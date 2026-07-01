Bỏ ống hút nhựa để dùng ống hút thủy tinh, người phụ nữ bất ngờ bị bị chảy máu đường tiêu hóa vì lý do không thể ngờ

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh luận về mức độ an toàn của loại ống hút đang được nhiều người lựa chọn

Sau khi ống hút nhựa dùng một lần dần bị loại bỏ để giảm rác thải môi trường, nhiều người đã chuyển sang sử dụng các loại ống hút có thể tái sử dụng như inox, tre hay thủy tinh. Trong đó, ống hút thủy tinh được không ít người yêu thích nhờ vẻ ngoài đẹp mắt, dễ quan sát và được cho là an toàn với sức khỏe.

Tuy nhiên, một sự việc mới đây đã làm dấy lên nhiều tranh luận về mức độ an toàn của sản phẩm này.

"Tôi chỉ muốn sống xanh hơn"

Đó cũng là lý do khiến một người phụ nữ ở Trung Quốc quyết định thay toàn bộ ống hút mình vẫn dùng.

Theo truyền thông Trung Quốc, một người phụ nữ cho biết từ cuối năm ngoái cô bắt đầu sử dụng hai chiếc ống hút thủy tinh để thay thế ống hút nhựa.

Sau vài tháng sử dụng, cô bất ngờ xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu. Ban đầu, người phụ nữ không nghĩ nguyên nhân đến từ chiếc ống hút quen thuộc. Chỉ đến khi kiểm tra kỹ, cô mới phát hiện phần đáy của một chiếc ống hút đã bị sứt vỡ.

Theo chia sẻ của người phụ nữ, chính những mảnh thủy tinh li ti lẫn vào đồ uống có thể là nguyên nhân khiến đường tiêu hóa của cô bị tổn thương. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh luận về mức độ an toàn của loại ống hút đang được nhiều người lựa chọn vì mục tiêu bảo vệ môi trường.

Đẹp, thân thiện với môi trường nhưng không phải không có rủi ro

Sau khi nhiều quốc gia hạn chế sử dụng ống hút nhựa dùng một lần, ống hút thủy tinh trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vẻ ngoài đẹp mắt, có thể tái sử dụng nhiều lần, không ám mùi và không phản ứng với thực phẩm.

Tuy nhiên, chính ưu điểm này cũng khiến không ít người lầm tưởng rằng chúng hoàn toàn an toàn.

Các chuyên gia cho biết thủy tinh vốn là vật liệu giòn. Trong quá trình sử dụng hằng ngày, phần đầu ống hút liên tục va chạm với thành cốc, đáy ly hoặc đá viên. Những cú va đập này có thể không làm ống hút vỡ ngay, nhưng lại tạo ra các vết nứt cực nhỏ mà mắt thường rất khó nhận biết.

Theo thời gian, những vết nứt ấy sẽ lan rộng. Chỉ cần khuấy đồ uống mạnh hơn bình thường hoặc vô tình làm rơi, chiếc ống hút có thể gãy ngay trong ly nước.

Điều đáng lo nhất là các mảnh thủy tinh rất nhỏ gần như trong suốt, dễ hòa lẫn vào đồ uống. Nếu không để ý, người dùng hoàn toàn có thể nuốt phải.

Nếu vô tình nuốt phải mảnh thủy tinh, điều gì có thể xảy ra?

Theo các chuyên gia, thủy tinh không bị axit dạ dày phân hủy.

Nếu mảnh thủy tinh sắc nhọn đi qua miệng, thực quản và đường tiêu hóa, chúng có thể làm trầy xước niêm mạc, gây chảy máu hoặc tổn thương đường ruột. Với những mảnh lớn hoặc có đầu nhọn, dị vật có thể mắc kẹt trong đường tiêu hóa và buộc phải can thiệp bằng nội soi hoặc phẫu thuật.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang.

Theo ý kiến chuyên môn của tài khoản WeChat chính thức của Dingxiang Doctor (Trung Quốc), niêm mạc đường tiêu hóa có nhiều cơ chế tự bảo vệ. Phần lớn dị vật nhỏ không gây tổn thương nghiêm trọng và có thể được đào thải tự nhiên. Dẫu vậy, nếu sau khi nghi ngờ nuốt phải dị vật xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, khó nuốt, nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra ngay.

Một rủi ro khác nhiều người cũng bỏ qua

Không chỉ nguy cơ nứt vỡ, việc vệ sinh ống hút thủy tinh cũng cần được chú ý.

Do thiết kế dài và hẹp, bên trong ống hút rất khó làm sạch hoàn toàn. Sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt khi chà rửa nhiều lần bằng cọ chuyên dụng, mặt trong có thể xuất hiện các vết xước nhỏ. Đây là nơi cặn đồ uống và vi khuẩn dễ tích tụ nếu không được vệ sinh kỹ.

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm trên thị trường cũng rất khác nhau. Những loại ống hút giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc gia công kém có nguy cơ nứt vỡ cao hơn.

Lời khuyên: Chọn lối sống xanh nhưng phải sạch và an toàn

Nếu vẫn muốn sử dụng ống hút thủy tinh, người dùng nên hình thành thói quen kiểm tra kỹ trước mỗi lần sử dụng.

Hãy thay mới ngay khi phát hiện ống hút có dấu hiệu sứt mẻ, nứt, đổi màu hoặc xuất hiện các vết xước bất thường. Đồng thời, nên chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, hạn chế va đập mạnh và vệ sinh đúng cách sau mỗi lần sử dụng.

Sống xanh là xu hướng đáng khuyến khích, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là sự an toàn. Một chiếc ống hút có thể giúp giảm rác thải nhựa, song cũng cần được kiểm tra thường xuyên để tránh trở thành mối nguy cho sức khỏe mà chính người sử dụng không hề hay biết.