh đó, lực nắm bàn tay còn có mối tương quan với sức khỏe tâm thần, nhất là bệnh trầm cảm. Nghiên cứu mới nhất về vấn đề này năm 2022 của Ấn Độ còn cho thấy những người có lực nắm bàn tay nhỏ có tốc độ lão hóa ADN nhanh hơn.

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"1 lớn" thường thấy ở nam giới "đoản thọ"

Đó chính là vòng eo!

Trên thực tế, kích thước vòng eo tác động rất lớn tới sức khỏe và tuổi thọ ở mọi giới tính. Ngay cả khi bạn không thừa cân hoặc không quá béo nhưng vòng eo quá khổ thì cũng sẽ khó mà lão hóa chậm và sống thọ được. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng có nhiều lý do khiến vòng eo nữ giới dễ tích mỡ hơn nam giới, đặc biệt là bụng dưới. Ngược lại, nam giới có vòng eo quá khổ cũng nguy hiểm hơn nữ giới.

Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy, người có vòng eo trên 89cm có nguy cơ tử vong cao hơn 79% so với những người có số đo eo dưới 71cm. Người có vòng eo lớn tăng nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim, hô hấp và ung thư, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa… hơn những người bụng nhỏ. Các chuyên gia cho rằng, số đo vòng eo không nên vượt quá 80cm. Nếu có eo dày, tích tụ nhiều mỡ thừa, bạn nên điều chỉnh ăn uống và tập luyện để kéo dài tuổi thọ của mình.

Tổng hợp