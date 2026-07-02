Ăn một nắm rau này, quý như "nhân sâm của người nghèo" ít ai ngờ tới

Tưởng là thứ lá dân dã chẳng mấy ai để ý, thậm chí bị bỏ qua ngay trong vườn nhà, nhưng ít người biết rằng nó lại ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và công dụng quý.

Từ một loại lá quen thuộc gắn liền với hình ảnh làng quê Việt Nam và nghề nuôi tằm truyền thống, lá dâu tằm (tang diệp) từ lâu đã không chỉ đơn thuần là thức ăn cho tằm mà còn được xem như một vị thuốc dân gian giàu giá trị. Ít ai ngờ rằng, những chiếc lá mọc đầy bờ rào, tưởng chừng bình dị ấy lại chứa đựng nhiều dưỡng chất và được ứng dụng trong y học cổ truyền với nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe đáng chú ý.

Lá dâu là một loại dược liệu tự nhiên vừa dễ kiếm, vừa giàu giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Lá dâu tằm vị thuốc dân gian quen thuộc

Trong y học cổ truyền, lá dâu tằm còn gọi là tang diệp (Folium Mori albae), được sử dụng từ hàng trăm năm nay. Theo Đông y, lá có vị đắng ngọt, tính hàn, quy vào kinh phế và can, mang tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tán phong nhiệt và hỗ trợ điều hòa khí huyết.

Lá dâu thường được dùng trong các bài thuốc chữa cảm mạo phong nhiệt, ho khan ít đờm, đau đầu, mắt đỏ, viêm họng hay tình trạng cơ thể bị "nhiệt". Không chỉ vậy, dân gian còn xem loại lá này như một vị thuốc giúp mát gan, sáng mắt và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

Theo phân tích dinh dưỡng, lá dâu tằm chứa nhiều thành phần quý như vitamin C, vitamin nhóm B (B1, B2), carotene, canxi, sắt, kẽm cùng các hợp chất chống oxy hóa. Chính sự kết hợp phong phú này khiến loại lá quen thuộc trở thành một "kho dinh dưỡng tự nhiên" mà không phải ai cũng để ý.

"Kho dinh dưỡng" ẩn trong chiếc lá bình dị

Những nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian đều ghi nhận lá dâu tằm có nhiều lợi ích đáng chú ý đối với sức khỏe:

Ảnh minh họa

Hỗ trợ thị lực: Nhờ hàm lượng tiền vitamin A và các chất chống oxy hóa, lá dâu giúp giảm tình trạng mỏi mắt, hỗ trợ bảo vệ võng mạc và cải thiện thị lực trong điều kiện làm việc căng thẳng kéo dài.

Tốt cho xương và răng: Hàm lượng canxi tự nhiên góp phần hỗ trợ duy trì hệ xương chắc khỏe, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi hoặc trẻ em đang phát triển.

Hỗ trợ tim mạch: Một số hoạt chất sinh học trong lá dâu được cho là có khả năng giúp giảm cholesterol xấu, từ đó hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu.

Thanh nhiệt, giải độc: Lá dâu tằm thường xuất hiện trong các bài thuốc dân gian giúp hạ sốt, giảm viêm, hỗ trợ gan thải độc và điều hòa cơ thể trong những ngày nóng bức.

Tốt cho giấc ngủ: Một số hợp chất tự nhiên có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chống oxy hóa: Các chất như flavonoid và carotenoid giúp trung hòa gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Giúp hạ sốt: Lá dâu tằm có công dụng như paracetamol tự nhiên, giúp hạ sốt và phục hồi sức khỏe. Đây là loại thảo dược rẻ hơn rất nhiều về mặt kinh tế và không có tác dụng phụ.

Giảm nguy cơ ung thư : Thông tin trên Lao Động các chất chống oxy hóa như beta carotene và axit ascorbic được tìm thấy trong lá dâu tằm có khả năng ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra và giúp giảm nguy cơ ung thư.

Từ vị thuốc đến món ăn dân dã trong bữa cơm Việt

Không chỉ dừng lại ở vai trò dược liệu, lá dâu tằm ngày nay còn được sử dụng như một loại rau trong ẩm thực. Khi hái đúng lá non và chế biến hợp lý, lá dâu có vị thanh nhẹ, hơi ngọt, tạo cảm giác lạ miệng nhưng dễ ăn.

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Một trong những cách chế biến phổ biến là món canh lá dâu nấu trứng và thịt băm. Lá non được chọn kỹ, rửa sạch rồi hấp sơ để giảm bớt vị đắng tự nhiên. Sau đó, lá được nấu cùng trứng, thịt băm, gừng, tỏi và các loại gia vị quen thuộc. Thành phẩm là bát canh nóng hổi, có vị ngọt tự nhiên từ lá và thịt, xen lẫn hương thơm của gia vị, vừa thanh mát vừa giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra, ở một số vùng quê, lá dâu còn được dùng để nấu cháo, nấu canh rau hoặc phơi khô hãm trà uống hằng ngày, như một cách chăm sóc sức khỏe tự nhiên và tiết kiệm.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo việc sử dụng lá dâu tằm nên đúng liều lượng và phù hợp với thể trạng từng người. Dù là dược liệu tự nhiên, việc lạm dụng hoặc dùng không đúng cách vẫn có thể gây ra những tác dụng không mong muốn.

Trúc Chi (t/h)