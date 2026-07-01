Ngày đầu người dân Hà Nội đi khám sức khỏe miễn phí

Có mặt và được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh khám sức khỏe tại điểm Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), ông Nguyễn Hữu Hảo, sinh năm 1957 (xã Vĩnh Thanh) cho biết: “Mỗi năm tôi đều phải lên bệnh viện tuyến trung ương để khám sức khỏe nên việc đi lại xa, vất vả. Nay được đến khám bệnh ngay gần nhà, các kết quả khám ngày hôm nay đều đúng như kết quả tôi khám ở bệnh viện tuyến trung ương, vì vậy tôi rất yên tâm. Tôi mong rằng mỗi năm đều được khám sức khỏe định kỳ để tuổi già sống vui hơn, khỏe hơn, có ích hơn”.