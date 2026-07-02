Xuyên đêm chuyển vaccine, huyết thanh gần 100km cứu cụ bà bị chó cắn

Xuyên đêm chuyển vaccine và huyết thanh kháng dại từ Hà Nội về Ninh Bình, các bác sĩ Bạch Mai đã kịp tiêm dự phòng cho cụ bà 79 tuổi bị chó cắn trong thời gian vàng.

19h30 ngày 29/6, cụ bà 79 tuổi (trú tại xã Đại Xuyên, Ninh Bình) bị chó của hàng xóm tấn công khi đang mở cổng nhà. Con chó cắn nhiều nhát vào vùng mặt và cánh tay phải, kéo nạn nhân đi một đoạn đường.

Cụ bà nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng có nhiều vết thương sâu ở vùng mặt và cánh tay, trong đó có vị trí mất mô.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cầm máu, xử trí vết thương và hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Qua đánh giá, đây là vết thương loại III - mức nguy cơ phơi nhiễm dại cao, cần tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại (RIG) càng sớm càng tốt, đặc biệt trong 24 giờ đầu sau khi bị cắn.

Tuy nhiên, thời điểm đó phòng tiêm chủng tại cơ sở Ninh Bình chưa hoàn thiện, trong khi việc chuyển người bệnh tuổi cao, bị đa chấn thương lên Hà Nội tiêm phòng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xuyên đêm chuyển vaccine, huyết thanh gần 100km kịp thời cứu cụ bà bị chó cắn (Ảnh: BVCC)

Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai quyết định điều phối vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại và vaccine phòng uốn ván từ cơ sở Hà Nội về Ninh Bình ngay trong đêm.

Đội ngũ cán bộ Đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng vaccine của bệnh viện khẩn trương chuẩn bị đầy đủ thuốc, bảo đảm nghiêm ngặt quy trình bảo quản theo dây chuyền lạnh trước khi vận chuyển xuyên đêm về Ninh Bình.

Nhờ đó, người bệnh được tiêm phòng dự phòng phơi nhiễm kịp thời, tiếp tục theo dõi điều trị và hẹn tiêm các mũi tiếp theo theo đúng phác đồ chuyên môn.

Theo BSNT Nguyễn Thị Thu Trang, phụ trách Đơn vị Tiêm chủng và Tư vấn vaccine, Viện Y học nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, xử trí vết thương, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt, lý tưởng trong 24 giờ đầu, là biện pháp duy nhất giúp ngăn virus xâm nhập hệ thần kinh trung ương và cứu sống người bệnh.

Gia đình bệnh nhân cho biết rất xúc động khi các bác sĩ đã phối hợp đưa vaccine và huyết thanh từ Hà Nội về ngay trong đêm để người bệnh không bỏ lỡ “thời gian vàng” dự phòng bệnh dại.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mục tiêu của bệnh viện là không để khoảng cách địa lý giữa hai cơ sở trở thành rào cản trong chăm sóc người bệnh. Khi có tình huống cấp cứu, toàn hệ thống phải vận hành nhanh chóng, thống nhất để người bệnh được tiếp cận điều trị tối ưu trong thời gian sớm nhất.