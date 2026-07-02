Người phụ nữ 30 tuổi cả hàm chân răng đen sì, mùi hôi nồng nặc vì 1 loại nước vạn người mê

Chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, người phụ nữ đã rơi vào tình trạng sâu răng cấp tính.

Gần đây, một phụ nữ 30 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã bị sâu cùng lúc 15 chiếc răng chỉ trong vòng một năm rưỡi. Sau khi đến khám tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bề mặt ngoài và chân nhiều răng của cô bị bao quanh bởi một vòng sâu răng mềm màu nâu sẫm, như thể có thứ gì đó đã "gặm nhấm" từ bên ngoài, tạo thành một vòng sâu răng giống như "vòng cổ" ở chân răng, và cũng phát ra một mùi hôi đặc trưng.

Đây không phải là sâu răng thông thường; trong y học, nó được gọi là "sâu răng lan rộng" - một dạng sâu răng nghiêm trọng, tiến triển nhanh chóng, ảnh hưởng đến nhiều răng trong thời gian ngắn do sự xuống cấp nghiêm trọng của môi trường miệng, và cần được can thiệp sớm.

Sau khi hỏi kỹ lưỡng, lý do thực sự đã được hé lộ. Vì thường xuyên làm việc ở nước ngoài trong thời gian dài, cô ấy phải làm thêm giờ đến tận khuya. Để tỉnh táo, cô luôn để một chai nước ngọt trên bàn làm việc, uống bất cứ khi nào khát, buồn ngủ, hoặc thậm chí cả khi ăn khuya. Cô uống hết ít nhất một chai mỗi ngày, coi nó như nước lọc. "Đó là thói quen; tôi uống bất cứ khi nào không có việc gì làm", nữ bệnh nhân chia sẻ.

Tuy nhiên, cô lại đánh răng vội vàng mỗi tối. Đôi khi, khi quá mệt mỏi vì làm thêm giờ, cô về nhà và nằm vật ra giường, nghĩ bụng: "Sáng mai mình sẽ đánh răng".

Bệnh nhân có 15 răng bị sâu, trong đó răng sâu nhất gần chạm đến tủy răng. Nha sĩ đã loại bỏ mô sâu răng khỏi từng răng dưới kính hiển vi trước khi trám răng bằng nhựa composite. May mắn thay, không có răng nào bị sâu đến tủy; cả 15 răng đều giữ được tủy và được phục hồi bằng cách trám răng bằng nhựa composite mà không cần điều trị tủy.

Các bác sĩ cho biết những thói quen tưởng chừng như không đáng kể này lại chính là thứ thực sự phá hủy răng. Mỗi ngụm nước ngọt đều khiến răng phải chịu "sự tấn công của axit". Độ pH của nước ngọt thường chỉ từ 2,2 đến 3,5, trong khi men răng bắt đầu bị khử khoáng khi độ pH của môi trường miệng dưới 5,5, khiến bề mặt răng tạm thời mềm đi.

Trong khi đó, đường trong đồ ăn vặt và đồ uống khuya trở thành "thức ăn" hoàn hảo cho vi khuẩn trong miệng. Khi vi khuẩn sinh sôi nảy nở, chúng tiếp tục sản sinh ra các chất axit, về cơ bản là "làm trầm trọng thêm tình trạng" của răng vốn đã bị làm mềm bởi axit. Sự ăn mòn do axit cộng với việc vi khuẩn sản sinh axit - đây là "tác động kép" của đồ uống có ga gây hại cho răng. Nếu bạn cộng thêm thói quen thức khuya, ăn vặt thường xuyên vào ban đêm và đánh răng không kỹ vào ban đêm, răng sẽ tiếp xúc với môi trường axit gần như suốt đêm, dẫn đến sâu răng nhanh chóng.

Để phòng ngừa việc rơi vào trường hợp tương tự, bác sĩ khuyến cáo người dân nên:

- Hạn chế lượng tiêu thụ đồ uống có đường/nước ngọt có ga và đồ ngọt dính. Súc miệng, đánh răng hoặc uống nước sau bữa ăn để giúp khoang miệng trở lại môi trường bình thường càng sớm càng tốt.

- Nước ngọt có ga có thể gây mất khoáng chất tạm thời trên men răng. Việc đánh răng mạnh ngay sau đó thực sự có thể làm mòn cấu trúc răng. Nên súc miệng bằng nước trước và đợi khoảng 15 phút trước khi đánh răng.

- Khám răng miệng định kỳ 6 tháng một lần. Nếu phát hiện các mảng trắng đục trên bề mặt răng (dấu hiệu của sự khử khoáng men răng giai đoạn đầu), răng nhạy cảm với nóng và lạnh, hoặc các đốm đen nhỏ hay sâu răng, bạn nên đến khoa nội nha càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời, tránh những vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn.

Nguồn và ảnh: HK01