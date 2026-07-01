Đang khỏe mạnh, người đàn ông 33 tuổi bất ngờ đột quỵ sau khi chơi bóng đá: Thủ phạm là cú va chạm nhiều người vẫn nghĩ "không đáng lo"

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp ở người trẻ do tổn thương động mạch cảnh sau khi chơi thể thao.

Một cú va chạm trong lúc đá bóng tưởng chừng chỉ gây đau nhức nhẹ đã khiến người đàn ông 33 tuổi rơi vào cơn đột quỵ nguy hiểm. Điều đáng nói là anh hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh tim mạch hay tăng huyết áp - những yếu tố nguy cơ thường gặp của đột quỵ.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp hiếm gặp nhưng là lời cảnh báo không nên chủ quan với những chấn thương vùng cổ khi chơi thể thao.

Từ một cú bóng đập vào cổ đến cơn đột quỵ sau khi về nhà tắm

Bệnh nhân là anh N.V.Đ. (33 tuổi, quê Thanh Hóa), trước đó có sức khỏe tốt. Trong lúc chơi bóng đá, anh bị quả bóng đập mạnh vào vùng cổ. Nghĩ rằng chỉ là một va chạm bình thường nên sau trận đấu, anh trở về nhà sinh hoạt như thường lệ.

Tuy nhiên, sau khi tắm, người đàn ông bất ngờ xuất hiện các triệu chứng bất thường như co giật, hai tay co cứng, miệng méo, mắt trợn, nói ú ớ. Cơn kéo dài khoảng một giờ trước khi được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp ở vùng thùy trán - đỉnh trái. Siêu âm động mạch cảnh cũng phát hiện huyết khối gây hẹp khoảng 70% động mạch cảnh trong bên trái.

Để tìm nguyên nhân ở một người trẻ không có yếu tố nguy cơ tim mạch, các bác sĩ tiếp tục chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy động mạch cảnh trái bị tổn thương kéo dài hơn 40 mm và hẹp tới khoảng 80%.

Đây là dạng tổn thương phức tạp, làm giảm nghiêm trọng lượng máu lên não và có nguy cơ tiếp tục hình thành huyết khối gây đột quỵ.

Phải đặt liên tiếp hai stent để cứu dòng máu lên não

Ê-kíp can thiệp phải sử dụng hai stent nối tiếp để tái tạo hoàn toàn lòng mạch, khôi phục lưu lượng dòng chảy máu lên não

Do đoạn tổn thương quá dài, một stent không đủ che phủ toàn bộ vùng mạch bị bóc tách. Ê-kíp can thiệp đã quyết định đặt liên tiếp hai stent nhằm tái tạo hoàn toàn lòng động mạch, khôi phục lưu lượng máu lên não.

Sau can thiệp, động mạch cảnh được tái thông hoàn toàn. Chỉ ba ngày sau, sức khỏe người bệnh ổn định, có thể vận động bình thường và các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ rệt.

Vì sao chỉ một cú va vào cổ cũng có thể gây đột quỵ?

Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy, nguyên nhân gây đột quỵ ở bệnh nhân không phải do các bệnh lý tim mạch thông thường mà là bóc tách động mạch cảnh sau chấn thương.

Đây là tình trạng lớp trong của thành động mạch bị rách, khiến máu chui vào giữa các lớp thành mạch và tạo thành khối máu tụ. Khối máu này có thể làm hẹp hoặc tắc lòng mạch, đồng thời tạo huyết khối di chuyển lên não, gây nhồi máu não.

Theo bác sĩ, tình trạng này có thể xảy ra sau các chấn thương vùng cổ như tai nạn giao thông, va đập khi chơi thể thao cường độ cao, hoặc thậm chí sau những động tác xoay cổ, ngửa cổ hay gập cổ quá mức.

Đáng lo ngại, bóc tách động mạch cảnh thường không gây triệu chứng ngay sau chấn thương. Người bệnh có thể vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong nhiều giờ, thậm chí vài ngày, trước khi xuất hiện các dấu hiệu của đột quỵ.

"Việc chẩn đoán đúng nguyên nhân và tái thông mạch máu trong thời gian vàng có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn chức năng não, giảm nguy cơ tàn phế và tử vong" , bác sĩ Mạnh cho biết.

Sức khỏe của người bệnh ổn định, hồi phục tốt, vận động bình thường, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ rệt sau can thiệp

Những dấu hiệu không nên bỏ qua sau chấn thương vùng cổ

Các bác sĩ khuyến cáo, dù chỉ là một cú va chạm tưởng chừng nhẹ trong lúc chơi thể thao hay sinh hoạt, người dân cũng không nên chủ quan nếu sau đó xuất hiện các triệu chứng như:

Đau cổ hoặc đau đầu kéo dài. Chóng mặt, mất thăng bằng. Tê yếu tay hoặc chân. Méo miệng, nói khó. Nhìn mờ hoặc nhìn đôi. Co giật. Rối loạn ý thức.

Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc tái thông mạch máu trong "thời gian vàng" có thể quyết định khả năng phục hồi, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.