Trái tim ngừng đập ở tuổi 19, nam sinh trường y vẫn tiếp tục hành trình cứu người...

Ở tuổi 19 đẹp nhất của đời người, N.V.N (Sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa) đã mãi mãi dừng lại sau một vụ tai nạn giao thông. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, em được xác định chết não. Trong nỗi đau tột cùng của sự mất mát, mẹ em, một nhân viên y tế của Trường Y - Dược Phenikaa cùng gia đình đã lựa chọn trao đi món quà vô giá là sự sống.

Ở tuổi 19 đẹp nhất của đời người, N.V.N (Sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa) đã mãi mãi dừng lại sau một vụ tai nạn giao thông. (Clip: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

Mang trong mình ước mơ khoác áo blouse trắng để cứu người, em N.V.N giờ đây đã hoàn thành điều ấy bằng một cách đặc biệt hơn: Trao sự sống cho những người bệnh đang từng ngày mong chờ phép màu.

Trước đó vào tháng 5/2026, N.V.N. không may gặp tai nạn nghiêm trọng và được xác định chết não sau mọi nỗ lực cứu chữa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình em đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: Hiến tặng mô, tạng của con để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại sự hồi sinh cho nhiều người bệnh mà còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần phụng sự và trách nhiệm xã hội của người học ngành y.

Sáng nay, Trường Y – Dược Phenikaa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình "Lễ tri ân và tôn vinh sinh viên Đại học Phenikaa hiến tạng cứu người" với chủ đề "Khi trái tim ngừng đập, sứ mệnh vẫn sống mãi (The White Coat Legacy)", nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của nam sinh N.V.N.,người đã hiến tặng mô, tạng sau chết não để cứu sống nhiều người bệnh.

Hội trường dành ra giây phút mặc niệm, tưởng nhớ tới sinh viên N.V.N. (Ảnh: BV)

Điểm nhấn xúc động của chương trình là nghi thức đại diện lãnh đạo Đại học Phenikaa và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao lại chiếc áo blouse trắng cùng Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N.V.N. Chiếc áo blouse trắng, biểu tượng thiêng liêng của nghề y, không chỉ đại diện cho ước mơ còn dang dở của người sinh viên, mà còn khẳng định hành trình phụng sự của em vẫn đang tiếp tục trong sự sống của những người đã được hồi sinh từ món quà vô giá em để lại.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại biểu, thầy cô, sinh viên và gia đình đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ N.V.N. Những chia sẻ của người thân, thầy cô và bạn bè đã khắc họa hình ảnh một người sinh viên giàu lòng nhân ái, luôn mang trong mình khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

PGS.TS Dương Đức Hùng (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chia sẻ về ý nghĩa to lớn của hiến tặng mô, tạng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với gia đình N.V.N. vì quyết định nhân văn đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh và góp phần lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi".

Khép lại chương trình, toàn thể sinh viên Trường Y - Dược Phenikaa cùng thực hiện nghi thức tuyên thệ nghề y, thể hiện lời hứa tiếp nối hành trình cứu người bằng tri thức, trách nhiệm và lòng nhân ái. Nhân dịp này, Đại học Phenikaa cũng chính thức công bố "The White Coat Legacy Day" – ngày truyền thống thường niên dành cho sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tạng, hướng tới xây dựng một nét văn hóa giàu giá trị nhân văn trong cộng đồng sinh viên ngành sức khỏe.

Chương trình không chỉ là lời tri ân dành cho một người sinh viên đã cống hiến sự sống theo cách đặc biệt nhất, mà còn là lời nhắc nhở rằng có những trái tim có thể ngừng đập, nhưng tình yêu thương, lòng nhân ái và sứ mệnh cứu người sẽ còn sống mãi.