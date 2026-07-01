Ngày đầu người dân Hà Nội đi khám sức khỏe miễn phí

Ngay trong ngày khám sức khỏe đầu tiên trên quy mô toàn thành phố 1/7, nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại các điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí để được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 9,2 triệu người dân, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước khởi đầu của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Ngay từ đầu giờ sáng, tại các điểm khám, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và các đối tượng ưu tiên đã có mặt để làm thủ tục khám sức khỏe.
Có mặt và được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh khám sức khỏe tại điểm Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), ông Nguyễn Hữu Hảo, sinh năm 1957 (xã Vĩnh Thanh) cho biết: “Mỗi năm tôi đều phải lên bệnh viện tuyến trung ương để khám sức khỏe nên việc đi lại xa, vất vả. Nay được đến khám bệnh ngay gần nhà, các kết quả khám ngày hôm nay đều đúng như kết quả tôi khám ở bệnh viện tuyến trung ương, vì vậy tôi rất yên tâm. Tôi mong rằng mỗi năm đều được khám sức khỏe định kỳ để tuổi già sống vui hơn, khỏe hơn, có ích hơn”.
Người dân được kiểm tra sức khỏe toàn diện qua các danh mục: đo huyết áp, xét nghiệm máu và nước tiểu, chụp X-quang, cùng khám đa chuyên khoa.
Đội ngũ bác sĩ căn cứ vào tình trạng thực tế của từng người để thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết theo hướng dẫn chuyên môn.
Trong sáng nay, có hơn 100 người dân xã Vĩnh Thanh đã đến thăm khám sức khoẻ. Sau đợt khám, toàn bộ kết quả sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân để theo dõi lâu dài. Đối với những trường hợp phát hiện bệnh sớm, ngành y tế sẽ tư vấn phương án điều trị và hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tại xã Vật Lại, ngày 1/7, hơn 300 người dân trên địa bàn xã đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa Ba Vì khám, tư vấn sức khỏe toàn diện ở nhiều chuyên khoa và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết theo hướng dẫn chuyên môn.
Theo BSCKI Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ba Vì, hoạt động này đánh dấu bước chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", giúp phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe để kịp thời điều trị, giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Để bảo đảm nhiệm vụ này diễn ra đồng bộ, bệnh viện đã huy động tối đa nguồn lực, bố trí đầy đủ nhân lực chuyên môn, hệ thống công nghệ thông tin cùng trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác khám sàng lọc tại cơ sở.
Ghi nhận tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố cho thấy công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, bài bản. Người dân có mặt tại các điểm khám theo giấy mời, mang theo căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID để thực hiện đăng ký khám và cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử.