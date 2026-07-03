Đừng chỉ ăn chuối và cam: 4 loại trái cây này mới là "cực phẩm" của mùa hè, mọng nước, ngọt mát và giàu dinh dưỡng

Không chỉ chuối hay cam, nhiều loại trái cây vào mùa hè vừa mọng nước, thơm ngon, giàu vitamin lại có thể chế biến thành món ăn vặt lành mạnh, giúp đổi vị trong những ngày nắng nóng.

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi vì nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Bên cạnh việc uống đủ nước, bổ sung trái cây tươi là cách đơn giản giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, thay vì chỉ quanh quẩn với chuối hay cam, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên đa dạng hóa các loại trái cây theo mùa để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng.

Đào, sung, táo và mơ là 4 loại quả đang vào mùa, không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, chúng còn có thể chế biến thành trái cây sấy tại nhà - món ăn vặt ít phụ gia, tiện bảo quản và giữ được hương vị đặc trưng.

1. Đào - Mọng nước, giàu vitamin C

Đào là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất mỗi khi hè đến. Quả đào chứa nhiều nước, vitamin C, vitamin A, kali và các hợp chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ miễn dịch, làm đẹp da và giảm tác động của các gốc tự do.

Ngoài việc ăn tươi, đào còn rất thích hợp để làm đào sấy dẻo. Chỉ cần rửa sạch, bỏ hạt, cắt lát dày khoảng 0,5 cm rồi sấy ở nhiệt độ thấp trong vài giờ là có ngay món ăn vặt thơm ngọt tự nhiên. Nếu không có máy sấy, bạn cũng có thể dùng lò nướng ở mức nhiệt thấp hoặc phơi nắng trong điều kiện đảm bảo vệ sinh.

Đào sấy giữ được vị ngọt thanh, thơm dịu và có thể dùng làm món ăn nhẹ giữa buổi hoặc kết hợp cùng sữa chua, yến mạch.

2. Sung - Loại quả nhỏ nhưng giàu chất xơ

Sung thường không được chú ý nhiều nhưng lại là nguồn chất xơ dồi dào. Ngoài ra, loại quả này còn chứa kali, canxi, magie cùng nhiều polyphenol có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Khi làm sung sấy, bạn nên chọn quả vừa chín, bổ đôi rồi sấy ở nhiệt độ khoảng 60-70 độ C cho đến khi quả khô dẻo. Sung sấy có vị ngọt đậm hơn so với khi ăn tươi, rất thích hợp dùng kèm các loại hạt hoặc trà.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, sung còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ những người đang kiểm soát cân nặng nếu sử dụng với lượng hợp lý.

3. Táo - Món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời

Táo gần như có mặt quanh năm, nhưng những giống táo vào mùa hè thường giòn, nhiều nước và thơm hơn. Táo chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và góp phần kiểm soát cholesterol.

Táo sấy là món ăn được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt tự nhiên, dễ mang theo khi đi làm hoặc du lịch. Bạn chỉ cần thái lát mỏng, ngâm nhanh với nước chanh để hạn chế thâm rồi đem sấy ở nhiệt độ thấp.

Điểm cộng của táo sấy tự làm là không cần thêm đường hay chất bảo quản, giúp hạn chế lượng đường bổ sung so với nhiều sản phẩm đóng gói bán sẵn.

4. Mơ - Chua ngọt vừa phải, giàu chất chống oxy hóa

Mơ là loại quả đặc trưng của mùa hè với hương thơm dễ chịu và vị chua ngọt hài hòa. Loại quả này chứa vitamin A, vitamin C cùng beta-carotene - tiền chất của vitamin A có lợi cho mắt và làn da.

Mơ có thể làm mứt, ngâm hoặc sấy dẻo. Khi sấy, phần đường tự nhiên trong quả trở nên đậm vị hơn nhưng vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng. Đây là món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì vừa ngon miệng vừa có thể bảo quản khá lâu.

Mớ sấy dẻo

Trái cây sấy có tốt như trái cây tươi?

Nhiều người cho rằng trái cây sấy luôn kém bổ dưỡng hơn trái cây tươi, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Nếu được sấy ở nhiệt độ phù hợp và không bổ sung quá nhiều đường, trái cây sấy vẫn giữ lại phần lớn chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, do nước đã được loại bỏ nên lượng đường và calo trên cùng khối lượng sẽ cao hơn trái cây tươi. Vì vậy, người trưởng thành chỉ nên ăn một lượng vừa phải, kết hợp cùng chế độ ăn cân đối.

Từng chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết trái cây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa quan trọng, nhưng người dân nên ưu tiên trái cây tươi theo mùa, ăn đa dạng nhiều loại thay vì chỉ tập trung vào một loại duy nhất. Theo bà, trái cây sấy không đường có thể là lựa chọn thay thế trong một số trường hợp, song cần kiểm soát khẩu phần vì năng lượng cao hơn so với trái cây tươi.

Bí quyết làm trái cây sấy tại nhà

Nếu muốn tự làm trái cây sấy, bạn nên chọn quả chín vừa, không dập nát và rửa sạch trước khi chế biến. Nên sấy ở nhiệt độ từ 55-70 độ C để giữ được màu sắc và hương vị tự nhiên.

Không nên thêm quá nhiều đường hoặc mật ong nếu mục tiêu là ăn uống lành mạnh. Sau khi sấy xong, trái cây cần được để nguội hoàn toàn rồi bảo quản trong lọ thủy tinh kín hoặc túi hút chân không để tránh hút ẩm.

Ngoài việc ăn trực tiếp, trái cây sấy còn có thể kết hợp cùng sữa chua Hy Lạp, granola, yến mạch hoặc các loại hạt để tạo thành bữa phụ giàu dinh dưỡng.

Đa dạng trái cây theo mùa là lựa chọn thông minh

Không có loại trái cây nào là "thần dược" giúp tăng cường sức khỏe chỉ sau vài lần sử dụng. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng và tận dụng các loại nông sản theo mùa.

Đào, sung, táo và mơ đều mang những giá trị dinh dưỡng riêng, giúp bữa ăn mùa hè thêm phong phú. Nếu biết cách chế biến hợp lý, đặc biệt là làm trái cây sấy không đường tại nhà, bạn sẽ có thêm món ăn vặt thơm ngon, tiện lợi mà vẫn hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh trong những ngày nắng nóng.